¿Quién será el rival de Inter Miami en los Playoffs tras empatar 3-3 con Charlotte FC?
Este sábado se llevó a cabo el ‘Decision Day’, es decir, la última jornada de la fase regular de la temporada 2026 de la MLS. Varios equipos ya tenían asegurada su presencia en la postemporada, sin embargo, muchos otros se jugaron la vida para poder aferrarse a la lucha por el título.
El actual campeón, Inter Miami, logró mantenerse en el subliderato de la Conferencia Este gracias a sus 60 unidades, luego de igualar 3-3 con el Charlotte FC, escuadra que también estará en los Playoffs. El jamaicano Ian Fray, el uruguayo Luis Suárez y el argentino Rodrigo De Paul fueron los autores de los tantos de las Garzas en el Nu Stadium, con el israelí Liel Abada convirtiendo un doblete por la visita, mientras el beninés Rodolfo Aloko hizo el otro tanto.
¿Quiénes calificaron?
La Conferencia Este quedó liderada por el Nashville SC (77 puntos), seguido de Inter Miami (60), New England Revolution (58), Chicago Fire (55), Charlotte FC (54), Philadelphia Union (50), Columbus Crew SC (47), Orlando City SC (46) y FC Cincinnati (46).
Por otro lado, la Conferencia Oeste terminó con el Vancouver Whitecaps (64) como puntero, viniendo detrás el FC Dallas (58), St. Louis City SC (54), San José Earthquakes (52), Houston Dynamo (51), LAFC (47), Portland Timbers (46), Seattle Sounders (46) y Real Salt Lake (45).
¿Cómo quedaron los duelos de postemporada?
De entrada, se disputarán las Rondas de Comodines entre el octavo y noveno lugar de cada conferencia para saber quién se medirá al líder, esto a celebrarse el próximo 18 de noviembre. Orlando City y FC Cincinnati lucharán por el boleto a la Primera Ronda en la Conferencia Este y el ganador jugará contra el Nashville SC. Los Leones y El Orange & Blue disputarán un único partido en casa del mejor posicionado y en caso de no haber vencedor en el tiempo reglamentario, se irá de forma directa a los tiros de penal.
Con respecto a la Conferencia Oeste, Seattle Sounders y Real Salt Lake serán rivales, buscando el honor de ingresar a la Primera Ronda. El ganador tendrá como contrincante el Vancouver Whitecaps. Para la Primera Ronda, habrá series al mejor de tres para conocer quiénes avanzarán a las semifinales, donde también se recurrirá a partido único, del mismo modo que la gran final de conferencia y de la MLS Cup.
Conferencia Este
(1) Nashville SC vs (8) Orlando City/FC Cincinnati (9)
(2) Inter Miami vs Columbus Crew (7)
(3) New England Revolution vs Philadelphia Union (6)
(4) Chicago Fire vs Charlotte FC (5)
Conferencia Oeste
(1) Vancouver Whitecaps vs (8) Seattle Sounders/Real Salt Lake (9)
(2) FC Dallas vs Portland Timbers (7)
(3) St. Louis City SC (3) vs LAFC (6)
(4) San José Earthquakes vs Houston Dynamo (5)
Comodines: 18 de noviembre
Primera Ronda: del 20 de noviembre al 2 de diciembre
Semifinales: 5 y 6 de diciembre
Final de Conferencia: 11 y 12 de diciembre
MLS Cup: 18 de diciembre
¿Cuándo y cómo jugaría el Inter Miami?
Tal como se había comentado, la Primera Ronda se disputará bajo el formato de serie al mejor de tres partidos. Al haber obtenido mejor puesto en la fase regular, las Garzas disputarán el Partido 1 y Partido 3 como local. Por ello, la llave se abriría en el Nu Stadium y el segundo choque sería en el ScottsMiracle-Gro Field.
¿Cuándo se jugarían los encuentros?
A falta de las fechas y horaros oficiales, se sabe que la Primera Ronda está programada para efectuarse entre el 20 de noviembre y el 2 de diciembre.
¿Cuál es el historial entre Inter Miami y Columbus Crew?
Ambos se han enfrentado en 13 partidos oficiales, con los Herons liderando las estadísticas al haberse impuesto en siete duelos, con dos empates y cuatro a favor de los negriamarillos.
Doce han sido en la MLS, mientras uno ocurrió en la Leagues Cup 2024, con los de Ohio saliendo airosos 3-2 en los octavos de final.
El último encuentro acabó 2-1 a favor de La Pandilla gracias a un penal bien ejecutado por el venezolano Josef Martínez y una diana del senegalés Jamal Thiaré, con el capitán argentino Lionel Messi descontando.
Últimos 5 partidos
Columbus Crew 2-1 Inter Miami 27/9/26
Inter Miami 2-2 Columbus Crew 1/8/26
Inter Miami 5-1 Columbus Crew 31/5/25
Columbus Crew 0-1 Inter Miami 19/4/25
Columbus Crew 2-3 Inter Miami 2/10/24
Mauricio Gasca Bobadilla es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Está ligado al fútbol desde hace más de una década desde que era Creador de Contenidos en Terra Networks para Movistar y Telcel, cubriendo el fútbol mexicano y la selección mexicana. Asimismo, he trabajado como locutor de radio independiente, cronista y conductor de televisión en AYM Sports. Además ha llevado a cabo programas de televisión por Internet entrevistando luchadores y otros atletas. Se graduó con Mención Honorífica de la Universidad del Valle de México Tlalpan, arrancando su labor como periodista a través de programas de radio y coberturas a bandas de rock y otros eventos de moda, cultura y cine.