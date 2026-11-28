El mercado de fichajes empieza a generar novedades mientras los equipos atraviesan la primera parte de la temporada.

En LaLiga, el Real Madrid y el FC Barcelona aparecen entre los protagonistas de los rumores; en la Premier League, el Chelsea y el Manchester United analizan posibles incorporaciones y salidas. Mientras tanto, los clubes de la Liga MX comienzan a planificar sus planteles de cara al Clausura 2027.

LaLiga

El noruego vuelve a aparecer en el radar del Real Madrid | Carl Recine/GettyImages

Erling Haaland estaría cada vez más cerca del Real Madrid. Aunque en las últimas semanas también había sido vinculado con el FC Barcelona, desde Inglaterra dan por hecho que el delantero del Manchester City jugará en el conjunto blanco en un plazo máximo de 18 meses; este escenario se suma que el padre del noruego y su entorno familiar verían con buenos ojos su llegada al Santiago Bernabéu. (Fuentes: Ok Diario y Defensa Central)

Nico Paz despierta el interés del Liverpool, el Arsenal y el Tottenham de cara al mercado de verano de 2027. El futbolista estaría concentrado en su presente en Italia, mientras que su posible regreso al Real Madrid perdería fuerza. La continuidad de Arda Güler y una eventual renovación de Jude Bellingham podrían influir en su decisión. (Fuente: Ben Fernando Santos)

Trent Alexander-Arnold no piensa abandonar el Real Madrid. El lateral inglés no tendría intenciones de cambiar de equipo apenas 18 meses después de su llegada al Santiago Bernabéu; su objetivo sería consolidarse en el conjunto blanco y ganarse un lugar importante en el plantel. (Fuente: The Athletic)

Atlético de Madrid seguiría a Fikayo Tomori. El defensor del Milan habría aparecido como una alternativa para reforzar la defensa rojiblanca. (Fuente: Football Transfers)

Gabri Veiga aparece como una opción para el Barcelona y Atlético de Diego Simeone. El mediocampista del Porto estaría relacionado con ambos equipos españoles de cara a un posible movimiento y su valoración rondaría los 40 millones de euros, según los registros del mercado. (Fuente: Football Transfers)

Premier League

El Chelsea tendría en carpeta el regreso del defensor alemán | Florencia Tan Jun/GettyImages

Antonio Rüdiger, Jacobo Ramón y Alex Scott serían los nombres que aparecen en la lista de objetivos del Chelsea. El regreso del defensor alemán, actualmente en el Real Madrid, sería una de las alternativas para reforzar la zaga. El futbolista tiene contrato hasta junio de 2027 y habría perdido protagonismo en el equipo español. (Fuente: Football Insider).

El Manchester United podría intentar fichar a Malo Gusto. El lateral derecho del Chelsea tendría un acuerdo verbal para abandonar Stamford Bridge durante el mercado invernal. Los Red Devils estarían interesados en su incorporación, aunque solamente contemplarían una cesión y no una transferencia definitiva. (Fuente: Mark Brus).

Nathan Collins aparece entre los candidatos para reforzar la defensa del Manchester United. El capitán del Brentford integraría una lista de cuatro centrales que también incluiría a Jarrad Branthwaite, del Everton; Micky van de Ven, del Tottenham; y Calvin Bassey, del Fulham. La incertidumbre sobre el futuro de Lisandro Martínez, Harry Maguire y Matthijs de Ligt podría acelerar la búsqueda de un defensor. (Fuente: Flashscore).

Maxi Araújo estaría dispuesto a jugar en el Manchester United. El lateral izquierdo del Sporting CP vería con buenos ojos una posible llegada a Old Trafford. El conjunto portugués podría solicitar entre 50 y 60 millones de euros por su transferencia, pese a que su cláusula de rescisión ascendería a 80 millones. (Fuente: Sport Witness).

📲 Bruno Fernandes replies to United target Maxi Araujo:



“Craque 👏🏻” pic.twitter.com/mZzV1W8TBX — UtdTruthful (@Utdtruthful) November 27, 2026

Rayan Aït-Nouri podría abandonar Manchester City en enero. La Juventus y el Milan estarían interesados en el lateral argelino, mientras que la Roma también habría recibido la posibilidad de incorporarlo. Una cesión con opción de compra y una reducción salarial serían condiciones necesarias para avanzar con su salida. (Fuente: Asromalive).

El Inter de Milán sigue de cerca a Cristhian Mosquera. El defensor español del Arsenal sería uno de los objetivos del conjunto italiano para el verano de 2027. El club londinense valoraría al futbolista en aproximadamente 40 millones de euros. (Fuente: Calciomercato).

Liga MX

Monterrey buscaría incorporar al defensor de Xolos para el Clausura 2027 | Dave Bernal/ISI Photos/GettyImages

El Monterrey tendría encaminada la llegada de Alejandro 'Pue' Gómez. El defensor central del Xolos de Tijuana habría alcanzado un acuerdo para convertirse en refuerzo de los Rayados de cara al Clausura 2027. (Fuente: César Luis Merlo)

El Puebla anunció la incorporación de Jordan Sierra. El mediocampista ecuatoriano llegará procedente de Tigres para disputar el Clausura 2027. De esta manera, el conjunto poblano suma una nueva alternativa para su mediocampo de cara al próximo campeonato. (Fuente: Club Puebla)

Habría importantes fricciones entre Guillermo Almada y un grupo de jugadores. Esto debido a los planteamientos tácticos del estratega uruguayo, mismos que tienen al América sumergido en una racha adversa de cero victorias en sus más recientes compromisos (Fuente: León Lecanda)

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