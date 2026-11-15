Técnicos de México que tardaron más tiempo en ganar su primer partido con la selección

Este sábado, la selección mexicana disputó su partido de los cuartos de final de Ida de la CONCACAF Nations League, sin embargo, se llevó un sabor amargo. Contra todo pronóstico, Jamaica se impuso 3-2 en el Estadio Nacional de Kingston, todo gracias a un autogol de Jesús Gallardo más dianas de Renaldo Cephas y Richard King, pese al descuento de Gilberto Mora y Julián Quiñones.



La losa para Rafael Márquez iba a ser muy pesada, ya que su equipo estaba cayendo 3-0 y se esperaba que pudiera recibir más anotaciones, más hubo respuesta gracias a un Morita que fue el único sobresaliente del once titular, aparte los cambios de Alexis Vega y Santiago Sandoval funcionaron porque estuvieron involucrados en el segundo pirulo, el cual culminó en un tiro penal que convirtió Quiñones de forma eficiente.



Con esto, El Káiser acumula cinco juegos sin conocer la victoria como estratega del combinado nacional, luego de tres tropiezos y dos empates, aunque hubo otros timoneles que se tardaron más tiempo en conocer su primer éxito. La meta del michoacano será no acabar como otros entrenadores que se fueron de la silla técnica sin haber logrado su cometido, tal como Octavio Vial, Mario Carrillo y Luis Fernando Tena.

1. Raúl Cárdenas

Un joven Fernando Schwartz reporteando a Raúl Güero Cárdenas. Leyenda Celeste. pic.twitter.com/QwXONTVhjt — FUTBOL RETRO ⚽️ (@ShinitoJoseLuis) March 27, 2023

Para hablar del Güero se debe remarcar que su sequía llegó en su segunda etapa entre 1979 y 1980. El ex del Zacatepec vivió sus primeros ocho juegos sin poder darle una alegría a la afición. Se empató 1-1 con Finlandia, se perdió 0-1 con Corea del Sur, se igualó 2-2 con Guatemala, se trastabilló 2-0 ante Brasil. Hubo dos empates frente a Australia por 2-2 y 1-1, una caída 2-1 contra Estados Unidos, así como otra igualada 1-1 con Bulgaria. El triunfo al fin llegó cuando se goleó 4-0 a los surcoreanos.

2. César Luis Menotti

Cesar Luis Menotti | Ricardo Ceppi/GettyImages

El Flaco, al frente en 1991 y 1992, tuvo que llegar hasta el sexto juego para poder celebrar el éxito, mas todos fueron duelos de preparación. El primer partido al frente del finado argentino acabó con derrota 0-2 ante Hungría. Luego vinieron dos empates 1-1 ante Colombia y Uruguay. Más adelante, Brasil superó 0-3 y Costa Rica se impuso 0-2, hasta que por fin los verdes vencieron 4-1 a la Comunidad de Estados Independientes, un representativo de la ex Unión Soviética.

3. Ignacio Trelles

𝗨𝗻 𝗱𝗶́𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗵𝗼𝘆 𝟮𝟰 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝗿𝘇𝗼...

Pero de 2020, falleció Ignacio Trelles, futbolista y gran forjador de jugadores. De los máximos referentes en México, es el técnico más exitoso en la Primera División. Abrazo a @eduardotrelles #UnDíaComoHoy pic.twitter.com/DVGCfn3q9U — Geras Lugo (@geraslugo) March 24, 2022

El histórico estratega tuvo que llegar al séptimo duelo, mas fue en su segunda etapa como seleccionador. Nacho obtuvo un empate 2-2 ante Brasil, una derrota 2-3 contra Argentina, un empate 1-1 ante Costa Rica. Asimismo, se dieron otros tropiezos de 1-2 y 0-2 ante los brasileños y argentinos, respectivamente. Tras no pasar del cero frente a los ticos, por fin se ganó 3-1 a los Países Bajos.

4. Ricardo Ferretti

Ricardo Ferretti | Jam Media/GettyImages

El caso del Tuca es algo curioso. Hasta el día de hoy ha tenido tres gestiones. La primera fue en 1993, perdiendo 4-1 con Brasil, siendo su único cotejo. El brasileño volvió para el 2015, empatando sus dos primeros amistosos, 3-3 contra Trinidad y Tobago y 2-2 ante Argentina, para finalmente vencer 2-3 a los Estados Unidos en el repechaje por la Copa Confederaciones. El actual analista de ESPN sólo necesito cuatro para presumir su primera victoria.