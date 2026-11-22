En LaLiga, el extremo del Real Betis, Ez Abde, ha descartado su traspaso al PSG este invierno. En la Premier League, el Chelsea se ha sumado al Manchester United en la disputa por McTominay. Por último, en la Liga MX, en Monterrey habría desmetido un supuesto intercambio de jugadores entre Rayados y Cruz Azul.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

LaLiga

El Bayern Múnich ha mostrado interés en fichar al delantero del Barcelona, ​​Gabriel Jesus, en enero, como solución de urgencia ante la lesión de Harry Kane. (Fuente: Juan Jesus)

El Real Madrid está dispuesto a autorizar la salida definitiva del delantero Endrick en enero, en una operación valorada en hasta 70 millones de euros (77 millones de dólares) ante el interés del AC Milan; no obstante, podría incluir una cláusula de recompra para mantener el control sobre el futuro del jugador brasileño. (Fuente: ESPN)

El extremo del Real Betis, Ez Abde, ha descartado su traspaso al PSG este invierno, a pesar de que el club parisino lo consideraba como posible sustituto de Khvicha Kvaratskhelia tras la lesión de rodilla del jugador georgiano. (Fuente: Fichajes)

Ez Abde no llegaría al PSG | NurPhoto/GettyImages

El Real Madrid ha estado siguiendo a Adam Wharton (Crystal Palace), Lennart Karl (Bayern Múnich) y Nico Paz (Como), con la mirada puesta en el futuro de cara al próximo verano. (Fuente: Defensa Central)

El Barcelona no tiene interés en fichar al defensa central del Bayern Múnich, Jonathan Tah. En su lugar, el club azulgrana tiene en el punto de mira a Alessandro Bastoni, del Inter de Milán, y a Joško Gvardiol, del Manchester City. (Fuente: El Nacional)

El Barcelona también está explorando la posibilidad de incorporar al centrocampista ofensivo del Rennes, Thyméo Ferreira, de 14 años. (Fuente: RMC Sport)

Premier League

Se espera que varios clubes de la Premier League intenten fichar al centrocampista del Bayern Múnich, Jamal Musiala, después de que el equipo de la Bundesliga admitiera que podría ser vendido. El Arsenal y el Liverpool llevan tiempo interesados, mientras que el Chelsea y el Manchester City también han sido vinculados con el jugador. (Fuente: talkSPORT)

La Juventus está dispuesta a unirse al AC Milan en su interés por el central del Liverpool, Virgil van Dijk, con vistas a una posible llegada a la Serie A como agente libre al final de la temporada. (Fuente: Ekrem Konur)

Otro jugador que podría cambiar el Liverpool por la Serie A es el portero Alisson, quien ha surgido como objetivo del Inter de Milán. (Fuente: Tuttosport)

El entrenador del Manchester United, Mauricio Pochettino, busca reencontrarse con el lateral izquierdo de la selección estadounidense y del Fulham, Antonee Robinson, durante el mercado de fichajes de enero. (Fuente: Football Insider)

Xabi Alonso está decidido a llevar al lateral derecho del Barcelona, ​​Jules Koundé, al Chelsea, y está dispuesto a autorizar la salida de Marco Palestra —fichado este verano y pretendido de vuelta en la Serie A— para hacer hueco en su plantilla. (Fuente: El Nacional)

El Chelsea se ha sumado al Manchester United en el seguimiento del centrocampista del Napoli, Scott McTominay, quien podría ser vendido al término de la temporada. (Fuente: TEAMtalk)

El Chelsea y el Manchester United buscarían a McTominay | Francesco Pecoraro/GettyImages

El Arsenal mantiene su interés en el extremo del Brentford, Kevin Schade; sin embargo, Antonio Nusa, del RB Leipzig, ocupa un lugar más destacado en su lista de objetivos. (Fuente: football.london)

La Juventus desea quedarse con el delantero Nick Woltemade —actualmente cedido— y busca recaudar fondos mediante la venta del extremo Francisco Conceição, planteándose incluso una operación de intercambio con el Newcastle United. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

El Arsenal, el Liverpool, el Manchester United y el Real Madrid siguen de cerca al lateral izquierdo del Borussia Dortmund, Daniel Svensson. (Fuente: fussball-news)

El Chelsea ha retomado su interés por el extremo Kerim Alajbegović, tras no haber logrado su fichaje procedente del RB Salzburg este verano. Podría presentarse una oferta de unos 40 millones de euros (44 millones de dólares). (Fuente: Bianconera News)

El extremo de 17 años Ibrahim Rabbaj podría abandonar el Chelsea; el jugador está siendo seguido por la Juventus, el Paris Saint-Germain, el Sporting CP y el Club Brujas. (Fuente: GIVEMESPORT)

El centrocampista ofensivo del Reims, Yaya Fofana (22 años), ha despertado el interés del Tottenham Hotspur tras anotar 10 goles en sus primeros 12 partidos en la segunda división francesa. (Fuente: Foot Mercato)

Liga MX

El Club de Fútbol Monterrey no estaría interesado en fichar a Jesús Orozco Chiquete en un intercambio por Iler Fimbres (Fuente: Diego Armando Medina)

Carlos Valenzuela dejaría su cargo como vicepresidente ejecutivo de los Tigres para convertirse en la mano derecha de Emilio Azcárraga, con el Club América (Fuente: Vladimir García)

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