Vaya resultado adverso que se llevó el actual campeón de la MLS. En el inicio de la defensa de su corona, el Inter Miami fue goleado 0-3 por el Columbus Crew en el Nu Stadium, tras un doblete del chileno Gonzalo Tapia y una diana de Taha Habroune, aprovechando que el local se quedó con diez por la expulsión del argentino Gonzalo Luján al minuto 36.

Lionel Messi and Inter Miami fall at home in the first game of the best-of-3 Round One of the 2026 MLS Cup Playoffs 😱 pic.twitter.com/mJ2LQxB1I2 — Yahoo Sports (@YahooSports) November 22, 2026

A pesar de la presencia de todas sus estrellas, las Garzas fueron superadas desde el minuto 9, aunque el capitán argentino Lionel Messi fue el más lúcido de su escuadra al tener el mayor número de regates con cuatro, mas no fue suficiente para poder celebrar en su propio patio.



La fiesta de The Crew dio inicio al minuto 8 cuando el guardameta canadiense Dayne St. Clair derribó a Tapia provocando que se marcara la pena máxima, la cual concreto el mismo andino. Para el 51’ vino una excelente jugada colectivo que culminó con Tapia asistiendo a Habroune. Ya en el 58’, el caboverdiano Steven Moreira mandó un pelotazo largo desde su área para Tapia, quien aprovechó la pésima marca del brasileño Micael Santos para definir de gran forma y sellar la goleada.



No obstante, no todo está perdido para el equipo floridano, ya que el formato utilizado en los Playoffs da la facilidad para levantarse de un mal resultado al arranque.

¿Qué necesita el Inter Miami para avanzar a la siguiente fase de los Playoffs?

⚽️ 𝐌𝐄𝐒𝐒𝐈, ¡𝐃𝐄𝐂𝐄𝐏𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐃𝐎 𝐘 𝐂𝐀𝐁𝐈𝐙𝐁𝐀𝐉𝐎 𝐓𝐑𝐀𝐒 𝐋𝐀 𝐆𝐎𝐋𝐄𝐀𝐃𝐀! 😔💔



➡️ Inter Miami 0️⃣ 🆚 3️⃣ Columbus Crew ❌



¡Noche para el olvido de las Garzas! Columbus sorprendió con tres goles y aprovechó la expulsión de Gonzalo Luján para dominar el… pic.twitter.com/RHx7SNDcvS — Futbolnamass (@futbolnamass) November 22, 2026

Después de lo ocurrido en la Primera Ronda de la Conferencia Este, hay techo de mejora para los Herons porque en dicha fase, aquel que avanza es el primero que gana sus primeros tres partidos, es decir, el mejor a tres encuentros sin que exista el famoso marcador global. Esto quiere decir que el equipo del argentino Cristian ‘Kily’ González necesita ganar sus siguiente dos cotejos para poder obtener el pase a las semifinales de la Conferencia Este.



La ventaja es que, a pesar de la vapuleada, no importa los números de goles que recibió siempre y cuando celebre la victoria en los dos duelos siguientes. Por ello, el primer objetivo de Messi y compañía es sacar el resultado positivo en el ScottsMiracle-Gro Field, el próximo viernes 27 de noviembre. Si llegan a igualar en los 90 minutos reglamentarios, se va directamente a la tanda de penales sin la necesidad de los tiempos extra. Si el cuadro rosa gana los penales, empata la serie y forzará al tercer compromiso, de ser lo contrario, queda totalmente eliminado.



De existir el tercer cotejo, el Nu Stadium volvería a servir de sede para conocer al ganador. Este último episodio estaría pactado para disputarse el miércoles 2 de diciembre.