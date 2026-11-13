¿Quién es Jorge Domene? Un viejo conocido de Tigres que levanta la mano para convertirse en presidente del equipo

Los Tigres de la UANL atraviesan por uno de sus momentos más complicados en la historia moderna del club. Luego de haber marcado una verdadera hegemonia en el fútbol mexicano, logrando un total de seis títulos de Liga MX entre el 2011 y el 2023, hoy están eliminados, con un futuro plagado de certezas y carente de respuestas.

En este contexto, diversos medios han dado como oficial la salida de Carlos Emilio González como presidente del club, en una gestión que habría durado tan solo cinco meses. Sin embargo, la institución no se ha pronunciado al respecto.

A pesar de ello, el desfile de candidatos para presidir a Tigres ya ha comenzado. Desde el artífice de la reciente época dorada de los Diablos Rojos de Toluca, Santiago San Román, hasta el multicampeón con el América, Santiago Baños.

#TigresUANL | ¿Quién será el nuevo presidente de Tigres?



Interesan perfiles como el de Santiago Baños y Santiago San Román.



A uno ya lo contactaron. @TUDNUSA @TUDNMEX @TudnRadio https://t.co/JTZpdW0vfx — Vladimir García (@VladimirGarciaG) November 11, 2026

Sin embargo, hay un nombre en particular que se está manejando con fuerza en la sultana del norte. Se trata de Jorge Domene Zambrano. Aquel que fungiera como vicepresidente deportivo de Tigres en el complicado año de 1996, cuando el equipo jugaba en la Primera A con la misión obligada de ascender lo antes posible... y lo consiguieron.

Hasta hace algunos días, su nombre parecía ser uno más en la lista. No obstante, la tarde del jueves 12 de noviembre, Domene Zambrano habló frente a los medios, dejando en claro dos cosas.

La primera, que no ha habido contacto directo por parte de la directiva del conjunto felino. La segunda, que le encantaría ser el presidente del equipo para, y cito: ''rescatar la crisis que hoy Tigres está viviendo''.

No ha habido un contacto directo, sin embargo, es importante poder compartir con ustedes que sí me encantaría poder estar ahí, yo sé que es una decisión de los directivos y dueños y poder rescatar la crisis que hoy Tigres está viviendo. Jorge Domene

🐯👀 ¡JORGE DOMENE QUIERE SER PRESIDENTE DE TIGRES!



Jorge Domene reconoció que hasta el momento no ha existido contacto directo con Tigres, pero dejó claro que le encantaría tomar el puesto de presidente del club. 🔥⚽



📹 Jorge Rosales pic.twitter.com/OtUXd94aHR — MedioTiempo (@mediotiempo) November 12, 2026

Jorge Domene Zambrano describió la situación actual de la escuadra regiomontantana como una especie de déjà vu de lo que le tocó vivir con los Tigres en 1996. En aquel momento, Jorge Domene fue pieza clave en la reestructuración del plantel, haciendo posibles los fichajes de jugadores que luego se volverían ídolos, como es el caso del 'Diablo' Núñez.

Convenció al experimentado director técnico mexicano Alberto Guerra de dirigir en el ascenso; al entonces seleccionado guardameta uruguayo Robert Dante Siboldi de jugársela por Tigres, siendo que tenía una oferta sumamente interesante de la Máquina Celeste de la Cruz Azul para mantenerse en el máximo circuito.

Él es Jorge Domene Zambrano. Un hombre que, luego de haber ayudado a Tigres a salir rápidamente del abismo, se fue alejando del fútbol poco a poco. Ahora, mientras el equipo atraviesa por un periodo de incertidumbre, su nombre y su cara emergen de entre las cenizas de un 'Volcán' que, eso sí, no ha dejado de explotar.

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