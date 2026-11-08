¿Quién será el rival de Inter Miami en los Playoffs tras empatar 3-3 con Charlotte FC?

Este sábado se llevó a cabo el ‘Decision Day’, es decir, la última jornada de la fase regular de la temporada 2026 de la MLS. Varios equipos ya tenían asegurada su presencia en la postemporada, sin embargo, muchos otros se jugaron la vida para poder aferrarse a la lucha por el título.



El actual campeón, Inter Miami, logró mantenerse en el subliderato de la Conferencia Este gracias a sus 60 unidades, luego de igualar 3-3 con el Charlotte FC, escuadra que también estará en los Playoffs. El jamaicano Ian Fray, el uruguayo Luis Suárez y el argentino Rodrigo De Paul fueron los autores de los tantos de las Garzas en el Nu Stadium, con el israelí Liel Abada convirtiendo un doblete por la visita, mientras el beninés Rodolfo Aloko hizo el otro tanto.

What a game!@CharlotteFC erases a 3-0 deficit to secure a point. @InterMiamiCF secures second place and will face the Columbus Crew. pic.twitter.com/TSRp3URkYT — Major League Soccer (@MLS) November 7, 2026

¿Quiénes calificaron?

Nashville SC | Tanner Pearson/GettyImages

La Conferencia Este quedó liderada por el Nashville SC (77 puntos), seguido de Inter Miami (60), New England Revolution (58), Chicago Fire (55), Charlotte FC (54), Philadelphia Union (50), Columbus Crew SC (47), Orlando City SC (46) y FC Cincinnati (46).

Por otro lado, la Conferencia Oeste terminó con el Vancouver Whitecaps (64) como puntero, viniendo detrás el FC Dallas (58), St. Louis City SC (54), San José Earthquakes (52), Houston Dynamo (51), LAFC (47), Portland Timbers (46), Seattle Sounders (46) y Real Salt Lake (45).

¿Cómo quedaron los duelos de postemporada?

Antoine Griezmann con Orlando City | Mike Stobe/GettyImages

De entrada, se disputarán las Rondas de Comodines entre el octavo y noveno lugar de cada conferencia para saber quién se medirá al líder, esto a celebrarse el próximo 18 de noviembre. Orlando City y FC Cincinnati lucharán por el boleto a la Primera Ronda en la Conferencia Este y el ganador jugará contra el Nashville SC. Los Leones y El Orange & Blue disputarán un único partido en casa del mejor posicionado y en caso de no haber vencedor en el tiempo reglamentario, se irá de forma directa a los tiros de penal.



Con respecto a la Conferencia Oeste, Seattle Sounders y Real Salt Lake serán rivales, buscando el honor de ingresar a la Primera Ronda. El ganador tendrá como contrincante el Vancouver Whitecaps. Para la Primera Ronda, habrá series al mejor de tres para conocer quiénes avanzarán a las semifinales, donde también se recurrirá a partido único, del mismo modo que la gran final de conferencia y de la MLS Cup.

Conferencia Este

(1) Nashville SC vs (8) Orlando City/FC Cincinnati (9)

(2) Inter Miami vs Columbus Crew (7)

(3) New England Revolution vs Philadelphia Union (6)

(4) Chicago Fire vs Charlotte FC (5)

Conferencia Oeste

(1) Vancouver Whitecaps vs (8) Seattle Sounders/Real Salt Lake (9)

(2) FC Dallas vs Portland Timbers (7)

(3) St. Louis City SC (3) vs LAFC (6)

(4) San José Earthquakes vs Houston Dynamo (5)

Comodines: 18 de noviembre

Primera Ronda: del 20 de noviembre al 2 de diciembre

Semifinales: 5 y 6 de diciembre

Final de Conferencia: 11 y 12 de diciembre

MLS Cup: 18 de diciembre

¿Cuándo y cómo jugaría el Inter Miami?

Tal como se había comentado, la Primera Ronda se disputará bajo el formato de serie al mejor de tres partidos. Al haber obtenido mejor puesto en la fase regular, las Garzas disputarán el Partido 1 y Partido 3 como local. Por ello, la llave se abriría en el Nu Stadium y el segundo choque sería en el ScottsMiracle-Gro Field.

¿Cuándo se jugarían los encuentros?

A falta de las fechas y horaros oficiales, se sabe que la Primera Ronda está programada para efectuarse entre el 20 de noviembre y el 2 de diciembre.

¿Cuál es el historial entre Inter Miami y Columbus Crew?

Columbus Crew | Geoff Stellfox/GettyImages

Ambos se han enfrentado en 13 partidos oficiales, con los Herons liderando las estadísticas al haberse impuesto en siete duelos, con dos empates y cuatro a favor de los negriamarillos.



Doce han sido en la MLS, mientras uno ocurrió en la Leagues Cup 2024, con los de Ohio saliendo airosos 3-2 en los octavos de final.



El último encuentro acabó 2-1 a favor de La Pandilla gracias a un penal bien ejecutado por el venezolano Josef Martínez y una diana del senegalés Jamal Thiaré, con el capitán argentino Lionel Messi descontando.

Últimos 5 partidos

Columbus Crew 2-1 Inter Miami 27/9/26

Inter Miami 2-2 Columbus Crew 1/8/26

Inter Miami 5-1 Columbus Crew 31/5/25

Columbus Crew 0-1 Inter Miami 19/4/25

Columbus Crew 2-3 Inter Miami 2/10/24