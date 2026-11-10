República Checa vs España: previa, predicciones y alineaciones

La República Checa y España se miden este jueves 12 de noviembre en Praga por la quinta fecha del Grupo A3 de la UEFA Nations League. En el banco local estará Santi Denia, el entrenador español que conquistó el oro olímpico en París 2024 con la Rojita y que ahora intentará ponerle un freno a su propia selección.

Aunque la sensación reinante es que nadie parece capaz de detener al equipo de Luis de la Fuente. El campeón del mundo acumula 43 partidos oficiales sin perder y ganó sus cuatro partidos de esta Nations League. Ya está clasificado a los cuartos de final, pero un triunfo en Praga le permitiría llegar al cierre del grupo ante Inglaterra, el próximo domingo en el Metropolitano, con una ventaja enorme en la pelea por el primer puesto.

El dueño de casa, por su parte, vive un presente muy complicado. Perdió sus cuatro partidos y con apenas dos goles a favor ya no tiene chances de pelear por los cuartos de final. De todas formas, todavía juega por no quedar en el último. Los checos están a tres puntos de Croacia, a la que visitarán el domingo en Osijek, por lo que sumar ante España será clave para mantener viva la ilusión de salvar la categoría.

Pronóstico SI

Denia conoce mejor que nadie el estilo de la selección española. En la ida en Oviedo, su equipo llegó a complicar a la Roja en el segundo tiempo, pero la diferencia de calidad sigue siendo enorme. España tiene jerarquía y variantes de sobra para cubrir las bajas de Rodri y Dani Olmo, y en Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Oyarzabal a tres jugadores capaces de resolver cualquier partido.

Aun con rotaciones pensando en Inglaterra, la Roja debería sumar su quinto triunfo en el grupo.

Pronóstico: República Checa 0-2 España

¿A qué hora se juega el República Checa vs España?

Ciudad: Praga, República Checa

Estadio: epet AREN

Fecha: jueves 12 de noviembre

Hora: 14:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP

Árbitro: Nikola Dabanović (MNE)

Historial de enfrentamientos directos entre República Checa y España (últimos cinco partidos)

República Checa : 0

: 0 Empates : 1

: 1 España: 4

Último partido entre ambos: 03/10/2026 - España 3-1 República Checa - Nations League 26/27, Liga A - Grupo 3, Fecha 3

Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3 | Diego Souto/GettyImages

Últimos 5 partidos

República Checa España Inglaterra 3-0 República Checa 06/10/26 Croacia 1-2 España 06/10/26 España 3-1 República Checa 03/10/26 España 3-1 República Checa 03/10/26 República Checa 0-2 Inglaterra 29/09/26 España 4-1 Croacia 29/09/26 República Checa 1-2 Croacia 26/09/26 Inglaterra 2-3 España 26/09/26 México 3-0 República Checa 24/06/26 España 1-0 Argentina 19/07/26

¿Cómo ver el República Checa vs España por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Fox Soccer Plus, fuboTV, ViX, FOX One México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España

Últimas noticias de República Checa

Denia llega con bajas considerables. No estarán Robin Hranáč, Ondřej Kričfaluši, Adam Karabec, Ondřej Lingr, Matěj Ryneš ni Pavel Šulc, todos lesionados. La buena noticia es la vuelta de tres jugadores de peso como lo son Tomáš Souček, Lukáš Provod y David Jurásek. Idris Hopi, delantero del Teplice, y David Kozel podrían debutar con la selección.

Será un examen especial para Denia, que enfrentará a la selección con la que trabajó durante años en las categorías inferiores.

Czechia Training and Press Conference - Wembley Stadium - Monday October 5th | John Walton - PA Images/GettyImages

Posible alineación de República Checa (4-2-3-1): Kinský; Coufal, Krejčí, Zima, Jurásek; Souček, Červ; Provod, Sadílek, Ambros; Hložek.

Últimas noticias de España

No estarán Rodri, con una lesión en el bíceps femoral, Dani Olmo, Eric García ni Víctor Muñoz. En su lugar llegan tres debutantes: el arquero Álvaro Valles y el mediocampista Marc Roca, ambos del Betis, y el central del Como, Jacobo Ramón. Además, vuelven Pablo Barrios, Ander Barrenetxea, Joan García, Pedro Porro, Nico Williams y Ferran Torres.

Con el partido decisivo ante Inglaterra el domingo, De la Fuente podría repartir minutos en Praga y darle una oportunidad a alguna de las caras nuevas.

Croatia v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4 | Pixsell/MB Media/GettyImages

Posible alineación de España (4-3-3): Unai Simón; Porro, Huijsen, Cubarsí, Cucurella; Zubimendi, Pedri, Merino; Lamine Yamal, Oyarzabal, Nico Williams.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27