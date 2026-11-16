Rumores del mercado de fichajes: el inesperado giro entre Vinícius Jr y el Arsenal; Haaland, Nico Paz y más

En LaLiga, José Mourinho habría tomado una inesperada decisión respecto al futuro de Endick con el Real Madrid. En la Premier League, el Manchester United planea intentar el fichaje del capitán del Brentford, Nathan Collins. Por último, en la Liga MX, el DC United confirma a un entrenador pretendido por Tigres UANL.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

LaLiga

Se dice que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, está cada vez más convencido de que el delantero estrella del Manchester City, Erling Haaland, jugará en su club la próxima temporada. (Fuente: Nick Harris)

El City espera obtener al menos 175 millones de euros (192,9 millones de dólares) del Real Madrid por Haaland, cantidad que planea reinvertir en un nuevo delantero. Igor Thiago (Brentford), Evanilson (Bournemouth) y la estrella del Galatasaray, Victor Osimhen, forman parte de una variada lista de candidatos. (Fuente: El Nacional)

A pesar de los numerosos problemas defensivos por lesiones, el Barcelona no tiene intención de interrumpir la cesión de Ronald Araújo, que actualmente juega para el Liverpool. (Fuente: MARCA)

Ronald Araújo pertenece al Barcelona pero está cedido al Liverpool | LUIS ROBAYO/GettyImages

La Fiorentina desea ampliar la cesión de Franco Mastantuono, perteneciente al Real Madrid, pero se enfrenta a la competencia del AC Milan, la Roma y el Napoli. (Fuente: La Repubblica)

Tres equipos de la Serie A —la Roma, el Milan y el Inter— encabezan la carrera por hacerse con los servicios de Endrick en enero. (Fuente: Fichajes)

Los únicos dos jugadores del Real Madrid que José Mourinho consideraría dejar salir en enero son Ferland Mendy y Raúl Asencio. Endrick no se mueve. (Fuente: Iván Martín)

Premier League

El Arsenal considera que la incorporación de Vinícius Júnior, del Real Madrid, no solo es posible, sino probable para el próximo verano. (Fuente: Football Transfers)

No conforme solo con Vinícius Jr, el Arsenal se dispone a competir con el Manchester United por hacerse con los servicios de Nico Paz. La estrella del Como cuenta, además, con una cláusula de recompra de 80 millones de euros (88,2 millones de dólares) que el Real Madrid podría activar, ante el interés mostrado por el Chelsea y el Paris Saint-Germain. (Fuente: Fichajes)

Se espera que Mauricio Pochettino incluya a los internacionales estadounidenses Folarin Balogun y Antonee Robinson en su lista de deseos para el mercado de enero en el Manchester United, con el objetivo de reforzar la delantera y el lateral izquierdo. (Fuente: talkSPORT)

También se rumorea que Pochettino tiene interés en llevar a Old Trafford, durante el mes de enero, al lateral izquierdo del Newcastle United, Lewis Hall. (Fuente: Express)

El Barcelona ha recibido ofertas de 100 millones de euros (110,2 millones de dólares) por Fermín López, quien es pretendido con especial insistencia por el Manchester United y el Chelsea. (Fuente: SPORT)

El Chelsea está decidido a impedir, a toda costa, la salida de Malo Gusto rumbo al Manchester City, manteniéndose firme en una tasación de 75 millones de libras (99,2 millones de dólares). (Fuente: Football Insider)

Durante la reciente ventana de partidos internacionales, Martin Ødegaard ha intentado convencer a su compatriota noruego, Antonio Nusa, para que deje el RB Leipzig y se una al Arsenal en 2027. (Fuente: TuttoJuve)

El Manchester United planea intentar el fichaje del capitán del Brentford, Nathan Collins, en enero, con el fin de fortalecer su debilitada línea defensiva. (Fuente: Football Insider)

Nathan Collins es pretendido por un grande del fútbol inglés | Stephen McCarthy/GettyImages

Para Pedro Porro, continuar en el Tottenham Hotspur una temporada más está fuera de toda discusión; el jugador tiene al Barcelona como su destino preferido. (Fuente: SPORT)

El Liverpool podría decidir acelerar su interés por el centrocampista del Mónaco, Lamine Camara, con el objetivo de fichar en enero a este jugador, quien también está en el radar del Chelsea. (Fuente: James Pearce)

El central del Lens, Ismaëlo Ganiou, de 21 años, ha despertado el interés del Liverpool tras haber estado en la órbita del Crystal Palace durante el verano. (Fuente: Football Insider)

A pesar del interés mostrado por el Milan, la Juventus y la Saudi Pro League, el Manchester United no tiene intención de vender a Noussair Mazraoui en enero. (Fuente: The Daily Briefing)

Liga MX

El DC United confirma a Óscar Pareja como su entrenador, quien figuraba entre los principales candidatos para llegar a Tigres UANL (Fuente: Fichajes)

El Atlas de Guadalajara ya habría preguntado por Erik Lira. Cruz Azul pediría 11 millones por el jugador; los Rojinegros aún no hacen una oferta formal por él (Fuente: César Luis Merlo)

En América estarían molestos por la actitud de Raphael Veiga, quien se encuentra en Brasil. Es prácticamente un hecho que no volverá a México (Fuente: Raúl Ortíz)

MÁS NOTICIAS SOBRE RUMORES Y FICHAJES