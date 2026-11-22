Diego Pablo Simeone es, a partir de hoy, el técnico con más victorias en la historia de LaLiga. Con el triunfo del Atlético de Madrid sobre el Getafe, el 'Cholo' se convirtió en el estratega más ganador en el futbol español, superando a Luis Aragonés.

Simeone registra 345 triunfos, uno más que Aragonés. En conferencia de prensa pospartido, el técnico argentino se dijo feliz por conseguir este hito, aunque, fiel a su estilo, explotó contra quienes califican como "defensivo" su estilo de juego.

Una alegría enorme (conseguir la marca de victorias), no puedo negarlo. (Hay) mucho trabajo detrás, mucho esfuerzo de muchísima gente, muchos futbolistas volcados por una idea Diego Simeone

Simeone supera a Luis Aragonés y es el técnico con más victorias en LaLiga | JAVIER SORIANO/GettyImages

El 'Cholo' ironizó y aseguró que no se ganan la cantidad de partidos que él ha ganado si su propuesta de juego fuera puramente defensiva.

Esa crítica continua que siempre recibimos, que no la valoro, pero sigo observándola (...) Parece que siempre jugamos defensivamente para defender. No ganas 345 partidos defendiendo, ¿se puede? 'Cholo' Simeone

¿Juego defensivo? Los brutales números de Simeone con el Atleti

En 567 encuentros disputados con el Atlético de Madrid, Simeone suma 345 victorias, 123 empates y 99 derrotas. En este periplo, los Colchoneros registran 964 goles y han encajado 456.

DIEGO PABLO SIMEONE ❤️🤍



Técnico con más victorias en la historia de LaLiga. pic.twitter.com/C5mGPpqI1f — Atlético de Madrid (@Atleti) November 22, 2026

Con base en estas estadísticas, es difícil considerar que el estilo de juego del 'Cholo' Simeone es defensivo.

Resulta muy interesante que Diego Simeone haya conseguido este récord solamente con un equipo. Luis Aragonés, quien ahora ocupa el segundo lugar de los técnicos más ganadores de LaLiga, obtuvo esos números dirigiendo a clubes como el FC Barcelona, el Real Betis, el Atlético de Madrid, el Sevilla, el Valencia, entre otros.

Con el Atleti, Simeone ha conseguido dos títulos de LaLiga: en la temporada 2013/2014 y en la 2020/2021.