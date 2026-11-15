Thomas Tuchel habla sobre el penal y la expulsión a Elliot Anderson en el España vs Inglaterra
El domingo 15 de noviembre, en el Riyadh Air Metropolitano, de Madrid, la selección de España se enfrentó a Inglaterra, en el partido correspondiente a la sexta jornada por la UEFA Nations League. El encuentro acabó 2-3 en favor del conjunto inglés.
La victoria de los comandados por Thomas Tuchel significó, a su vez, el término de una increíble racha de 43 partidos sin perder por parte de los campeones del mundo.
El estratega alemán hizo referencia a ello en conferencia de prensa, en donde también habló sobre el penal y la expulsión a Elliot Anderson, al minuto 63. Esto fue lo que dijo al respecto:
La tarjeta roja y el penalti siempre son una gran decisión. Necesitaba entender por qué es un doble castigo. A partir de entonces, fue un largo, largo de 30 minutos.Thomas Tuchel.
Derrota ''a la mexicana''
El encuentro de este domingo 15 de noviembre, en Madrid, fue prácticamente una réplica de lo que vivió la selección de México en los octavos de final de la pasada copa del mundo.
En aquella ocasión, el conjunto inglés también arrancó el encuentro de forma demoledora. Rápidamente se pusieron arriba en el marcador, y justo cuando creían tener el partido resuelto, una expulsión llegó para cambiarlo todo.
Ambos encuentros acabaron en victoria para el conjunto inglés, con cierres de partidos que pusieron a prueba el ímpetu de una selección que no sabe rendirse ante la adversidad, y que logra imponer condiciones incluso en contextos en todo parece condenado a la derrota.
¿Cuándo había sido la última derrota de la selección de España?
Tenemos que remitirnos hasta el mes de marzo del lejano 2024, cuando la selección de Colombia sorprendió a todos, venciendo a la Furia Roja en el mítico estadio de Wembley, en un compromiso de carácter amistoso.
Después de esa caída por el apretado marcador de 1-0, los españoles comenzaron con una inercia sumamente positiva, la cual terminaría por rendir frutos en el Mundial 2026.
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Jaime Garza es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de 10 años de experiencia llevando la pasión por el fútbol a las letras. Oriundo de Monterrey, Nuevo León, comenzó escribiendo para blogs independientes, sobre equipos locales, principalmente. Actualmente cubre importantes partidos de la Liga MX, la MLS, LaLiga, la Premier League, fútbol internacional y notas de carácter informativo. Además, es autor de más de 15 libros, entre las que destacan obras de corte futbolero y novelas de tinte dramático. “La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda”.Follow JaimeGarza94