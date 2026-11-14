Rumores del mercado de fichajes: la ofensiva de Pochettino en el Manchester United; Araujo, Malo Gusto y más

En LaLiga, el FC Barcelona buscaría fichar a una joya juvenil del Deportivo de La Coruña. En la Premier League, Bruno Fernándes aún no renueva con el Manchester United. Por último, en la Liga MX, el América no haría válida la opción de compra de Raphael Veiga.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

LaLiga

El Barcelona desea concretar el traspaso definitivo de Ronald Araújo al Liverpool, con el fin de liberar espacio en su plantilla para las incorporaciones de enero. (Fuente: TEAMtalk)

Yeremay Hernández, estrella del Deportivo de La Coruña de 23 años, se ha convertido en una prioridad absoluta para el Atlético de Madrid de cara al mercado de fichajes del próximo verano (Fuente: Fichajes)

Yeremay Hernández podría llegar al FC Barcelona | Quality Sport Images/GettyImages

Aunque el Barcelona busca reforzar su defensa, no dejará salir —ni traspasado ni cedido— a la joven promesa Hamza Abdelkarim para hacer un hueco en la plantilla. (Fuente: Fichajes)

Jacobo Ramón, la estrella del Como de 21 años, podría regresar al Real Madrid —club al que pertenece—, ya ​​que el conjunto blanco ha quedado impresionado con su rendimiento. (Fuente: Fichajes)

Premier League

Mauricio Pochettino, quien recientemente firmó como nuevo entrenador del Manchester United, ya está en conversaciones para incorporar en enero a dos de las mayores promesas de la selección de los Estados Unidos: Alex Freeman y Folarin Balogun. (Fuente: TEAMtalk)

Ahora que Pochettino estará en Old Trafford, Balogun se muestra más interesado en dejar el AS Monaco, con el deseo de seguir trabajando bajo las órdenes del técnico argentino. El Monaco, por su parte, está abierto a negociar con el United. (Fuente: TEAMtalk)

Visores del Liverpool han viajado con frecuencia a Alemania para evaluar al central del Stuttgart, Finn Jeltsch, de 20 años, cuyo valor de mercado ronda en los 50-60 millones de euros (55-66 millones de dólares). (Fuente: Fichajes)

La estrella del Brighton, Brajan Gruda —quien actualmente atraviesa una etapa exitosa cedido en el RB Leipzig—, ha despertado el interés del Bayern Múnich y del Bayer Leverkusen, entre otros grandes clubes europeos. (Fuente: TEAMtalk)

Bruno Fernandes habría rechazado la segunda oferta formal del United para ampliar su contrato; no obstante, el club mantiene abiertas las vías de comunicación con el objetivo de avanzar en las negociaciones y alcanzar un acuerdo. (Fuente: Fichajes)

Bruno Fernandes aún no renueva con el Manchester United | Visionhaus/GettyImages

El Chelsea sigue de cerca al defensa del Barcelona, ​​Jules Koundé, a quien buscaría incorporar en enero en caso de que Malo Gusto abandone finalmente el club. El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, se siente atraído por Koundé, debido a su capacidad para jugar tanto como defensa central como de lateral derecho. (Fuente: TEAMtalk)

El Manchester United tiene mucho interés en fichar a Malo Gusto en enero, y el Chelsea está dispuesto a dejarlo salir. El propio Gusto también está ahora abierto a realizar el traspaso. (Fuente: TEAMtalk)

La carrera por hacerse con la estrella del Bournemouth, Alex Scott, se intensifica; el Arsenal ha iniciado contactos con el club para discutir los términos económicos del fichaje del centrocampista de 23 años. No obstante, los Gunners deberán competir con el Chelsea y el Liverpool para cerrar la operación. (Fuente: Fichajes)

Otra estrella del Bournemouth está acaparando mucha atención: el delantero Evanilson es considerado un objetivo prioritario tanto para el Manchester City como para el Arsenal de cara al mes de enero. El Bournemouth ha tasado a su jugador estrella en 60 millones de euros (66 millones de dólares). (Fuente: Ekrem Konur)

Liga MX

El Club América no haría válida la opción de compra por Raphael Veiga. Se dice que el futbolista se encuentra actualmente en Brasil, y como el préstamo vence el próximo 15 de diciembre, luce verdaderamente complicado que regrese a México (Fuente: Fernando Esquivel)

El Cruz Azul estaría a unos cuantos detalles de renovar su vínculo contractual con la marca Pirma, aun y cuando muchas otras marcas se han acercado al conjunto cementero (Fuente: Adrián Esparza)

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