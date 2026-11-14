A pesar de que España e Inglaterra ya están clasificadas a los cuartos de final de la Nations League, las dos selecciones van a salir a la cancha con las garras afiladas para quedarse con el primer lugar del grupo. Los dirigidos por Luis de la Fuente llevan 43 partidos invictos y necesitan un empate para terminar primeros, pero buscarán extender su racha de victorias. Los ingleses, por su parte, necesitan ganar para superar a la Roja en la clasificación.

Sin embargo, en la previa del encuentro de este domingo en el Metropolitano, las declaraciones de Thomas Tuchel sobre posibles episodios de racismo durante el partido generaron una respuesta de De la Fuente. El DT de los Tres Leones anunció que les recordará a sus futbolistas el protocolo antirracismo de la UEFA, medida que el técnico campeón del mundo cuestionó durante su conferencia de prensa.

El entrenador de Inglaterra explicó que dedicará unos minutos a informar a sus jugadores sobre los procedimientos que deben seguir en caso de sufrir discriminación en el partido. Dicha decisión está relacionada con lo que pasó en noviembre de 2004, cuando algunos futbolistas de los Tres Leones recibieron insultos racistas en un amistoso en el Bernabéu.

Tuchel habló sobre la importancia de conocer cómo denunciar comportamientos discriminatorios | Eddie Keogh - The FA/GettyImages

El alemán recordó que el equipo recibió indicaciones similares antes de enfrentarse a Serbia en Belgrado, en septiembre de 2025. Además, insistió en la importancia de que los futbolistas conozcan las medidas disponibles para denunciar cualquier comportamiento discriminatorio. "Es inaceptable. En cualquier estadio, e incluso fuera de ellos, nunca aceptaremos el racismo. Nunca seremos racistas con nadie. Eso no es lo que somos", dijo, y aseguró que espera que los hinchas españoles apoyen a su selección sin que se produzcan incidentes.

Cabe recordar que la UEFA dispone de un protocolo de tres etapas que permite interrumpir un partido, retirar temporalmente a los jugadores del terreno de juego y, si los incidentes persisten, suspender definitivamente el encuentro.

La respuesta de De la Fuente: "En España no hay racismo"

Durante su conferencia de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, De la Fuente recibió una pregunta de una periodista de la BBC sobre si la necesidad de recordar el protocolo antirracismo demostraba que el fútbol español todavía tenía trabajo pendiente en ese asunto. "Decidle a Tuchel que en España no hay racismo. Así de contundente. Exactamente igual que en Inglaterra. No somos racistas", respondió.

❗️ De la Fuente, muy claro cuando le preguntan sobre el racismo



❌ "En España no hay racismo. Así de contundente" pic.twitter.com/5LPbnJGusS — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 14, 2026

Estas declaraciones llegan después de que la Real Federación Española de Fútbol recibiera una sanción económica de 15.000 euros y el cierre parcial del estadio para su próximo amistoso por los cánticos islamófobos y xenófobos durante el partido contra Egipto, disputado en marzo de 2026.

El DT defendió a la afición española y rechazó la posibilidad de que el duelo del domingo fuera susceptible de tener actos discriminatorios. Tuchel, por su parte, manifestó su confianza en que el partido se desarrolle con normalidad.