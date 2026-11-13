Rumores del mercado de fichajes: Mbappé influye en Olise sobre el Real Madrid; Zubimendi, Harry Maguire y más

En LaLiga, el FC Barcelona ya habría tomado una decisión respecto a la posición de centro delantero. En la Premier League, se aclara la situación entre el Arsenal y el Atlético de Madrid por Martín Zubimendi. Por último, en la Liga MX, un viejo conocido de Tigres UANL se ofrece como presidente del club, con todo y que no se ha hecho oficial la salida de Carlos Emilio González.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

LaLiga

El Real Madrid mantiene un gran interés por la estrella del Bayern Múnich, Michael Olise, quien aún no ha renovado su contrato con el vigente campeón alemán. Sus compatriotas Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté están intentando convencerlo de que se una al conjunto madridista. (Fuente: L’Équipe)

A pesar de que no quiere abandonar Cataluña, el lateral izquierdo Alejandro Balde considera que su única opción para disfrutar de minutos con regularidad es salir del Barcelona en el mercado invernal. La Roma y el Manchester United ya habían mostrado interés por él anteriormente. (Fuente: AS)

El Barcelona no tiene previsto fichar a ningún delantero centro en invierno. El club confía en Raphinha como referencia ofensiva, con Gabriel Jesus como alternativa. (Fuente: Fichajes)

Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027 | Angel Martinez/GettyImages

Sin embargo, Hansi Flick podría ver cómo el centrocampista Frenkie de Jong se le escapa. El Arsenal y el Paris Saint-Germain han intensificado sus esfuerzos por hacerse con el neerlandés, cuyo protagonismo ha disminuido considerablemente desde la llegada de Rodri. (Fuente: Ekrem Konur)

El sueño del central del Brighton & Hove Albion, Luka Vušković, es jugar en el Real Madrid. No obstante, el joven futbolista también está siendo seguido de cerca por el Liverpool. (Fuente: Florian Plettenberg)

El Atlético de Madrid se ha sumado a la puja por el delantero del Club Brujas, Nicolò Tresoldi, cuyo precio de mercado asciende a 60 millones de euros (66,3 millones de dólares). El Manchester City, el Bayern Múnich y el AC Milan también están interesados ​​en el jugador de 22 años. (Fuente: Ekrem Konur)

Premier League

Mauricio Pochettino, en caso de concretar su llegada al Manchester United, sabe que necesitará de refuerzos importantes para recuperar el protagonismo perdido. El técnico argentino buscaría contratar a dos centrales, dos centrocampistas y un delantero de clase mundial. (Fuente: indykaila)

Los «Red Devils» también necesitan refuerzos por las bandas. El United sigue de cerca al lateral derecho del Chelsea, Malo Gusto, quien también ha despertado el interés del Manchester City. (Fuente: talkSPORT)

Para hacer hueco a las posibles nuevas incorporaciones, Pochettino prescindirá de Harry Maguire, Joshua Zirkzee y varios jugadores más. (Fuente: indykaila)

A pesar de las informaciones recientes, no existen negociaciones entre el Arsenal y el Atlético de Madrid por el centrocampista Martín Zubimendi. Xabi Alonso es otro de los admiradores del jugador español, pero el Arsenal exigiría una cifra muy elevada para dejarlo marchar al Chelsea. (Fuente: Fabrizio Romano)

SK Slavia Praha v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | Justin Setterfield/GettyImages

El Arsenal, el Liverpool y el Chelsea han contactado con el Bournemouth por el centrocampista Alex Scott. Los tres clubes preguntaron por una posible operación en enero, pero el actual campeón de la Premier League preferiría esperar hasta el verano. (Fuente: The i Paper)

Mientras tanto, el Liverpool ha acordado los términos personales con el centrocampista del Mónaco, Lamine Camara —quien estuvo a punto de unirse al Chelsea en el último día del mercado pasado—. Los «Reds» estarían dispuestos a pagar cerca de 58 millones de libras (76,7 millones de dólares) por su traspaso. (Fuente: indykaila)

A pesar de los sorprendentes rumores que lo vinculan con el Everton, la leyenda del Manchester City, Kevin De Bruyne, no se unirá a los «Toffees» en enero. Se espera que el belga permanezca en el Napoli hasta que expire su contrato al final de la temporada. (Fuente: TEAMtalk)

La Juventus ha señalado al lateral del Manchester City, Rayan Aït-Nouri, como su objetivo prioritario para reforzar la banda izquierda una vez se abra el mercado invernal. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

Liga MX

Cruz Azul v Leon - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Tigres UANL aún no ha hecho oficial la salida de Carlos Emilio González como presidente del club, y en los medios ya circulan distintos nombres para relevarlo. Se habla de Santiago San Román, artífice de la reciente época dorada del Toluca, y de Santiago Baños, multicampeón con el América (Fuente: Vladimir García).

En medio de todo esto, Jorge Domene habló frente a los medios, criticando con dureza a los recientes directivos de Tigres y manifestando abiertamente su deseo de convertirse en presidente del club al que ya comandó en la lejana década de los noventas (Fuente: Jorge Rosales)

Los representantes de Erik Lira no claudican en su deseo de colocarlo en el fútbol europeo. El Cruz Azul otorgaría facilidades, y con la renovación de Amaury, su salida en el próximo mercado de fichajes parece inminente (Fuente: Fernando Esquivel)

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