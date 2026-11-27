La tarde del jueves 26 de noviembre, en la cancha del León, la Máquina Celeste de la Cruz Azul, vigente campeón del fútbol mexicano, se enfrentó a los Panzas Verdes de León, que avanzaron como séptimos en la tabla general.

El duelo, correspondiente a la ida por los cuartos de final del torneo de Apertura 2026, culminó 4-0 en favor del conjunto celeste. Los Panzas Verdes precisan de un verdadero milagro para continuar en competencia.

¿Qué necesita el Cruz Azul para clasificar a la semifinal tras golear 4-0 al León?

NOS LLEVAMOS LA VENTAJA DE GUANAJUATO.



A SELLAR EL PASE A SEMIS EL DOMINGO DE VUELTA EN CASA.



ESTO ES CRUZ AZUL 💙 pic.twitter.com/uqkq4PVMx4 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 27, 2026

La Liga MX, a diferencia de otras competencias alrededor del mundo, no toma en cuenta otros factores de desempate que no sean la posición en la tabla general. ¿Gol de visitante? Nada de eso. Los clubes que avanzan a la siguiente ronda son los que ganan sus respectivas llaves, y si hay empate, clasifica el mejor posicionado.

Tomando en cuenta esto, la escuadra cementera podría perder hasta por cuatro goles el próximo domingo, y aún así estarían en la antesala de la final.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre Cruz Azul y León?

Con un estadio Banorte que seguro se rendirá en apoyo ante el actual campeón del balompié nacional, la Máquina Celeste de la Cruz Azul recibirá a los Esmeraldas de León para el duelo correspondiente a la vuelta por los cuartos de final del torneo de Apertura 2026.

Dicho compromiso se llevará a cabo el próximo domingo 29 de noviembre, en punto de las 21:10 hrs, tiempo de México. Los dirigidos por el estratega mexicano Joel Huiqui buscan convertirse en el sexto equipo mexicano en lograr un bicampeonato en la era de los torneos cortos.

Pumas UNAM, León, Atlas, América y Toluca son los clubes que conforman esta selecta lista. En caso de darse, el de Cruz Azul sería el tercer bicampeonato de forma consecutiva en la Liga MX. Una racha honorable que comenzó el América en diciembre del 2023 y la siguió el Toluca en 2025.

¿La cerrará el Cruz Azul en 2026? Aún falta mucho camino por recorrer, pero claramente ese es el objetivo de los futbolistas, el cuerpo técnico y los directivos.

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