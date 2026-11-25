El Como 1907 se posicionó en los últimos dos años como la gran cenicienta del fútbol europeo: tuvo una temporada 2025/26 de ensueño logrando la clasificación a la UEFA Champions League y alcanzando la final de la Coppa Italia, mientras que en la 2026/27 arrancaron de lujo y están entre los mejores ocho de la etapa de liguilla del campeonato europeo.

El máximo protagonista y cabeza de grupo es Cesc Fábregas, que está haciendo en el norte de Italia sus primeras armas como entrenador.

En una entrevista con TNT Sports México, el catalán se refirió a su cariño por el FC Barcelona y la oportunidad hipotética de dirigir ahí:

"Soy de allí, he crecido en ese club y conozco a toda la gente, pero nunca me ha gustado pensar muy adelante. Las veces que lo he hecho no me ha ido bien".

Además, reflexionó: "La vida es como si estuviéramos pilotando un avión que nunca sabes cuándo frena. Por eso tenemos que intentar disfrutar siempre. Cuando toca competir, competir; cuando toca disfrutar, disfrutar; cuando toca estar con la familia, estar con la familia. Intento ser una persona equilibrada dentro de la competitividad y la exigencia de ser entrenador de un club como el Como, donde estamos creciendo y tengo tantas responsabilidades".

Cesc y Nico Paz, el 10 y figura del Como 1907 | Nicolò Campo/GettyImages

"Disfrutar y saber mantener la exigencia para seguir creciendo en este club y, sobre todo, en mi trabajo. Pero ya te digo, me focalizo en el día a día, porque pensar en el futuro normalmente no te lleva a ningún lado", sumó sobre su presente.

A pesar de mostrarse tremendamente centrado en su labor en Italia, confirmó que mira todos y cada uno de los partidos del Barcelona: "No me pierdo ni uno. El otro día estábamos preparando el plan de partido contra el AEK y lo tenía puesto en el teléfono. Mis ayudantes me tuvieron que decir alguna vez: 'Focalízate, que es importante'. Pero es que me gusta el fútbol de verdad, y el Barça juega a un nivel increíble, igual que el PSG o el Bayern de Múnich. Estos cuatro o cinco equipos son una barbaridad y me encanta verlos".

La respuesta del entrenador español sorprende por la madurez con la que declara, lo centrado que está y la objetividad con la que vive el día a día. No se deja llevar por la ilusión ni se distrae demasiado con el futuro. Trabaja en la construcción del mismo, y eso es lo que lo vuelve un distinto.

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