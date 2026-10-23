Querétaro vs Cruz Azul: previa, predicciones y alineaciones

Este domingo 25 de octubre, Cruz Azul visita al Querétaro en el Estadio Corregidora con la firme convicción de conseguir un nuevo triunfo que lo mantenga entre los cuatro primeros de la tabla general, mientras el local buscará recobrar la memoria y la confianza para no quedar fuera de la Liguilla tras haber sido la gran sorpresa de la fase regular.



Entre semana, Gallos Blancos vivió el ‘Clásico de la 57’ frente al San Luis en el Estadio Libertad Financiera, llevándose la derrota 2-1 tras un tanto del chileno Felipe Mora y un autogol de Daniel Parra, y aunque Alí Ávila los acercó a través de un penal, no fue suficiente para poder rescatar el empate. El trastabilleo ocasionó que el club queretano bajara posiciones y ahora está ubicado en el octavo peldaño con 20 puntos, arañando apenas los puestos de Liguilla.



Por otro lado, La Máquina Celeste logró una segunda victoria al hilo al imponerse 1-2 al Pachuca en el Estadio Hidalgo, luego que el uruguayo Gabriel Fernández y Andrés Montaño dijeran presente al perforar las redes. Este resultado puso al actual campeón en el tercer piso de la clasificación con 23 puntos, únicamente superado por América (27) y Chivas (23).

Pronóstico SI

Querétaro estaba convertido en el ‘caballo negro’ de la competencia, pero desgraciadamente ya tiene dos derrotas consecutivas, sumado a que perdió a su mejor hombre, el uruguayo Santiago Homenchenko, quien se fracturó la mano perdiéndose el ‘Clásico de la 57’. Caso contrario para Cruz Azul, con dos triunfos al hilo y con un estilo colectivo ya conocido, que podría poner en aprietos al local, sin dejar de lado que no ha perdido contra los queretanos en sus últimos cinco compromisos. Se espera un encuentro con goles por parte de los dos.



Pronóstico: Querétaro 2-3 Cruz Azul

Historial de sus últimos 5 enfrentamientos

En el Clausura 2026, ambos dividieron unidades tras quedar 1-1 en el Gallinero. Cruz Azul se adelantó en la pizarra a través de Jeremy Márquez al minuto 9, pero antes de acabar el primer tiempo, un autogol del mismo canterano rojinegro ayudó a que Querétaro rescatara un punto.

Querétaro: 0

Empates: 2

Cruz Azul: 3

¿A qué hora se juega el Querétaro vs Cruz Azul?

Ciudad: Santiago de Querétaro, Querétaro

Estadio: Corregidora

Fecha: domingo, 25 de octubre

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Últimos 5 partidos

Querétaro Cruz Azul San Luis 2-1 Querétaro Pachuca 1-2 Cruz Azul Santos Laguna 5-0 Querétaro Cruz Azul 5-0 Juárez Querétaro 2-0 Atlante Pumas 3-3 Cruz Azul Chivas 0-2 Querétaro Cruz Azul 3-3 Toluca Querétaro 1-1 León Monterrey 1-0 Cruz Azul

¿Cómo ver el Querétaro vs Cruz Azul?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos ViX México FOX One

Últimas noticias de Querétaro

Tras haber estado en el tercer lugar hace dos semanas, el equipo negriazul ya bajó hasta el octavo comprometiendo su clasificación a la Liguilla. Sobre eso, el técnico chileno Esteban González asumió toda la responsabilidad, esperando encontrar un levantón anímico en los próximos juegos.



“Nos hacemos cargo de estos dos últimos partidos. Asumo toda la responsabilidad. El equipo salió muy complicado en un período muy corto de tiempo. Necesitamos un envión anímico para lo que viene. Tenemos 20 puntos importantes y ahora debemos recuperar a los jugadores tanto física como emocionalmente”, comentó El Chino.

Ali Ávila | Manuel Guadarrama/GettyImages

La posible alineación de Querétaro (4-2-3-1): Guillermo Allison; Daniel Parra, Lucas Abascia, Diego Reyes, Bayron Duarte; Bernardo Parra, Carlo García, Mateo Coronel; Denilson Muñoz; Enzo Giménez, Alí Ávila.

Últimas noticias de Cruz Azul

Tras sumar una nueva victoria, Joel Huiqui destacó la competencia interna de su equipo, además elogió al arquero Andrés Gudiño, quien le ganó la titularidad al colombiano Kevin Mier, y habló sobre el retornó del argentino Carlos Rotondi.



“Más allá de los tres puntos, ganamos jugadores. Los que van de inicio lo hacen bien. Para mí es un gran problema, porque el equipo tiene un buen plantel. Ganamos jugadores que hicieron un buen partido el pasado y este. El equipo está muy cerca de ser el equipo que queremos todos”, lanzó.



“El jugador está consciente y convencido de que la única manera de aspirar a hacer un equipo competitivo, de estar en Liguilla, competir por el puesto. Lo de Mier es un caso similar al de otros. Hoy yo consideré a Andrés porque tiene la capacidad de hacerlo. Es una gran ventaja tener a dos grandes arqueros. Rodolfo Rotondi la pasó mal, ahora ya está de regreso y sólo le falta ritmo de juego. Su competencia es dura con Omar Campos”, culminó el timonel.

Gabriel Fernández | Rodrigo Oropeza/GettyImages

La posible alineación de Cruz Azul (3-4-2-1): Andrés Gudiño; Gonzalo Piovi, Alan Montes, Amaury García; Omar Campos, Jeremy Márquez, Erik Lia, Alan Mozo; Charly Rodríguez, Agustín Palavecino, Gabriel Fernández.

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