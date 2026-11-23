En LaLiga, el Real Madrid podría sacarle cierta ventaja al FC Barcelona en la búsqueda de contratar a Erling Haaland. En la Premier Legue, el Manchester United buscaría fichar a un nuevo portero, mientras que en la Liga MX, América, Tigres, Cruz Azul y Monterrey ya piensan en el Clausura 2027.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC.

LaLiga

Erling Haaland y un posible futuro en el Real Madrid | OLI SCARFF/GettyImages

El Real Madrid aún no ha tomado una decisión sobre el posible regreso del centrocampista del Como, Nico Paz, quien mantiene dudas respecto a su futuro a largo plazo en el Santiago Bernabéu. (Fuente: AS)

El precio de 175 millones de euros (192 millones de dólares) que el Manchester City ha fijado por el delantero Erling Haaland resulta, probablemente, demasiado elevado para el Barcelona, ​​lo que podría dejar al Real Madrid el camino libre para hacerse con el internacional noruego. (Fuente: El Nacional)

El plan del Barcelona para fichar al defensa del FC Twente, Ruud Nijstad (18 años), se ha complicado debido al interés de otros clubes: Bayern de Múnich, Chelsea y Manchester United. (Fuente: Ekrem Konur)

Lisandro Martínez (Manchester United), Alessandro Bastoni (Inter de Milán) y Natan (Real Betis) figuran en la lista de objetivos del Barcelona para reforzar la posición de defensa central. (Fuente: Cadena SER)

El Atlético de Madrid, el Barcelona y la Juventus siguen de cerca al centrocampista del Oporto, Gabri Veiga. (Fuente: fussball-news)

Premier League

Marco Carnesecchi podría fichar por el Manchester United | NurPhoto/GettyImages

El centrocampista del Liverpool, Alexis Mac Allister, está «deseoso» de firmar un nuevo contrato en Anfield lo antes posible. (Fuente: Football Insider)

El AC Milan y la Juventus se toman muy en serio la posibilidad de fichar al centrocampista del Manchester United, Bruno Fernandes, cuyo contrato incluye una cláusula de rescisión de 60 millones de euros (66 millones de dólares). (Fuente: Calciomercato)

El Arsenal, el Chelsea, el Manchester United y el Tottenham Hotspur han mantenido conversaciones con los representantes del delantero del Al Ahli, Ivan Toney, quien valora un regreso a la Premier League durante el mercado de fichajes de enero. (Fuente: TEAMtalk)

El Manchester United tiene en el radar al portero del Atalanta, Marco Carnesecchi, de 26 años, como un posible objetivo a futuro. (Fuente: Ekrem Konur)

El Barcelona también sigue de cerca a Mosquera; se sabe que el entrenador Hansi Flick es un admirador del jugador. (Fuente: El Nacional)

El lateral derecho del Manchester City, Rico Lewis, ha despertado el interés del Chelsea, el Tottenham y el Bayern Múnich, tras haber tenido dificultades para sumar minutos bajo las órdenes del nuevo entrenador, Enzo Maresca. (Fuente: The Daily Briefing)

El Chelsea aún podría competir con el Liverpool por el centrocampista del Mónaco, Lamine Camara, tras haberse frustrado su traspaso en el último día del mercado; incluso podrían intentar ficharlo junto a Alex Scott, del Bournemouth. (Fuente: TEAMtalk)

Liga MX

Pedro Vite podría fichar por los Tigres | Agustin Cuevas/GettyImages

Pedro Vite, futbolista de los Pumas UNAM, podría ser pretendido por Tigres UANL de cara al torneo de Clausura 2027 (Fuente: TV Azteca)

Rayados y Cruz Azul habrían frenado su intención de trabajar un intercambio de jugadores entre Iker Fimbres y Jesús Orozco Chiquete (Fuente: Diego Armando Medina)

Jáminton Campaz podría estar en el radar de las Águilas del América, de cara al torneo de Clausura 2027 (Fuente: TV Azteca)

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