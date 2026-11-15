Rumores del mercado de fichajes: el plan del Manchester United para Nico Paz; Güler, Bruno Fernandes y más

En LaLiga, el Real Madrid ha descartado de forma tajante cualquier rumor sobre el interés del PSG en Güler. En la Premier League, el Liverpool busca hacerse con los servicios de Bilal El Khannouss. Por último, en la Liga MX, Erik Lira podría fichar por otro club de la Liga MX.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC.

La Liga

La situación de Arda Güler está dando mucho que hablar. El talentoso mediapunta habría rechazado una oferta de renovación del Real Madrid —que incluía un salario anual de 8 millones de euros (8,8 millones de dólares)— tras recibir una propuesta del Paris Saint-Germain que asciende a 22 millones de euros (24,3 millones de dólares).

El gigante francés estaría dispuesto a desembolsar 200 millones de euros (220,5 millones de dólares) por el jugador de 21 años, lo que lo convertiría en la venta más cara en la historia del Real Madrid y en el segundo traspaso más costoso de todos los tiempos. (Fuente: Ajansspor)

El Real Madrid ha descartado de forma tajante cualquier rumor sobre el interés del PSG en Güler, quien es un gran favorito de José Mourinho. Clubes de la Premier League también han mostrado interés por el internacional turco. (Fuente: Ekrem Konur)

Güler difícilmente dejará a su club esta temporada | YASIN AKGUL/GettyImages

El Barcelona ha rebajado a la mitad el precio de venta de Alejandro Balde, situándolo en 40 millones de euros (44,1 millones de dólares), ante el escaso interés mostrado por clubes como el Manchester United, el Liverpool y la Juventus. (Fuente: El Nacional)

El Milan se prepara para competir con equipos como el Liverpool y el Real Madrid por Angelo Stiller, del Stuttgart, visto como un posible recambio a largo plazo para Luka Modrić. (Fuente: Sempre Milan)

El central del Manchester United, Lisandro Martínez, figura como una de las opciones más «realistas» para el Barcelona de cara a 2027. (Fuente: Ekrem Konur)

El Barcelona también sigue la pista al central zurdo del Manchester City, Joško Gvardiol. Sin embargo, el internacional croata no estará disponible hasta el próximo verano. (Fuente: El Nacional)

Premier League

El Manchester United contempla la posibilidad de fichar al mediapunta del Como, Nico Paz, y estaría dispuesto a dejar salir a Bruno Fernandes para hacer hueco en la plantilla al internacional argentino. (Fuente: The Sun)

El United también ha contactado al Como por Martin Baturina, compañero de equipo de Paz. El polivalente internacional croata es, además, uno de los principales objetivos del Chelsea y su traspaso podría rondar los 80 millones de euros (88,2 millones de dólares). (Fuente: The Daily Briefing)

El Arsenal está intensificando sus gestiones para incorporar a un extremo izquierdo de primer nivel en 2027; Antonio Nusa, delantero del RB Leipzig valorado en 80 millones de euros (88,2 millones de dólares), es un jugador que despierta un gran interés. (Fuente: TEAMtalk)

Se ha restado importancia a un posible interés de Mauricio Pochettino por el lateral del Chelsea, Malo Gusto. Al parecer, las prioridades del Manchester United para este mes de enero se centran en la contratación de un nuevo defensa central y un delantero. (Fuente: Fabrizio Romano)

El Liverpool busca hacerse con los servicios de Bilal El Khannouss, actualmente en el Stuttgart alemán, para tratar de solucionar sus problemas en ataque. El jugador, que pasó anteriormente por el Leicester City, también se encuentra en el radar del Newcastle y el Leeds United. (Fuente: Ekrem Konur)

Se cree que el centrocampista del Arsenal y campeón del mundo, Mikel Merino, estaría buscando una salida; sus representantes se habrían reunido ya en dos ocasiones con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. (Fuente: El Nacional)

Mikel Merino estaría buscando una salida | MICHAL CIZEK/GettyImages

El prolífico delantero del Middlesbrough, Will Lankshear (21 años), ha despertado el interés del Manchester United y del Arsenal tras anotar 13 goles en 13 partidos de la Championship esta temporada. (Fuente: Ekrem Konur)

Lankshear llegó al «Boro» el pasado verano por 20 millones de libras (26,4 millones de dólares) y el club no tiene intención de venderlo tan pronto, a pesar del creciente interés del Arsenal. (Fuente: TEAMtalk)

A pesar de haber encajado nueve goles en un solo partido contra el Como, el portero del Lens, Robin Risser, sigue gozando de una gran reputación y ha despertado el interés de clubes como el Manchester United y el Liverpool. (Fuente: 4-4-2)

La Juventus está siguiendo de cerca al lateral del Tottenham Hotspur, Destiny Udogie. Los «Spurs» pedirán una cifra superior a los 18 millones de euros (19,8 millones de dólares) que pagaron en su día por el jugador de 23 años. (Fuente: Ekrem Konur)

Liga MX

El Atlas ya habría preguntado al Cruz Azul por el fichaje de Erik Lira, y los cementeros se mostraron abiertos ante la posibilidad de venderlo (Fuente: César Luis Merlo)

El América no haría válida la opción de compra por el futbolista brasileño Raphael Veiga (Fuente: Fernando Esquivel)

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