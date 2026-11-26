La vida y obra de Leo Messi está llena de curiosidades, con detalles que se fueron conociendo sobre él, su familia e infancia a lo largo de los años. Algunas fueron confesiones suyas, otras fueron de protagonistas de su historia que aparecieron para contar la trastienda de la crianza del genio máximo del fútbol.

En esta oportunidad, lo que salió a la luz fue uno de los boletines del 10, informe que reune las calificaciones de un año de cursada en el colegio. La misma no tiene una fecha visible, por lo que no se puede saber a ciencia cierta a que año de escolaridad corresponde, pero si tiene una constante de notas buena y una sola calificación máxima: en Educación Física. Lógico.

🤯📚 ¡SE FILTRAN LAS NOTAS DE LIONEL MESSI EN LA ESCUELA!



Se viralizó el antiguo boletín escolar de Messi cuando cursaba séptimo grado y hay un detalle que no pasó desapercibido:



📖 Matemática, Lengua y Ciencias Sociales: 6 de promedio.

⚽ Educación Física: 10. ¡ERA DE… pic.twitter.com/NZIhHqjjTG — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) November 25, 2026

El testimonio de sus profesores

Leo ha visitado su escuela de la infancia en reiteradas oportunidades | Foto: Infobae

“Sus notas no eran malas, eran simples, las de un chico medio. No era sobresaliente pero tampoco eran bajas”, coincidieron varios de sus maestros en diálogo con el Diario La Nación de Argentina en junio de este año.

“Leo era un dulce, un chico muy tranquilo y modesto. Nunca me generó ningún problema. No le gustaba la escuela porque su interés era el fútbol pero igualmente cumplía. Yo jamás lo castigué ni lo mandé a la dirección”, le dijo Mónica Domina, su maestra durante cuatro años en la Escuela Nº 66 General Las Heras del sur de Rosario, Argentina.

“Jamás fue vanidoso. Las maestras nunca nos enterábamos de lo bien que le iba jugando al fútbol fuera del colegio. Él no decía nada. Leo no quería saber nada con que la madre apareciera con las copas, le daba vergüenza”, aseguró la profesora.

Messi sobre su etapa en el colegio: "Zafábamos como podíamos"

En una entrevista en 2024, el propio astro, ya más que consagrado, se abrió y contó cómo era para él la escuela: "Nunca fui un buen estudiante, sinceramente. No nos gustaba mucho estudiar. Zafábamos como podíamos y entre todos nos ayudábamos para pasarla rápido".

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