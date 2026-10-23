Regla de Menores en la Liga MX 2026: ¿qué es, cómo funciona y qué pasa si un equipo no cumple?
Con la liguilla a la vuelta de la esquina, los equipos no solo tienen que lidiar con la complejidad propia de la competencia, al enfrentarse a clubes que están tan necesitados de ganar como ellos, sino que, además, se ven obligados a realizar importantes modificaciones a sus respectivas plantillas.
¿La razón? Cumplir en tiempo y forma con los minutos de menores que la Liga MX le exige a cada equipo, pues de lo contrario sufrirán duros castigos que podrían dejarlos fuera de la fiesta grande del fútbol mexicano.
¿Qué es la regla de menores?
Se trata de una disposición impuesta por parte de la Liga MX con la intención de motivar a los clubes a darle oportunidad a futbolistas juveniles. Esto con el fin de enriquecer la base de jugadores mexicanos, y, a la postre, expandir el abánico de posibilidades para el seleccionador nacional.
¿Cómo funciona?
Al culminar la temporada regular, cada club de la Liga MX deberá contar con un mínimo de minutos disputados por parte de futbolistas nacidos del 2004 en adelante. Para el torneo de Apertura 2026, la cifra acordada fue de 1,170 minutos.
*Cabe recalcar que solo se toman en cuenta los minutos jugados durante la fase regular de cada torneo.
¿Qué pasa si un equipo no cumple?
Si al término de las 17 jornadas un equipo no logra cumplir con el mínimo de minutos requerido por parte de la Liga MX, sufrirá los siguientes castigos:
- Deportivo: la pérdida de tres puntos.
- Económico: la reducción del 15% de los recursos por Derechos de Formación.
Existen múltiples debates que giran alrededor de esta medida. Hay quienes consideran que es un retroceso para el aspecto formativo y competitivo del propio jugador, puesto que obliga a los clubes a alinearlos inedependientemente de si lo merecen o no.
Por otro lado, no obstante, están aquellos que ven con buenos ojos esta regla. Creen que de lo contrario los directivos no se atreverían a apostar por los jóvenes, y que por su temor a perder el cargo nos privaríamos de disfrutar a joyas sumamente talentosas, como es el caso de Gilberto Mora.
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Jaime Garza es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de 10 años de experiencia llevando la pasión por el fútbol a las letras. Oriundo de Monterrey, Nuevo León, comenzó escribiendo para blogs independientes, sobre equipos locales, principalmente. Actualmente cubre importantes partidos de la Liga MX, la MLS, LaLiga, la Premier League, fútbol internacional y notas de carácter informativo. Además, es autor de más de 15 libros, entre las que destacan obras de corte futbolero y novelas de tinte dramático. “La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda”.