En LaLiga, la ampliación de contrato de Arda Güler ha puesto en duda el futuro de Franco Mastantuono con el Real Madrid. En la Premier League, Mikel Arteta no considera a Viktor Gyökeres como la opción ideal para ocupar el puesto de delantero. Por último, en la Liga MX, Cruz Azul y Monterrey podrían negociar un interesante intercambio de jugadores.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

LaLiga

El Real Madrid exige al menos 150 millones de euros (164,5 millones de dólares) por Vinícius Júnior, ante los rumores que apuntan a un renovado interés por parte del Arsenal. (Fuente: Josep Pedrerol)

Lamine Yamal se opone firmemente a que el Barcelona considere una oferta de 120 millones de euros (131,6 millones de dólares) del Chelsea por Fermín López, dada el vínculo futbolístico que ambos mantienen —tanto dentro como fuera del terreno de juego— al haberse formado juntos en la cantera. (Fuente: El Nacional)

La ampliación de contrato de Arda Güler ha puesto en duda el futuro de Franco Mastantuono en el Real Madrid. (Fuente: Fichajes)

Arda Guler renovó su contrato con el Real Madrid | Ferda Demir/GettyImages

El Real Madrid sigue muy de cerca a Chema Andrés, un jugador formado en su cantera que está destacando esta temporada en el Brighton & Hove Albion. (Fuente: TEAMtalk)

No satisfecho con intentar el fichaje de Fermín, el Chelsea también está dispuesto a desembolsar 60 millones de euros (65,8 millones de dólares) por Jules Koundé. (Fuente: El Nacional)

El Barcelona sigue la pista al defensa uruguayo del Cagliari, Juan Rodríguez, como una posible solución en su búsqueda de un defensa central zurdo. (Fuente: El Observador)

Premier League

Vangelis Pavlidis (Benfica), Victor Osimhen (Galatasaray), el internacional inglés Ivan Toney y Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) conforman la lista de cuatro delanteros que el Manchester United maneja para Mauricio Pochettino de cara al próximo mes de enero. (Fuente: The Daily Briefing)

Hansi Flick ha descartado la posibilidad de incorporar a Bruno Fernandes y Virgil van Dijk —capitanes del Manchester United y del Liverpool, respectivamente— al Barcelona como agentes libres el próximo verano. (Fuente: El Nacional)

El Liverpool ha iniciado conversaciones para renovar a Alexis Mac Allister, tras haber paralizado anteriormente las negociaciones con el centrocampista argentino, quien ha sido vinculado con el Real Madrid. (Fuente: César Luis Merlo)

El Arsenal ha identificado a Carlos Forbs —considerado el sucesor de Cristiano Ronaldo con el dorsal número 7 de Portugal— como una alternativa ideal a Bukayo Saka. Se estima que el delantero del Club Brujas tendría un coste cercano a los 30 millones de euros (32,9 millones de dólares). (Fuente: Fichajes)

Ahora que el Liverpool ha centrado su atención en Lamine Camara (Mónaco), el Chelsea se muestra optimista respecto a la posibilidad de cerrar un acuerdo por 90 millones de libras (118,3 millones de dólares) para hacerse con los servicios de Alex Scott, del Bournemouth. (Fuente: Si Phillips)

El Liverpool, junto con el Chelsea y el Real Madrid, también está interesado en fichar a Martín Zubimendi —centrocampista que apenas cuenta con minutos en el Arsenal—, cuyo precio se ha fijado en 70 millones de euros (76,8 millones de dólares). (Fuente: AS)

Mikel Arteta no considera a Viktor Gyökeres como la opción ideal para ocupar el puesto de delantero centro clásico en el Arsenal. (Fuente: El Nacional)

Viktor Gyökeres no entraría en los planes de Mikel Arteta | Michael Campanella/GettyImages

La Juventus y el Chelsea han mostrado interés en el lateral izquierdo del Sporting CP, Maxi Araújo. (Fuente: A Bola)

El Beşiktaş, de forma sorprendente, aparece como posible interesado en intentar el fichaje de Amad Diallo, jugador del Manchester United. (Fuente: Sabah)

El Liverpool ha manifestado un interés formal por el defensa central zurdo del Club Athletico Paranaense, Arthur Dias, cuyo valor de mercado es de 25 millones de euros (27,4 millones de dólares). (Fuente: El Nacional)

El Manchester City ha fijado un precio de 30 millones de libras (39,4 millones de dólares) por Rayan Aït-Nouri, jugador que despierta el interés del Barcelona. (Fuente: Football Insider)

Liga MX

El Cruz Azul estaría interesado en fichar al canterano del Monterrey, Iker Fimbres (Fuente: César Luis Merlo)

A su vez, el Club de Fútbol Monterrey intentaría fichar al seleccionado mexicano y actual jugador de la Máquina Celeste de la Cruz Azul, Jesús Orozco Chiquete (Fuente: Willie González)

Léo Pereira, actual jugador del Flamengo, podría llegar en calidad de préstamo a los Tigres UANL. Recordemos que justo así llegó Alan Franco, y luce complicado que permanezca con la 'U' de Nuevo León (Fuente: RTI Esporte).

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