Desde el 2023 que se alzaron con la Leagues CUP, dejando una estampa inolvidable para todos los aficionados del Inter Miami; Lionel Messi en el centro de la imagen, alzando el título de campeón, la escuadra de Florida comenzó a cambiar su manera de vivir este deporte.

Con el astro argentino como referente futbolístico y moral de sus compañeros, el Inter Miami ganó también la Supporters’ Shield del 2024, la Conferencia Este del 2025, la MLS CUP de ese mismo año y el Campeones CUP del 2026.

Para repetir como campeón en el torneo prioridad de los Estados Unidos: la MLS CUP, los dirigidos por Cristian: el ‘Kily’ González necesitarán de algo más que la brillantez de sus principales figuras.

Estas son cinco cosas que necesita realizar el Inter Miami para repetir como campeón, ahora que los playoffs están cerca de arrancar:

5. Aprovechar la jerarquía de sus referentes

Lionel Messi y Rodrigo De Paul le dieron una nueva mentalidad al Inter Miami | Megan Briggs/GettyImages

La MLS solía ser vista como una liga ‘‘del retiro’’ para estrellas en decadencia, y, a lo mucho, como un rival ‘‘incómodo’’ para los clubes de la Liga MX en los torneos de CONCACAF.



Pero la llegada de Lionel Messi lo cambió todo. Ahora los clubes fichan a estrellas en plenitud, jugadores que aún tienen cosas hambre de gloria y sed de victorias. En este contexto, el Inter Miami es, sin lugar a dudas, de los equipos mejor representados en la MLS.

4. No obsesionarse con el bicampeonato

Lionel Messi busca conseguir su sexto título con el Inter Miami | Megan Briggs/GettyImages

En el fútbol, como en la vida, cuando uno logra cumplir con un objetivo rara vez se da el tiempo de disfrutarlo. Al contrario. Ganar se vuelve una obsesión, y quien se obsesiona, termina por conceder ciertas ventajas frente a sus adversarios.



El Inter Miami debe ver el bicampeonato, no como un sueño, porque de los sueños tarde o temprano todos despiertan. Sí como una meta real. Una meta que se pretende cumplir mediante el sacrifico y el trabajo que les permitió cosechar grandes triunfos en el pasado reciente.

3. Fortalecer la localía

El Inter Miami solo ha ganado seis partidos en la vigente temporada de la MLS | Leonardo Fernandez/USSF/GettyImages

En toda la temporada 2026, el Inter Miami solo pudo ganar seis partidos jugando como local. Una cifra sumamente baja. Fueron, de hecho, el club que menos ganó encuentros que se disputaron en su propia cancha.



Si verdaderamente quieren repetir como campeones de la MLS CUP, el Inter Miami debe mejorar su porcentaje de victorias jugando en el NU Stadium; hacer de su casa una fortaleza y no un fantasma a derrotar.

2. Mayor concentración en la zona baja

El Inter Miami dejó ir una ventaja de 3-0 ante el Charlotte FC | Leonardo Fernandez/GettyImages

En el fútbol, existe un viejo refrán que dice más o menos así: las ofensivas ganan partidos y las defensivas campeonatos. El Inter Miami no puede permitirse encuentros como el 3-3 ante el Charlotte FC, por citar un ejemplo, en donde empataron 3-0, pese a ir ganando 3-0.



Tomando en cuenta que el ‘Kily’ González no tiene a un ‘‘Lío Messi’’ en la defensa, el estratega argentino tiene que apostar por una propuesta táctica sólida, que logre equilibrar las cosas en la zona baja del terreno de juego.

1. No abusar de la confianza

Rodrigo de Paul busca conseguir un nuevo título con el Inter Miami | Eston Parker/ISI Photos/GettyImages

En un terreno similar al del párrafo anterior, el tema de la confianza aparece también como un elemento fundamental para que el Inter Miami repita como campeón de la MLS CUP.



Porque una cosa es que haya problemas en el aparato defensivo del equipo, y otra muy distinta que los jugadores salten a la cancha con una actitud ‘‘sobrada’’. El Inter Miami podrá tener mucha calidad en su plantel, pero en el deporte no es el talento lo único que cuenta.

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