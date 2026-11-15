Thomas Tuchel habla sobre el penal y la expulsión a Elliot Anderson en el España vs Inglaterra

El domingo 15 de noviembre, en el Riyadh Air Metropolitano, de Madrid, la selección de España se enfrentó a Inglaterra, en el partido correspondiente a la sexta jornada por la UEFA Nations League. El encuentro acabó 2-3 en favor del conjunto inglés.

La victoria de los comandados por Thomas Tuchel significó, a su vez, el término de una increíble racha de 43 partidos sin perder por parte de los campeones del mundo.

El estratega alemán hizo referencia a ello en conferencia de prensa, en donde también habló sobre el penal y la expulsión a Elliot Anderson, al minuto 63. Esto fue lo que dijo al respecto:

La tarjeta roja y el penalti siempre son una gran decisión. Necesitaba entender por qué es un doble castigo. A partir de entonces, fue un largo, largo de 30 minutos. Thomas Tuchel.

🚨🚨🎙️| Thomas Tuchel following England's 3-2 victory over Spain:



"We were the better team and put out a fantastic performance from start to finish."



"The red card and the penalty are always a big decision. I needed to understand why it's a double punishment. From then, it was… pic.twitter.com/3KaXzGz5Vi — CentreGoals. (@centregoals) November 15, 2026

Derrota ''a la mexicana''

El encuentro de este domingo 15 de noviembre, en Madrid, fue prácticamente una réplica de lo que vivió la selección de México en los octavos de final de la pasada copa del mundo.

En aquella ocasión, el conjunto inglés también arrancó el encuentro de forma demoledora. Rápidamente se pusieron arriba en el marcador, y justo cuando creían tener el partido resuelto, una expulsión llegó para cambiarlo todo.

Ambos encuentros acabaron en victoria para el conjunto inglés, con cierres de partidos que pusieron a prueba el ímpetu de una selección que no sabe rendirse ante la adversidad, y que logra imponer condiciones incluso en contextos en todo parece condenado a la derrota.

Harry Kane marcó el 1-0 para Inglaterra, por la vía del penal | Florencia Tan Jun/GettyImages

¿Cuándo había sido la última derrota de la selección de España?

Tenemos que remitirnos hasta el mes de marzo del lejano 2024, cuando la selección de Colombia sorprendió a todos, venciendo a la Furia Roja en el mítico estadio de Wembley, en un compromiso de carácter amistoso.

Después de esa caída por el apretado marcador de 1-0, los españoles comenzaron con una inercia sumamente positiva, la cual terminaría por rendir frutos en el Mundial 2026.

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