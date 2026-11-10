Similitudes y diferencias tácticas entre la selección mexicana de Javier Aguirre y Rafa Márquez

Javier Aguirre es uno de los técnicos más queridos (y odidados) en la historia del futbol mexicano. En sus 30 años como director técnico, el 'Vasco' se ha distinguido por un estilo de juego poco lucidor, pero efectivo en la mayoría de los casos. El veterano estratega imprimió este sello en la selección mexicana que disputó el Mundial 2026 y con la que logró llegar hasta los octavos de final.

Después de su participación en la justa mundialista, Aguirre terminó su ciclo como seleccionador y su lugar fue tomado por Rafael Márquez, uno de sus asistentes durante el proceso mundialista. Márquez tiene poca experiencia como primer entrenador, pero destacó al frente del FC Barcelona Atlètic a lo largo de dos temporadas.

El estilo de juego de Márquez con el Barça B era la antítesis del estilo Aguirre.

En sus primeros partidos al frente del Tri, se han podido ver algunas diferencias con respecto a la propuesta del 'Vasco', pero parece que la base es la misma.

A continuación te compartimos cinco similitudes y diferencias de las selecciones de Javier Aguirre y Rafael Márquez.

5. El mismo parado

La selección mexicana de Márquez construye sobre una base | ULISES RUIZ/GettyImages

A pesar de que Aguirre y Márquez puedan tener diferentes ideologías futbolísticas, el exjugador del Barcelona ha apostado por mantener la base del proceso del 'Vasco', tanto a nivel de jugadores como de parado táctico. Ambos técnicos apuestan por un 4-3-3 que se va modificando conforme a las distintas fases de juego.

4. La pelota parada

Rafael Márquez, técnico de México | NurPhoto/GettyImages

Si hay algo que se ha mantenido igual en los dos procesos es el manejo de la pelota parada. Una de las responsabilidades de Rafael Márquez dentro del cuerpo de Javier Aguirre justamente era trabajar la estrategia en táctica fija. A nivel defensivo, México sigue defendiendo en línea, en lugar de la marcación hombre por hombre, mientras que en ofensiva siguen apostando por el bloqueo tipo baloncesto, cobros en corto en los tiros de esquina y ataques al primer poste, buscando dejar libre el carril central.

3. Diferencias en ataque

SOCCER: OCT 03 USA vs Mexico | Icon Sportswire/GettyImages

Aunque todavía parece pronto para hablar del estilo de Rafa Márquez, en sus primeros cuatro partidos se notó una diferencia en ataque con respecto a lo que se vio en el Mundial. Podría ser por la baja de algunos jugadores importantes, como Raúl Jiménez y Julián Quiñones, pero el cuadro de Rafa apostó por atacar y construir por el carril central con los mediocampistas interiores, con extremos muy abiertos para generar espacios, mientras que el equipo del 'Vasco' apostaba por atacar por las bandas, con el avance de los extremos y los laterales. El Tri del Mundial 2026 buscaba a su nueve con muchos centros, algo que no se ha visto en el arranque del proceso de Márquez.

2. La lucha por la posesión

FBL-WC-2026-MATCH53-CZE-MEX | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

Una diferencia fundamental entre ambas selecciones ha sido la apuesta por la posesión del balón. El equipo de Aguirre se caracterizó por ser directo, práctico y por priorizar la solidez defensiva y el esfuerzo colectivo. El Tri del 'Vasco' se adaptaba al rival y no temía renunciar al balón. En los duelos del Mundial 2026 ante Corea del Sur, República Checa y Ecuador, los tricolores tuvieron menos la pelota y consiguieron ganar. En cambio, en los primeros partidos de Rafa Márquez, el combinado azteca se ha enfocado en este aspecto y se ha convertido en un equipo que busca la tenencia de la pelota. La propuesta del nuevo Tri busca controlar el ritmo del partido, desgastar al rival y minimizar los ataques contrarios.

1. La salida desde el fondo

Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026 | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

Esta es probablemente la mayor diferencia entre ambos equipos. Los dos entrenadores han apostado por Raúl Rangel como arquero titular de la selección mexicana. El portero de Chivas de Guadalajara se caracteriza por su capacidad de jugar el área como un defensa más y por su buen juego de pies. Con Aguirre, la apuesta para atacar era saltar líneas con trazos de su arquero o defensas centrales, buscando a los extremos o al nueve. Con Márquez esto ha cambiado: la selección busca salir jugando desde atrás, con balón limpio, incluso arriesgando. Un rasgo reminiscente de su paso por el Barcelona o de la selección de Ricardo La Volpe. A pesar de que en una conferencia de prensa Márquez aseguró que no contaba con la "materia prima" para jugar como el cuadro blaugrana, parece que sí ha implementado, o tratado de implementar, algunos elementos de su juego.

En sus declaraciones, Rafael Márquez ha asegurado que construirá partiendo de la base que dejó Aguirre, pero que incorporará "nuevos conceptos". El nuevo estratega de la selección mexicana también ha dejado en claro que se adaptará al talento con el que cuenta y no buscará que los jugadores se adapten a una idea incompatible con sus características.