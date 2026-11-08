Rumores del mercado de fichajes: Van Dijk quiere ir al Barcelona; Dalot, Enzo Fernández y más

En LaLiga, se dice que Levi Colwill es un objetivo prioritario para el Barcelona. En la Premier League, Xabi Alonso quiere que el Chelsea fiche al defensa del Barcelona, ​​Jules Koundé. Por último, en la Liga MX, Robert Morales ya habría llegado a un acuerdo para continuar su carrera con los Pumas de la UNAM.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC.

LaLiga

El Real Madrid ya planea ejecutar la cláusula de recompra por el central del Como, Jacobo Ramón, el próximo verano, con el fin de que ocupe el lugar de Antonio Rüdiger o de Raúl Asencio. (Fuente: Defensa Central)

El central del Liverpool, Virgil van Dijk, desea realizar un último gran traspaso antes de retirarse y contempla la posibilidad de firmar con el Barcelona por una o dos temporadas. (Fuente: El Nacional)

Levi Colwill es un objetivo prioritario para el Barcelona, ​​que podría presentar una oferta por el central del Chelsea. (Fuente: Mark Brus)

Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27 | Alex Pantling/GettyImages

El Real Madrid se ha sumado a la puja por el centrocampista del Leicester City, Louis Page. El jugador de 18 años está valorado en 15 millones de libras (20 millones de dólares), y pero el Leicester pretende retenerlo hasta el final de la temporada. (Fuente: Ekrem Konur)

El centrocampista del Atlético de Madrid, Pablo Barrios, ha aparecido en la agenda de su rival, el Barcelona, ​​que busca posibles sustitutos ante la situación incierta de Gavi. (Fuente: Fichajes)

El entrenador del Barcelona, ​​Hansi Flick, tiene la intención de abrirle las puertas del primer equipo al centrocampista de 17 años Orian Goren, y dará prioridad a la firma de un nuevo contrato para el joven jugador. (Fuente: SPORT)

Premier League

Enzo Fernández ha descartado cambiar el Manchester City por el Real Madrid; solo consideraría un movimiento así si su actual equipo recibiera una sanción tan grave que hiciera inviable su continuidad en el Etihad. (Fuente: Fichajes)

El Manchester United planea fichar a un nuevo lateral derecho, ante la preocupación por el estado de forma de Diogo Dalot. (Fuente: Football Insider)

El Chelsea, el Manchester United y el Tottenham Hotspur se han sumado al Everton en la carrera por hacerse con el delantero del Palmeiras, Vitor Roque. (Fuente: Bolavip)

Consciente de que la etapa de Virgil van Dijk en el club llegará pronto a su fin, el Liverpool ha intensificado la búsqueda de un sucesor para el jugador de 35 años. Luka Vušković, del Brighton & Hove Albion, es el objetivo principal, aunque también se contempla a Levi Colwill, del Chelsea. (Fuente: CaughtOffside)

Xabi Alonso quiere que el Chelsea fiche al defensa del Barcelona, ​​Jules Koundé. Se espera que los «Blues» presenten una oferta de 50 millones de euros (56 millones de dólares) para intentar cerrar la operación. (Fuente: El Nacional)

A pesar de las informaciones que apuntan a lo contrario, el Arsenal no atenderá ninguna propuesta en enero por el defensa Piero Hincapié, vinculado con el Barcelona. (Fuente: Fabrizio Romano)

Liverpool v Arsenal FC - Premier League 2026/27 | Carl Recine/GettyImages

El Everton podría rescindir en enero la cesión del extremo del Manchester City, Jack Grealish, lo que abriría la puerta a un posible traspaso al Atlético de Madrid, uno de los grandes clubes de LaLiga. (Fuente: Fichajes)

Si el Everton decide prescindir de Grealish, podría unirse a la puja por el extremo del Chelsea, Jamie Gittens, quien podría abandonar Stamford Bridge en calidad de cedido durante el mes de enero, ante el interés de clubes como el Crystal Palace, el Leeds United, el Sunderland y la Roma. (Fuente: TEAMtalk)

Los visores del United han quedado muy impresionados con el lateral izquierdo del Rennes, Mahamadou Nagida, de 21 años, quien ha sido incluido en la lista de posibles fichajes del club. (Fuente: TEAMtalk)

El Liverpool se ha fijado como objetivo el fichaje del portero del Brighton, Bart Verbruggen, al término de la temporada. (Fuente: Football Insider)

El centrocampista del Aston Villa, Boubacar Kamara, está siendo seguido por el Chelsea, el Inter de Milán y el Al Hilal. (Fuente: fussball-news)

Al interés del Arsenal por el extremo del RB Leipzig, Antonio Nusa, se han sumado el Aston Villa, el Crystal Palace, el Liverpool, el Newcastle United y el Tottenham. (Fuente: BILD)

Liga MX

Pumas UNAM ya habría llegado a un acuerdo para que Robert Morales firme con ellos y se quede en el club hasta el 2029 (Fuente: César Luis Merlo)

Siguiendo con los Pumas de la UNAM, la continuidad del director técnico Esteban Solari al frente del conjunto azul y oro no estaría en discusión, así terminen quedando fuera de la liguilla (Fuente: el Universal)

Pumas UNAM v America - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Óscar Pareja sería el hombre más adelantado para convertirs en el director técnico de los Tigres UANL de cara al Clausura 2027 (Fuente: Futbol Total)

El River Plate de Argentina volvería a la puja por Gabriel Milito, quien tiene a las Chivas en la parte alta de la tabla general y es uno de los principales candidatos para ganar el Apertura 2026 (Fuente: Hernán Pereyra)

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