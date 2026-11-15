¿Qué necesita México para avanzar al 'Final Four' tras perder 3-2 ante Jamaica?
Paupérrima actuación de la selección mexicana este sábado en Kingston, ya que cayó derrotada por 3-2 ante Jamaica, en los cuartos de final de Ida de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Afortunadamente para Rafael Márquez, El Tricolor dio señales de vida, pues a pesar de estar contras las cuerdas por 3-0, logró hacer más decoroso el marcador pensando en la vuelta.
Los errores del combinado nacional lo tuvieron casi en la lona. En el primer tanto jamaicano, el arquero Raúl Rangel se pasó del tiempo para poder hacer el saque de portería, así que se sancionó con un tiro de esquina, donde Jesús Gallardo cometió un autogol. Arrancando el complemento, Israel Reyes dio mucho espacio a Renaldo Cephas para que sacara un potente disparo que venció al portero. Finamente, Gallardo cometió un penal que transformó Richard King.
Del cuatro titular, únicamente Gilberto Mora sobresalió, siendo el que dio esperanzas al equipo cuando estaban 3-0 abajo, todo gracias a un disparo de lejano desde fuera del área. Luego los cambios del Káiser funcionaron, pues Alexis Vega filtró una pelota para Morita, quien encaró en persona al cancerbero, con la pelota quedando en el aire siendo buscada por Santiago Sandoval, pero este recibió una falta que ocasionó una pena máxima. De este modo, Julián Quiñones por fin pudo aparecer para recortar la diferencia pese a que tampoco estuvo lúcido en el encuentro tras haber sido inicial.
¿Qué necesita México para avanzar al Final Four?
Las cosas se estaban poniendo oscuras para el seleccionado azteca porque pensaba que tenían que revertir un marcador de 3-0 en casa, sin embargo, Mora y Quiñones evitaron esa catástrofe y ahora tendrán que buscar menos tantos.
Para poder decir presente en el ‘Final Four’, al Tricolor le bastaría con imponerse por 1-0 a los Reggae-Boyz (3-3 global), algo bastante accesible, todo gracias a que aquí cuenta el criterio de gol de visitante. La única forma en que los jamaicanos pudieran poner en aprietos es anotando tres goles, pues si sólo hacen dos y el marcador se mantiene igualado en el global, habría tiempos extra y de no haber un ganador definido se recurriría a la tanda de penales.
El choque de vuelta será el próximo martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey, siendo una ocasión perfecta para que El Káiser logre su primer triunfo al frente del combinado nacional tras cosechar tres derrotas y dos empates.
Mauricio Gasca Bobadilla es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Está ligado al fútbol desde hace más de una década desde que era Creador de Contenidos en Terra Networks para Movistar y Telcel, cubriendo el fútbol mexicano y la selección mexicana. Asimismo, he trabajado como locutor de radio independiente, cronista y conductor de televisión en AYM Sports. Además ha llevado a cabo programas de televisión por Internet entrevistando luchadores y otros atletas. Se graduó con Mención Honorífica de la Universidad del Valle de México Tlalpan, arrancando su labor como periodista a través de programas de radio y coberturas a bandas de rock y otros eventos de moda, cultura y cine.