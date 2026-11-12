Rumores del mercado de fichajes: el Manchester United busca un delantero para Pochettino; Zubimendi, Rayan y más

En LaLiga, el Barcelona se ha sumado al Manchester United en la puja por Rayan Aït-Nouri. En la Premier League, el Chelsea estaría dispuesto a desembolsar hasta 90 millones de euros (99,8 millones de dólares) por el extremo del Bournemouth, Rayan, quien también ha sido fuertemente vinculado con el Liverpool. Por último, en la Liga MX, los Tigres podrían ''robarle'' el presidente a un grande del fútbol mexicano.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC.

LaLiga

El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, ha comunicado a sus representantes su deseo de jugar en el Barcelona —concretamente, junto a Rodri—, a medida que se acerca el final de su contrato y ante la posibilidad de convertirse en agente libre. (Fuente: El Nacional)

El Arsenal está dispuesto a ofrecer a Martín Zubimendi al Real Madrid en una operación de intercambio por Endrick. (Fuente: TEAMtalk)

El Barcelona se ha sumado al Manchester United en la puja por Rayan Aït-Nouri, lateral izquierdo del Manchester City que busca una salida. (Fuente: Fichajes)

RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | Isaac Parkin/GettyImages

Alexander Sørloth, delantero que suele ocupar un rol secundario en el Atlético de Madrid, ha despertado el interés de la Juventus. (Fuente: Ekrem Konur)

Cesc Fàbregas tiene la intención de reforzarse con talento de su antiguo club. El Como está interesado en Hamza Abdelkarim, delantero de 18 años del Barcelona. (Fuente: El Nacional)

Tras la grave lesión del extremo titular Ander Barrenetxea, la Real Sociedad está valorando intentar el fichaje del exdelantero del Manchester United Jadon Sancho, quien actualmente se encuentra sin equipo. (Fuente: Fichajes)

Premier League

El Manchester United contempla intentar el fichaje de Vitor Roque —exjugador del Barcelona y actualmente del Palmeiras—, durante el mercado de enero. (Fuente: Ekrem Konur)

El United también busca reforzar su lateral por izquierda. David Raum, del RB Leipzig, y Joaquin Seys, del Club Brujas, se han sumado a una lista de candidatos que ya incluía a Alejandro Balde, del Barcelona. (Fuente: TEAMtalk)

El Arsenal tiene competencia por parte del Paris Saint-Germain para hacerse con los servicios del talentoso centrocampista neerlandés del Barcelona, ​​Frenkie de Jong. Ambos clubes están a la espera de la respuesta del jugador ante su interés. (Fuente: El Nacional)

Malo Gusto está evaluando sus opciones de cara al mercado de fichajes de enero. Durante el verano, el Chelsea fijó un precio de 75 millones de libras (99,5 millones de dólares) por el jugador, quien ha sido vinculado con clubes como el Manchester City y el Como. (Fuente: BBC Sport)

Se dice que, tanto el Arsenal como el Manchester City, siguen de cerca a Evanilson, el delantero del Bournemouth que atraviesa por un momento sensacional en su carrera. (Fuente: The Daily Briefing)

El Chelsea estaría dispuesto a desembolsar hasta 90 millones de euros (99,8 millones de dólares) por el extremo del Bournemouth, Rayan, quien también ha sido fuertemente vinculado con el Liverpool. Esta gran inversión obligaría a realizar ajustes en la plantilla, y se especula que Pedro Neto podría ser uno de los afectados. (Fuente: El Nacional)

AFC Bournemouth v Aston Villa - Carabao Cup Fourth Round | David Horton - CameraSport/GettyImages

En un intento desesperado por adelantarse al Arsenal en la carrera por fichar a la joya del Bournemouth, Junior Kroupi, el Tottenham Hotspur estaría dispuesto a ofrecer tres jugadores en un intercambio: Wilson Odobert —actualmente baja por una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla izquierda— junto a los canteranos Mikey Moore y Luca Williams-Barnett. (Fuente: TEAMtalk)

El Arsenal, el PSG y el Real Madrid han mostrado interés en Joane Gadou, el talentoso joven francés que milita en el Borussia Dortmund. (Fuente: Fussball News)

Aunque Martín Zubimendi sigue siendo su primera opción, Xabi Alonso también vería con buenos ojos que el Chelsea fuera por Marc Bernal, centrocampista formado en la cantera del Barcelona. (Fuente: El Nacional)

El Napoli competirá con la Roma en enero por hacerse con los servicios de Jamie Gittens, jugador que el Chelsea no está tomando en cuenta. (Fuente: Ekrem Konur)

El prolífico delantero del Club Brujas, Nicolò Tresoldi, figuraba en la agenda del Bayern Múnich y del Manchester City, antes de que el AC Milan intensificara su interés por el jugador. (Fuente: Nieuwsblad)

El Atlético de Madrid también sigue la pista a Tresoldi como posible sustituto de Julián Álvarez, objetivo del Arsenal desde hace tiempo. Esta operación podría alcanzar los 80 millones de euros (88,8 millones de dólares). (Fuente: Fichajes)

Liga MX

Santiago Baños estaría muy cerca de salir del América para convertirse en nuevo presidente de los Tigres UANL (Fuente: Vladimir García)

Necaxa habría hecho válida la opción de compra por Francisco Méndez, todavía futbolista de las Chivas (Fuente: César Luis Merlo)

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