En LaLiga, el Barcelona y el Real Madrid siguen en la disputa por contratar al delantero del Manchester City, Erling Haaland. En la Premier League, el Arsenal podría perder a uno de sus futbolistas más importantes, puesto que el Bayern Múnich estaría verdaderamente interesado en ficharlo. Por último, en la Liga MX, un ex directivo del América podría convertirse en el nuevo presidente de los Tigres UANL.

Este artículo fue oginalmente publicado por SI FC

LaLiga

El Barcelona y el Real Madrid se disputan el fichaje de Erling Haaland | Carl Recine/GettyImages

Tanto el Barcelona como el Real Madrid consideran que tienen opciones de fichar al delantero del Manchester City, Erling Haaland, al finalizar la temporada; ambos clubes trabajan ya activamente en dicha operación. (Fuente: TEAMtalk)

El extremo del Bayern Múnich, Michael Olise, desea abandonar el club en 2027, siendo su prioridad absoluta recalar en el Real Madrid. (Fuente: El Nacional)

Las esperanzas del Barcelona de volver a contar con el delantero portugués João Félix se han desvanecido tras la decisión del Al Nassr de ejecutar formalmente la opción de ampliar su contrato por dos años más. (Fuente: Al-Riyadiyah)

El joven extremo Jesse Bisuwu podría salir cedido del Barcelona en enero; el Ajax y el Rangers se perfilan como posibles destinos, junto con otro club —aún sin identificar— de la Ligue 1. (Fuente: Walfoot)

El Barcelona busca incorporar defensas centrales jóvenes en el mercado de enero. Ayden Heaven (Manchester Utd), Arthur Dias (Athletico Paranaense) y Youri Baas (Ajax) son algunos de los nombres que están siendo valorados. (Fuente: El Nacional)

El centrocampista de la selección sub-17 de Senegal, Ibrahima Konté, ha despertado el interés del Barcelona, ​​el Villarreal, el Newcastle United y el Club Brujas durante la Copa del Mundo sub-17. (Fuente: Dsports)

Premier League

Kai Havertz podría llegar al Bayern Múnich | David Price/GettyImages

El Bayern Múnich ha señalado al delantero del Arsenal, Kai Havertz, como su objetivo prioritario para sustituir al lesionado Harry Kane. Los «Gunners» estarían dispuestos a iniciar conversaciones a partir de los 75 millones de euros (82 millones de dólares). (Fuente: Hooligan Soccer)

El Manchester United y el Inter de Milán figuran entre los clubes que valoran la incorporación del centrocampista ofensivo del Como, Nico Paz. (Fuente: Defensa Central)

Paz también ha despertado el interés del Arsenal, el Liverpool y el Tottenham Hotspur. A pesar de que el Real Madrid cuenta con una cláusula de recompra, no se espera que el internacional argentino regrese al Santiago Bernabéu. (Fuente: Ben Fernando Santos)

El lateral izquierdo del Sporting CP, Maxi Araújo, estaría abierto a unirse al Manchester United en enero; para cerrar su fichaje sería necesaria una cifra superior a los 50 millones de euros (55 millones de dólares). (Fuente: Sport Witness)

El Liverpool está dispuesto a estudiar la contratación del centrocampista del Bayern de Múnich, Jamal Musiala, siempre y cuando logre demostrar que se encuentra en buen estado físico de aquí al final de la temporada. (Fuente: Football Insider)

El central del Brentford, Nathan Collins, figura en la lista de objetivos defensivos del Manchester United, junto a Jarrad Branthwaite (Everton), Calvin Bassey (Fulham) y Micky van de Ven (Tottenham). (Fuente: Flashscore)

El lateral derecho del Chelsea, Malo Gusto, tiene un acuerdo verbal para abandonar Stamford Bridge en enero. El Manchester United podría intentar su fichaje, aunque solo sería posible mediante una cesión. (Fuente: Mark Brus)

Rayan Aït-Nouri es uno de los jugadores más descontentos en el Manchester City, lo que hace cada vez más probable su salida en enero. El AC Milan, la Juventus y la Roma están interesados ​​en llevarlo a la Serie A. (Fuente: Asromalive)

El Inter de Milán desea fichar al central del Arsenal, Cristhian Mosquera, aunque reconoce que será difícil cerrar la operación en el mercado de enero. (Fuente: Calciomercato)

El West Ham United prepara una oferta por la joven promesa del Arsenal, Ethan Nwaneri, en caso de que este regrese de su cesión en el Borussia Dortmund. (Fuente: FootballTransfers)

La lista de objetivos del Chelsea para el mercado de enero incluye al defensa central del Real Madrid, Antonio Rüdiger; a Jacobo Ramón, del Como; y al centrocampista del Bournemouth, Alex Scott. (Fuente: Football Insider)

El lateral derecho del Wolfsburgo, Saël Kumbedi (21 años), está siendo seguido por el Chelsea, el Fulham, el Tottenham y los propietarios del Manchester City. (Fuente: TEAMtalk)

Liga MX

Yon de Luisa sería el candidato más avanzado para ocupar la presidencia del equipo de Tigres UANL (Fuente: Edu Torres)

Carlos Salcedo habría renovado hasta el 2028 con el Club de Fútbol Monterrey (Fuente: Fernando Esquivel)

Siguiendo con los Rayados de Monterrey, el futbolista de los Xolos, 'Pue' Gómez, estaría muy cerca de concretar su fichaje con el equipo albiazul (Fuente: César Luis Merlo)

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