¿Santi Giménez o la 'Hormiga' González? El delantero que Rafa Márquez elige como titular para el Jamaica vs México

El sábado 14 de noviembre, en la ciudad de Kingston, México y Jamaica jugarán la ida de los cuartos de final por la CONCACAF Nations League. La escuadra tricolor llega como favorito para este compromiso, aun y cuando no han ganado un solo partido con Rafa Márquez como entrenador.

El estratega mexicano necesita de una victoria que empiece a darle forma y certeza a su proyecto, lo lógico sería pensar que convoque a los futbolistas que se encuentran en su mejor momento… pero no.

Santi Giménez será el delantero titular de México para el partido contra la selección de Jamaica

Santiago Giménez no marca con la selección desde hace más de 3 años | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

Por decisión del propio entrenador, el delantero que suma ya más de tres años sin anotar con la selección será el responsable del gol en un encuentro que el tricolor tiene que ganar sí o sí.

En la banca, mientras tanto, esperará su momento la ‘Hormiga’ González, pese a que vive un presente diametralmente opuesto al de Santi Giménez, marcando goles y siendo fundamental en el esquema táctico del Olympiacos, en Grecia.

La razón por la que Rafa Márquez habría preferido a alinear a Santi Giménez

El día de ayer, en conferencia de prensa, el estratega mexicano habló frente a los medios sobre su decisión e no haber convocado a Henry Martín, a pesar de que el atacante atraviesa por un gran momento, marcando 11 goles con el América.

El director técnico dejó muy en claro que él no ve solo los goles, sino el contexto completo. Señaló que muchos de los tantos que ha marcado Henry Martín con el América en el Apertura 2026 han sido por la vía del penal, y él precisa un poco más.

Fue en ese momento cuando mencionó a Santi Giménez, como ese elemento que, a criterio suyo, podría participar de mejor manera en la elaboración de jugadas, a pesar de su mala su mala racha.

"SANTI NOS PUEDE DAR MUCHO MÁS" 🔥



👀 Rafa Márquez habló sobre porqué cuenta con Santi Gimenez antes que con Henry Martín, pese a su diferencia de goles en la temporada. pic.twitter.com/ylgbm0493t — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 14, 2026

Por otra parte, Armando León verá el encuentro desde la tribuna, puesto que Márquez ha decidido no convocarlo ni siquiera a la banca. El delantero suplente será la 'Hormiga' González, quien seguramente tendrá la oportunidad de disputar algunos minutos.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA SELECCIÓN MEXICANA