Esta mañana ha tenido lugar la celebración del sorteo de los cuartos de final de la UEFA Nations League en la sede de la UEFA en Nyom, Suiza.

Después de una emocionante fase de grupos en la que vimos auténticos partidazos y muchos goles, ocho selecciones consiguieron el billete para estar en esta fase. Las dos primeras clasificadas de cada uno de los cuatro grupos son las que acceden a esta ronda.

Selecciones clasificadas para los cuartos de final de la UEFA Nations League 2026/27

Bombo 1: Francia, Alemania, Inglaterra y Portugal

Bombo 2: Bélgica, Países Bajos, España y Noruega.

Europe's best ballin' out on the international stage 🪄#NationsLeague pic.twitter.com/EePFa5kyZX — UEFA EURO (@UEFAEURO) November 19, 2026

Partidos de cuartos de final de la UEFA Nations League 2026/27

Q1: España vs France

España vs France Q2: Noruega vs Inglaterra

Noruega vs Inglaterra Q3: Países Bajos vs Portugal

Países Bajos vs Portugal Q4: Bélgica vs Alemania

El sorteo estuvo condicionado, pues cada primer clasificado es emparejado con un segundo. Además, una selección no puede enfrentarse al mismo rival que ya le tocó en la fase de grupos. Por lo tanto, cada selección clasificada tenía tres posibles rivales.

🤯 ¿Pero cómo vamos a esperar para ver esta eliminatoria hasta marzo?



¡¡𝗝𝗨𝗚𝗔𝗥𝗘𝗠𝗢𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗜𝗔!!



Se vienen unos cuartos de final de la #NationsLeague históricos.#VamosEspaña pic.twitter.com/ou5Og5ZTdD — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 20, 2026

Del mismo modo, también se sortearon las semifinales que se jugarán del siguiente modo:

Ganador Q3 vs Ganador Q1

Ganador Q2 vs Ganador Q4

¿Cuándo se jugarán los cuartos de final de la UEFA Nations League 2026/27?

Las eliminatorias de cuartos de final están previstas para el mes de marzo y se jugarán a doble partido. En los encuentros de ida el local será la selección clasificada en segundo lugar, mientras que los partidos de vuelta se jugarán en el campo de los cabezas de serie.

Los partidos de ida se jugarán entre los días 25 y 27 de marzo, mientras que la vuelta se jugaría entre el 28 y el 20 del mismo mes.

Las cuatro selecciones que superen sus eliminatorias de cuartos de final se clasificarán para la Final Four. Esos partidos están previstos que se jueguen del 9 al 13 de junio de 2027 pero aún no hay sede confirmada.

La final Four se jugará en un país cuya selección se haya clasificado para esa ronda final, por lo que hasta que no se defina la serie de cuartos no se sabrá la sede. De momento, España, Inglaterra y Francia se han presentado para ser las organizadoras.

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL DE SELECCIONES