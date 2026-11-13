¿Quién usará la '10' de la selección argentina en los amistosos de la fecha FIFA de noviembre?

La selección argentina comenzará a transitar una nueva etapa sin Lionel Messi y tendrá una particularidad en sus próximos compromisos internacionales frente a Uruguay y Costa Rica: la camiseta número 10 permanecerá sin dueño.

Después de la despedida del capitán, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni resolvió no asignarle inmediatamente el emblemático dorsal a ninguno de los convocados para la fecha FIFA de noviembre. De esta manera, la camiseta que acompañó a Messi durante casi dos décadas seguirá esperando por un nuevo futbolista que pueda asumir esa responsabilidad.

La decisión de Scaloni sobre el dorsal que dejó Messi

El propio entrenador confirmó la postura durante la conferencia de prensa previa al encuentro frente al combinado Charrúa. Consultado sobre quién utilizará la camiseta, explicó que no tienen previsto entregársela a ningún jugador hasta que el reglamento lo exija.

"En este partido no se la vamos a dar a nadie. No tenemos pensado a quién dársela hasta que no sea obligatoria. Cuando sea obligatoria ya veremos a quién se la damos", expresó el seleccionador.

SCALONI Y LA 10: "En estos partidos no se la vamos a dar a nadie. Cuando sea obligatorio, veremos a quién se la damos. No es algo que me preocupe ni importante. El día que decidamos, queremos que sea para siempre y no ir dándosela a distintos jugadores". pic.twitter.com/qIkeIRzfVo — TyC Sports (@TyCSports) November 12, 2026

Además, Scaloni dejó en claro que su intención sería evitar que el número pase de un futbolista a otro durante los próximos compromisos. "El día que decidamos a quién dársela, esperamos que sea para siempre y no darle la 10 a distintos jugadores", agregó.

¿Por qué Argentina puede jugar sin utilizar la camiseta 10?

La determinación también tiene un fundamento reglamentario. En los partidos amistosos internacionales no existe la obligación de completar una numeración consecutiva del 1 al 11, por lo que las selecciones tienen margen para dejar determinados dorsales sin asignar.

Esta posibilidad le permitirá a Argentina disputar los encuentros de noviembre sin buscar un reemplazante inmediato para Messi. La situación podría cambiar cuando comiencen las competencias oficiales, instancia en la que la numeración de los futbolistas debe ajustarse a las disposiciones correspondientes.

De acuerdo con la información publicada por TyC Sports, la definición podría postergarse hasta 2027, cuando el combinado nacional vuelva a afrontar compromisos oficiales por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2030.

Nico Paz y otros candidatos para heredar el histórico número

Aunque todavía no existe una decisión tomada, algunos nombres comienzan a aparecer en las conversaciones sobre el futuro de la camiseta. Según ESPN, dos de los principales candidatos serían Nico Paz, mediocampista del Como, o el delantero del Inter de Milán, Lautaro Martínez.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: The Argentinian national team coaching staff are considering two players to take over Lionel Messi's number 10 shirt.



The players are Nico Paz and Lautaro Martínez.



— @ESPNArgentina pic.twitter.com/I3Yu2DOpb5 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 10, 2026

En el caso del centrocampista, la evolución en el fútbol italiano y el protagonismo que comenzó a ganar con la Albicelesre lo posicionarían como uno de los posibles candidatos para vestir el histórico dorsal.

Por su parte, Lautaro Martínez también podría entrar en la consideración por su trayectoria internacional y su condición de referente del plantel. A su vez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Franco Mastantuono aparecen entre los nombres que podrían ser evaluados por el cuerpo técnico, teniendo en cuenta sus características y antecedentes con el seleccionado.

Por ahora, la intención de Scaloni sería tomarse el tiempo necesario para encontrar al futbolista indicado y evitar que la camiseta más emblemática de Argentina se convierta en un dorsal de transición. Mientras tanto, la número 10 seguirá sin dueño en los próximos amistosos.

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