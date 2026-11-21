En LaLiga, Trent Alexander-Arnold no dejaría al Real Madrid para fichar por el Bayern Múnich. En la Premier League, el Arsenal ha retomado su interés por el extremo del Athletic Club, Nico Williams. Por último, en la Liga MX, el Cruz Azul habría rechazado una interesante propuesta de intercambio lanzada por el Monterrey.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC.

LaLiga

Ante las dudas sobre el futuro del central del Real Madrid, Antonio Rüdiger, varios clubes de la Premier League —Chelsea, Liverpool, Manchester United y Tottenham— están considerando intentar llevar al defensa de vuelta a Inglaterra. (Fuente: Flashscore)

El entrenador del Barcelona, ​​Hansi Flick, tiene en el punto de mira a dos jugadores del Manchester City. El defensa Joško Gvardiol es un objetivo para enero, mientras que ya se han mantenido conversaciones para intentar el fichaje del delantero Erling Haaland el próximo verano. (Fuente: El Nacional)

Otro «objetivo prioritario» para Flick es el lateral derecho del Tottenham, Pedro Porro. El Barcelona ya ha hablado con los representantes del jugador. (Fuente: 4-4-2)

A pesar de los rumores que apuntan a lo contrario, el Bayern Múnich no tiene interés en fichar al lateral derecho del Real Madrid, Trent Alexander-Arnold. (Fuente: Christian Falk)

Trent Alexander-Arnold no estaría en el radar del Bayern Múnich | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El Atlético de Madrid podría pasar a la acción ante su antiguo interés por el centrocampista del Manchester City, Mateo Kovačić, quien planea dejar expirar su contrato y cambiar de aires al final de la temporada. (Fuente: AS)

El Barcelona decidió no competir con el Real Madrid por el fichaje de JJ Gabriel, de 16 años, debido a preocupaciones sobre la magnitud de la inversión económica requerida, al considerar que era una cifra demasiado elevada para un jugador aún por consolidar. (Fuente: Sique Rodríguez)

Premier League

El Arsenal ha mantenido conversaciones con el Atlético de Madrid para fichar al delantero Julián Álvarez en enero. Las negociaciones también han contemplado la posibilidad de que Viktor Gyökeres realice el camino inverso en una operación distinta. (Fuente: indykaila)

El delantero del Galatasaray, Victor Osimhen, está abierto a recibir una oferta del Manchester United, club que ha reactivado su interés por el nigeriano tras la llegada del nuevo entrenador, Mauricio Pochettino. (Fuente: The Sun)

El extremo Amad Diallo podría abandonar el Man Utd; el jugador está considerando seriamente su salida de Old Trafford. El Aston Villa y el Beşiktaş están interesados ​​en el internacional marfileño. (Fuente: Africafoot)

El Paris Saint-Germain buscará fichar al centrocampista Rayan Cherki —actualmente en el Manchester City— si pierde a Ousmane Dembélé al final de la temporada. (Fuente: El Nacional)

El Inter de Milán contempla intentar el fichaje del central Cristhian Mosquera, quien podría verse tentado a marcharse tras haber perdido protagonismo tras la llegada de Ezri Konsa el pasado verano. (Fuente: Tuttomercatoweb)

El Arsenal ha retomado su interés por el extremo del Athletic Club, Nico Williams, después de que los agentes del internacional español comenzaran a buscar nuevamente clubes interesados. (Fuente: TEAMtalk)

Nico Williams sería uno de los objetivos del Arsenal en el próximo mercado de fichajes | Quality Sport Images/GettyImages

La Roma ha iniciado contactos para intentar la incorporación invernal del extremo del Chelsea, Jamie Gittens —quien no atraviesa un buen momento en su club—, con la esperanza de lograr una cesión que incluya una opción de compra definitiva para el verano. (Fuente: Corriere dello Sport)

El Manchester City está interesado en fichar al centrocampista del Borussia Dortmund, Felix Nmecha, quien también se encuentra en el radar del Liverpool, el Man Utd, el Newcastle United y el Real Madrid. (Fuente: fussball-news)

El Tottenham Hotspur ha mostrado interés en el centrocampista del Inter de Milán, Hakan Çalhanoğlu, quien también cuenta con pretendientes en el Como, la Juventus y el Galatasaray. (Fuente: Tuttomercatoweb)

Se espera que el central del Atalanta, Giorgio Scalvini, reciba ofertas importantes este verano. Chelsea, Liverpool y Manchester United tienen previsto presentar propuestas al finalizar la temporada. (Fuente: TEAMtalk)

Liga MX

Carlos Valenzuela dejaría sus funciones como vicepresidente ejecutivo de los Tigres para convertirse en la mano derecha de Emilio Azcárraga, en el América (Fuente: Vladimir García)

El Cruz Azul habría rechazado la propuesta de intercambio con Rayados, la cual implicaba que Iker Fimbres llegara al conjunto cementero y Jesús Orozco Chiquete firmara por el Monterrey (Fuente: TUDN)

MÁS NOTICIAS SOBRE RUMORES Y FICHAJES