En LaLiga, Rodri buscaría concretar un fichaje para el FC Barcelona. En la Premier League, Erling Haaland estaría verdaderamente interesado en salir del Manchester City. Por último, en la Liga MX, Tigres UANL tendría en la mira a un ex entrenador del Club América.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

LaLiga

Joško Gvardiol podría llegar al FC Barcelona | Declan Lloyd/GettyImages

Rodri está animando al defensa del Manchester City, Joško Gvardiol, de que salga del Manchester City y fiche por el Barcelona. (Fuente: El Nacional)

Si Endrick presiona para salir del Real Madrid en enero, el club no le pondrá impedimentos; no obstante, la entidad madridista confía en poder retener al delantero —quien no se siente cómodo en su situación actual— al menos hasta el final de la temporada. (Fuente: Arancha Rodríguez)

El Valencia está intentando cerrar el fichaje del portero Kepa Arrizabalaga (perteneciente al Arsenal) en enero, a pesar de la firme intención de los «Gunners» de mantenerlo en sus filas. (Fuente: Rodra)

El Barcelona muestra un interés creciente por el extremo del Borussia Dortmund, Mathis Albert, de 17 años; por su parte, el entrenador del Manchester United, Mauricio Pochettino, sigue insistiendo en reencontrarse con el jugador, a quien ya dirigió en la selección de Estados Unidos (USMNT). (Fuente: Ekrem Konur)

El Real Madrid tiene en el punto de mira a otro joven de 17 años: el centrocampista del Borussia Mönchengladbach, Wael Mohya. (Fuente: Ramón Álvarez de Mon)

Premier League

Erling Haaland podría salir del Manchester City | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Marcus Rashford sigue estando disponible para un traspaso en el Manchester United, a pesar de la insistencia pública de los «Red Devils» de que está siendo reintegrado en la plantilla. (Fuente: Ben Jacobs)

Otro jugador vinculado a una posible salida del Manchester United es el defensa central Ayden Heaven. El joven de 20 años cuenta con pretendientes en la Premier League y en el West Ham United, equipo que milita en el Championship. (Fuente: Sky Sports News)

Erling Haaland está dispuesto a presionar para salir del Manchester City tan pronto como el próximo verano; el Barcelona sería uno de sus destinos preferidos. (Fuente: El Nacional)

El Liverpool contempla recuperar al defensa Jarell Quansah —actualmente en el Bayer Leverkusen— el próximo verano, momento en el que podrá hacer efectiva una cláusula de recompra única de 50 millones de libras (65,5 millones de dólares). (Fuente: TEAMtalk)

Por su parte, el Manchester United está estudiando la posibilidad de fichar a Quansah ya en este mes de enero. (Fuente: indykaila)

El extremo del Club Brujas, Carlos Forbs, ha surgido como un objetivo del Arsenal para el mercado de enero. (Fuente: Football Insider)

El delantero del Galatasaray, Victor Osimhen, no desea abandonar el conjunto turco este invierno, pero planea una salida importante en verano y estaría dispuesto a escuchar una propuesta del Man Utd. (Fuente: TEAMtalk)

El objetivo prioritario del Manchester United para el mercado invernal es el lateral izquierdo del Bournemouth, Adrien Truffert. (Fuente: GIVEMESPORT)

El extremo de la Roma, Matías Soulé, está siendo seguido tanto por el Arsenal como por el Newcastle United como posible objetivo de cara a 2027. (Fuente: fussball-news)

El Chelsea y el Manchester United podrían pasar a la acción en enero por Flávio Gonçalves, extremo de 19 años del Sporting CP. (Fuente: 4-4-2)

El Aston Villa ha explorado la posibilidad de fichar al portero de River Plate, Santiago Beltrán, y podría competir con el Atlético de Madrid por hacerse con los servicios del jugador de 22 años. (Fuente: TyC Sports)

Liga MX

Rayados de Monterrey buscaría fichar al futbolista de los Xolos de Tijuana, Jesús Alejandro: 'Pue' Gómez (Fuente: Francisco Arredondo)

Guillermo Barros Schelotto habría rechazado la oferta de Tigres UANL, debido a la compleja situación que parece vivir el conjunto felino, sobre todo, en temas dirigenciales (Fuente: César Luis Merlo)

A su vez, Tigres UANL habría reaccionado buscando al estratega tricampeón con el América, André Jardine, quien podría definir su futuro como director técnico en las próximas semanas (Fuente: César Luis Merlo)

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