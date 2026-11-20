En LaLiga, el Barcelona está explorando un posible intercambio por el lateral Alejandro Balde. En la Premier League, el Chelsea buscaría fichar a una joven promesa del fútbol español. Por último, en la Liga MX, se complicaría el regreso de César Montes al club que lo vio nacer.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC.

LaLiga

El Real Madrid está dispuesto a aumentar el salario de Jude Bellingham a 22 millones de euros (24,1 millones de dólares) por temporada para asegurar su continuidad mediante un nuevo contrato. No obstante, el internacional inglés exige garantías al club de que seguirá construyendo un equipo capaz de competir por títulos en el futuro próximo. (Fuente: OKDIARIO)

El Barcelona está explorando un posible intercambio entre el lateral Alejandro Balde —quien busca una salida— y el jugador de la Juventus, Andrea Cambiaso. Por ahora, el conjunto italiano no está dispuesto a desembolsar los 40 millones de euros (43,9 millones de dólares) que solicita el actual campeón de la liga española. (Fuente: Fichajes)

Alejandro Balde podría salir del FC Barcelona mediante un intercambio | NurPhoto/GettyImages

Si el club catalán facilita la salida de Balde, su intención es incorporar al lateral derecho del Tottenham, Pedro Porro. Otra de las grandes prioridades del Barcelona es fichar a un central zurdo, buscando una opción que no suponga un gasto excesivo. (Fuente: El Nacional)

El Real Madrid ha tomado una decisión: quiere recuperar al sensacional centrocampista ofensivo Nico Paz para el Bernabéu el próximo verano. El club tiene la firme intención de ejecutar la cláusula de recompra de 80 millones de euros (87,8 millones de dólares) por la estrella del Como, de cara a la temporada 2027-28. (Fuente: COPE)

Con la firma de la renovación de contrato de Aurélien Tchouaméni con el conjunto blanco, cualquier intento por hacerse con el centrocampista del Arsenal, Martín Zubimendi, ha quedado descartado. (Fuente: Fichajes)

Premier League

El nuevo entrenador del Manchester United, Mauricio Pochettino, dispone de hasta 500 millones de libras (655 millones de dólares) para invertir este mes de enero, con el objetivo de sacar a los «Red Devils» de su crisis actual. El club contempla intentar el fichaje de la estrella del Chelsea, Cole Palmer, y del lateral del Newcastle United, Lewis Hall. (Fuente: Bryan King, a través de Football Insider)

El Liverpool, el Paris Saint-Germain, el Real Madrid y el Barcelona están tras los pasos del delantero del Manchester City, Erling Haaland. Los «Citizens» se plantean vender al imparable noruego por una cifra cercana a los 150 millones de euros (164,6 millones de dólares). (Fuente: Tutto Juve)

Quizás una opción más realista e inmediata para los «Reds» sea el delantero del Monza, Gustavo Varela. El Liverpool ha enviado ojeadores para seguir de cerca al jugador de 21 años, quien lidera la carrera por la Bota de Oro de la Serie A. También existe interés por parte de la Juventus y el Napoli, así como del Tottenham, el Brentford y el Sunderland. (Fuente: Corriere dello Sport)

El Chelsea ha dado el primer paso en la carrera por hacerse con la joven promesa del Real Betis, José Antonio Morante; sin embargo, el club español rechazó la oferta inicial, ya que está decidido a retener al adolescente en Sevilla. (Fuente: TEAMtalk)

El futuro de José Antonio Morante podría estar en la Premier League | Europa Press Sports/GettyImages

El intento del Manchester United por fichar al defensa central del Fulham, Calvin Bassey, ha encontrado un obstáculo. El club londinense está presionando para ampliar el contrato del jugador y evitar así su llegada a Old Trafford. (Fuente: The Athletic)

El Arsenal tiene un gran interés en fichar a la estrella del Brentford, Kevin Schade, durante el mes de enero, con el fin de ofrecer a Mikel Arteta más alternativas en la línea de ataque. (Fuente: TEAMtalk)

A pesar de los rumores que lo vinculan con la Juventus, el delantero Benjamin Šeško no abandonará Old Trafford en enero. El internacional esloveno está totalmente concentrado en recuperarse de su lesión para poder tener un impacto positivo en la segunda mitad de la temporada. (Fuente: Fabrizio Romano)

Unai Emery está más interesado en incorporar al centrocampista del Chelsea, Roméo Lavia, durante el mes de enero. Sin embargo, los «Blues» solo contemplarán la salida del jugador belga si logran cerrar varias incorporaciones este invierno. (Fuente: Ekrem Konur)

Liga MX

Los aficionados de Rayados sueñan con el regreso de César Montes, pero luce complicado que el Monterrey logre pagar lo que se pide por él (Fuente: Felipe Galindo)

Cruz Azul buscaría fichar al mediocampista de Rayados, Iker Fimbres, ante una posible salida de Erik Lira (Fuente: César Luis Merlo)

Monterrey consideraría desprenderse de Iker Fimbres, siempre y cuando el Cruz Azul esté dispuesto a negociar un intercambio por Jesús Orozco Chiquete (Fuente: Willie González)

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