Todos los detalles sobre el supuesto interés del Atlas por Erik Lira

Con información del reconocido periodista deportivo César Luis Merlo, el Atlas de Guadalajara se habría acercado a la Máquina Celeste de la Cruz Azul para preguntar sobre una posible transferencia del mediocampista mexicano Erik Lira.

La respuesta de los cementeros, ante el acercamiento de los rojinegros, fue directa: sí lo vendemos, siempre y cuando pongas sobre la mesa la cantidad que solicitamos.

¿Cuánto está pidiendo el Cruz Azul para vender a Erik Lira?

Cruz Azul v Leon - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La cifra que el conjunto celeste puso sobre la mesa fue de 11 millones de dólares. La escuadra rojinegra escuchó… y no mucho más. El Atlas todavía no realiza una oferta formal por el seleccionado mexicano, que en el pasado mercado de fichajes estuvo a punto de llegar al Mónaco de Francia, pero al final la transferencia se cayó.

La razón por la que Erik Lira no llegó a Europa, no tuvo nada que ver con una baja en su nivel de juego ni mucho menos. Si el aún futbolista del Cruz Azul no emigró al viejo continente, fue porque el Mónaco no pudo liberar una plaza de extranjero a tiempo.

¿De qué dependería la llegada de Erik Lira al conjunto del Atlas?

Si los rojinegros acceden a pagar los 11 millones que el Cruz Azul pide por Lira, el siguiente paso sería convencer al jugador. Y es aquí donde la negociación podría venirse abajo.

Recordemos que la prioridad de Erik Lira es emigrar al fútbol europeo, independientemente de si eso representa una baja en tema salarial.

🚨Atlas va en serio por Erik Lira. Aquí te cuento lo último. pic.twitter.com/MEA2ms0fGj — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 15, 2026

Lo que inclinaría un poco la balanza en favor de los Zorros del Atlas, es que es verdaderamente complicado que un club del viejo continente acceda a pagar la cantidad que el Cruz Azul pide por Lira.

Por consecuencia, las posibilidades de que el seleccionado nacional porte los colores del Atlas para el torneo de Clausura 2027 aumentarían de forma considerable.

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