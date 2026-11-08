¿Se va Michael Carrick? El Manchester United recibe dos goles en cuatro minutos ante el Aston Villa

El Manchester United se encuentra en una profunda crisis que podría terminar en el despido de Michael Carrick. Este domingo 8 de noviembre, los Red Devils recibieron al Aston Villa en Old Trafford en la jornada 10 de la Premier League.

Apenas en el primer minuto de juego, los Villanos se hicieron presentes en el marcador con un gol de Alysson. Después de una buena jugada colectiva, el atacante brasileño se encontró con el esférico dentro del área y sacó un remate. El arquero Senne Lammens atacó el balón de forma poco ortodoxa y se le fue entre las piernas.

Solamente tres minutos después, El Ejército Vinotinto y Azul dobló su ventaja sobre el Manchester United. Nicolas Jackson aprovechó un rechace de Lammens dentro del área chica y puso el marcador 2-0 a favor del Aston Villa en la casa de los Diablos Rojos.

De acuerdo con cifras de Opta, el Man Utd iba abajo en el marcador por dos goles en el minuto tres con 40 segundos, algo nunca antes visto en la historia del club en la Premier League.

Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27 | Carl Recine/GettyImages

El Manchester United mostró una mejoría a mitad de semana cuando logró darle la vuelta a la Roma en la Champions League.

Sin embargo, en la Premier League la situación es apremiante. Los Red Devils no ganan en la liga desde el 30 de agosto, cuando vencieron al Ipswich Town. Es decir, han pasado 70 días desde su último triunfo.

El puesto de Michael Carrick al frente del club está en duda. A pesar de contar con el apoyo de la afición, los resultados no han acompañado la gestión del estratega inglés.

Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27 | Carl Recine/GettyImages

Después de nueve partidos, su récord es indefendible: cuatro empates, cuatro derrotas y solamente una victoria.

En caso de no vencer a los Villanos este fin de semana, los Red Devils podrían irse al parón por la Fecha FIFA de noviembre en puestos de descenso.