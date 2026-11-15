Técnicos de México que tardaron más tiempo en ganar su primer partido con la selección
Este sábado, la selección mexicana disputó su partido de los cuartos de final de Ida de la CONCACAF Nations League, sin embargo, se llevó un sabor amargo. Contra todo pronóstico, Jamaica se impuso 3-2 en el Estadio Nacional de Kingston, todo gracias a un autogol de Jesús Gallardo más dianas de Renaldo Cephas y Richard King, pese al descuento de Gilberto Mora y Julián Quiñones.
La losa para Rafael Márquez iba a ser muy pesada, ya que su equipo estaba cayendo 3-0 y se esperaba que pudiera recibir más anotaciones, más hubo respuesta gracias a un Morita que fue el único sobresaliente del once titular, aparte los cambios de Alexis Vega y Santiago Sandoval funcionaron porque estuvieron involucrados en el segundo pirulo, el cual culminó en un tiro penal que convirtió Quiñones de forma eficiente.
Con esto, El Káiser acumula cinco juegos sin conocer la victoria como estratega del combinado nacional, luego de tres tropiezos y dos empates, aunque hubo otros timoneles que se tardaron más tiempo en conocer su primer éxito. La meta del michoacano será no acabar como otros entrenadores que se fueron de la silla técnica sin haber logrado su cometido, tal como Octavio Vial, Mario Carrillo y Luis Fernando Tena.
1. Raúl Cárdenas
Para hablar del Güero se debe remarcar que su sequía llegó en su segunda etapa entre 1979 y 1980. El ex del Zacatepec vivió sus primeros ocho juegos sin poder darle una alegría a la afición. Se empató 1-1 con Finlandia, se perdió 0-1 con Corea del Sur, se igualó 2-2 con Guatemala, se trastabilló 2-0 ante Brasil. Hubo dos empates frente a Australia por 2-2 y 1-1, una caída 2-1 contra Estados Unidos, así como otra igualada 1-1 con Bulgaria. El triunfo al fin llegó cuando se goleó 4-0 a los surcoreanos.
2. César Luis Menotti
El Flaco, al frente en 1991 y 1992, tuvo que llegar hasta el sexto juego para poder celebrar el éxito, mas todos fueron duelos de preparación. El primer partido al frente del finado argentino acabó con derrota 0-2 ante Hungría. Luego vinieron dos empates 1-1 ante Colombia y Uruguay. Más adelante, Brasil superó 0-3 y Costa Rica se impuso 0-2, hasta que por fin los verdes vencieron 4-1 a la Comunidad de Estados Independientes, un representativo de la ex Unión Soviética.
3. Ignacio Trelles
El histórico estratega tuvo que llegar al séptimo duelo, mas fue en su segunda etapa como seleccionador. Nacho obtuvo un empate 2-2 ante Brasil, una derrota 2-3 contra Argentina, un empate 1-1 ante Costa Rica. Asimismo, se dieron otros tropiezos de 1-2 y 0-2 ante los brasileños y argentinos, respectivamente. Tras no pasar del cero frente a los ticos, por fin se ganó 3-1 a los Países Bajos.
4. Ricardo Ferretti
El caso del Tuca es algo curioso. Hasta el día de hoy ha tenido tres gestiones. La primera fue en 1993, perdiendo 4-1 con Brasil, siendo su único cotejo. El brasileño volvió para el 2015, empatando sus dos primeros amistosos, 3-3 contra Trinidad y Tobago y 2-2 ante Argentina, para finalmente vencer 2-3 a los Estados Unidos en el repechaje por la Copa Confederaciones. El actual analista de ESPN sólo necesito cuatro para presumir su primera victoria.
Mauricio Gasca Bobadilla es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Está ligado al fútbol desde hace más de una década desde que era Creador de Contenidos en Terra Networks para Movistar y Telcel, cubriendo el fútbol mexicano y la selección mexicana. Asimismo, he trabajado como locutor de radio independiente, cronista y conductor de televisión en AYM Sports. Además ha llevado a cabo programas de televisión por Internet entrevistando luchadores y otros atletas. Se graduó con Mención Honorífica de la Universidad del Valle de México Tlalpan, arrancando su labor como periodista a través de programas de radio y coberturas a bandas de rock y otros eventos de moda, cultura y cine.