Roma vs Real Madrid: previa, predicciones y alineaciones

La Roma recibe al Real Madrid este miércoles 14 de octubre en el Estadio Olimpico por la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League. Uno de los grandes partidos de la semana tendrá con un condimento especial con José Mourinho enfrentando al equipo al que dirigió entre 2021 y 2024 y con el que ganó la Conference League.

El Madrid llega tras un trabajado triunfo ante el Villarreal en el Bernabéu. Yan Diomande marcó su primer gol con el club en el minuto 62, tras un pase de Fede Valverde, y el equipo tuvo que resistir con diez hombres por la expulsión de Vinícius. El brasileño, ingresado en el segundo tiempo, marcó el segundo tanto, pero el VAR anuló el gol y el árbitro lo expulsó por tirarle del pelo a Nathan Saliba. Con ese resultado, el equipo de Mourinho quedó provisoriamente tercero, a seis puntos del Barcelona. En la Champions, debutó con un triunfo 2-1 sobre el Inter de Milán en el Bernabéu.

La Roma, por su parte, vive una gran temporada. Invicta en las primeras seis fechas de la Serie A, ocupa la tercera posición. En su presentación del domingo tuvo que conformarse con un 0-0 ante el Como en un encuentro en el que jugó con diez hombres desde el minuto 52 por la expulsión de Donyell Malen. Su arquero, Pierluigi Gollini, fue la gran figura del partido. Por Champions, en su regreso tras siete años sin jugarla, debutó con un empate 1-1 ante el Fenerbahçe en Estambul.

A continuación, toda la información sobre este gran partido de Champions League.

Pronóstico SI

La Roma de Gasperini es un equipo intenso, que presiona alto y juega con una línea de tres atrás. Esa propuesta puede incomodar al Real Madrid, sobre todo con el Olímpico empujando. Pero los italianos llegan con bajas importantes: no tendrán a su arquero titular, Mile Svilar, ni probablemente a Cristante.

El Madrid, en cambio, recupera piezas clave y tiene en Mbappé, Vinícius y Bellingham argumentos suficientes para castigar cualquier error. Se espera un partido parejo y de mucha intensidad, pero la jerarquía del conjunto blanco debería inclinar la balanza.

Pronóstico: Roma 1-2 Real Madrid

¿A qué hora se juega el Roma vs Real Madrid?

Ciudad: Roma, Italia

Estadio: Stadio Olimpico

Fecha: miércoles 14 de octubre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: François Letexier (FRA)

Historial de enfrentamientos directos entre la Roma y el Real Madrid (últimos cinco enfrentamientos)

Roma: 1

1 Empates : 0

: 0 Real Madrid: 4

Último partido entre ambos: 11/08/2019 - Roma 2-2 Real Madrid - Amistoso internacional

AS Roma v Real Madrid Friendly Match | NurPhoto/GettyImages

Últimos 5 partidos

Roma Real Madrid Como 0-0 Roma 11/10/26 Real Madrid 1-0 Villarreal Roma 2-2 Inter de Milán 19/09/26 Atlético de Madrid 2-1 Real Madrid 20/09/26 Torino 0-2 Roma 14/09/26 Elche 2-3 Real Madrid 15/09/26 Fenerbahce 1-1 Roma 10/09/26 Real Madrid 4-1 Rayo Vallecano 12/09/26 Roma 2-1 Atalanta 05/09/26 Real Madrid 2-1 Inter de Milán 08/09/26

¿Cómo ver el Roma vs Real Madrid por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de la Roma

Gasperini tiene problemas en dos posiciones clave. Svilar se lesionó un dedo en un entrenamiento y no pudo jugar en Como, por lo que Gollini apunta a seguir en el arco. Cristante arrastra una lesión en el ligamento colateral de la rodilla y difícilmente llegue.

Más allá de las bajas, el partido tiene un fuerte componente emocional para la hinchada romanista por el regreso de Mourinho, que dejó una huella profunda en el club con la Conference League de 2022. Por otra parte, en Italia insisten en que la Roma sigue de cerca a Endrick como posible refuerzo para enero.

Como 1907 v AS Roma - Serie A 2026/27 | Fabio Rossi/GettyImages

Posible alineación de la Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Koné, De Roon, Wesley; Pellegrini, Dybala; Malen.

Últimas noticias del Real Madrid

Mourinho llega a Roma con el plantel casi completo. Mbappé, Valverde e Ibrahima Konaté superaron las molestias que arrastraban tras el parónl. Las únicas bajas son Éder Militão, Raúl Asencio, Rodrygo y Ferland Mendy.

El gran tema en Madrid es la situación de Vinícius, que arrancó en el banco ante el Villarreal y fue expulsado a los 21 minutos de haber entrado. Mourinho celebró que el equipo llegue a mediados de octubre sin nuevas lesiones, algo que, según dijo, no ocurría desde hace diez años.

Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Diego Souto/GettyImages

Posible alineación del Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Valverde; Güler, Bellingham, Vinícius; Mbappé.

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