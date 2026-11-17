La selección mexicana volvió a las andadas. Después de una actuación aceptable en el Mundial 2026, el Tri se encuentra de nuevo en crisis y, en caso de no vencer a Jamaica, la presión sobre Rafael Márquez seguirá creciendo.

El director técnico ofreció una conferencia de prensa previa al duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El estratega se mostró transparente al hablar del mal momento que vive el Tri, pero se mostró confiado en conseguir el triunfo en casa.

Mañana la obligación es ganar, la presión es la de siempre. Necesitamos esa victoria para clasificar, seguir dando pasos hacia adelante Rafael Márquez

Márquez se dijo convencido de que el cuadro azteca está a "un clic" de comenzar a ganar, pero también dejó abierta la posibilidad de perder ante Jamaica y quedar eliminado.

Estoy consciente de que también se puede dar. Y así como se puede dar el que a lo mejor no tengamos suerte el día de mañana y no se de un buen resultado. Pues no dependerá eso de mí, yo seguiré trabajando e intentándolo, ya sea aquí, o donde sea Rafael Márquez

Rafael Márquez no ha podido ganar en sus pimeros partidos al frente de México | Agustin Cuevas/GettyImages

Márquez aseguró que todavía cuenta con muchas ganas y motivación para aportar su experiencia a la selección mexicana, y agregó que él se sigue viendo al frente del Tri a pesar del panorama adverso en el arranque de su ciclo.

Yo me sigo viendo aquí en la selección. Así que, bueno, quizás no es lo mejor (la situación actual), pero creo que pueden venir mejores cosas. Es mi mentalidad Rafael Márquez

Rafa Márquez tiene el agua hasta el cuello. Después de cinco partidos al frente del combinado azteca registra tres derrotas y dos empates.

Una posible eliminación ante Jamaica este martes 17 de noviembre prendería las alarmas en la selección mexicana y se podría poner en duda su continuidad.