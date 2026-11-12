Últimas noticias de fichajes para la campaña 2026 de la MLS: Najar, Jansen, Wicky, Fraser, Pareja, Jansson y más
La temporada 2026 de la Major League Soccer ha terminado su fase regular y está por disputar los Playoffs, acercándose cada vez más la MLS Cup que definirá al gran campeón.
Tras haber acabado el torneo para muchos equipos, estos ya están pensando en el futuro y han comenzado sus movimientos de cara a la siguiente campaña.
Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes de la MLS:
1. NYCFC despidió a Pascal Jansen
Apenas acabó la fase regular y cayeron varias cabezas en la dirección técnica. Después de una temporada decepcionante, donde no pudieron clasificar a la postemporada tras quedar en el onceavo sitio de la Conferencia Este, los Pigeons le dieron las gracias al inglés, que tomó las riendas en enero del 2025.
2. Raphael Wicky también perdió su trabajo
El suizo tampoco pudo convencer y fue despedido por el Sporting Kansas City, lo cual no es ninguna sorpresa porque el equipo acabó en el último peldaño de la Conferencia Oeste.
Apenas había tomado el rol en enero de este año.
3. Robin Fraser, otro de los caídos
Por último y hasta ahora, porque podría haber más en esta semana y las siguientes, está el timonel de 59 años de ascendencia jamaicana.
Toronto FC optó por separar sus camios, luego de haberlos unido en enero del 2025. La decisión fue tomada porque no pudo clasificar al club a los Playoffs en sus dos años al frente.
4. Giancarlo Sacaza se acerca al Austin FC
El periodista Tom Bogert notificó que los Robles están finalizando un acuerdo para fichar al defensa central internacional de Honduras.
El zaguero, de 22 años, milita en el FC Motagua de su país, donde ya ganó dos títulos.
5. Óscar Pareja es asociado con el DC United
Del mismo modo, Tom Bogert informó que el colombiano ha surgido como candidato principal para tomar las riendas de los Hombres de Negro siempre y cuando se separen del timonel suizo René Weiler.
Los rumores locales apuntan a que el europeo podría dejar su puesto, así que solamente queda esperar.
6. Orlando City pretende a Santiago Núñez
Desde Argentina han compartido que los Leones llevan varias semanas observando el rendimiento del defensa central argentino.
Por tal motivo, el club morado estaría evaluando mandar una oferta formal a Estudiantes de La Plata.
7. Andy Najar sumará más tiempo con Nashville SC
Tom Bogert informó que Las Seis Cuerdas acordaron un nuevo contrato con el defensa hondureño, el cual sería hasta el verano del 2028.
En la actual temporada el lateral derecho suma tres goles y nueve asistencias, siendo considerado uno de los mejores defensores de la liga.
8. Eric Maxim Choupo-Moting dejará al NY Red Bulls
El reportero de Sky Sports, Florian Plettenberg, explicó que el delantero no seguirá defendiendo la elástica taurina, con la cual hizo cinco goles y una asistencia en 22 juegos esta temporada.
El alemán nacionalizado camerunés analiza donde continuar su carrera, con la Bundesliga de Alemania como una opción.
9. Belal Halbouni se alejará del fútbol momentáneamente
La semana pasada el defensa central dio a conocer que fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer, y por ello dirá adiós al fútbol por un tiempo para enfocarse en su tratamiento y recuperación.
Vancouver Whitecaps lanzó un comunicado en sus redes indicando lo sucedido, mostrando su apoyo al sirio, quien ha acordado una extensión de contrato hasta la temporada 2027-2028.
10. Nashville SC espera mucho de Liam Stribling
A través de sus redes sociales, el cuadro de Tennessee comunicó que firmó al extremo derecho de su academia, brindándole un contrato hasta la temporada 2030-2031, con opción para el 2031-2032.
El jugador de 15 años completará la temporada 2027 con el Huntsville City FC de la MLS Next Pro antes de unirse al primer equipo en la campaña 2027-2028.
11. Robin Jansson colgará los botines
La semana pasada algunos futbolistas dieron a conocer que dirán adiós a su carrera profesional y el defensa sueco de 34 años se uniría a ellos.
Orlando City informó que al culminar la presente temporada, el capitán colgara los botines, luego de ocho años en la institución, donde se convirtió en el futbolista con más partidos en la historia del club.
12. Austin FC anunció tres salidas
Al concluir la temporada, los Robles dieron a conocer sus tres primeras bajas. El primero fue el defensa central de 31 años, Brendan Hines-Ike; el segundo fue el pivote español Ilie Sánchez, de 35 años; finalmente, el tercero se trató del lateral derecho Riley Thomas, de 24 años.
13. ¿Wilfried Nancy volvería a la MLS?
Se especula que el técnico francés podría estar de vuelta en la liga estadounidense porque habría rechazado una oferta para dirigir al Le Havre AC de la Ligue 1 de Francia. Se rumora que varios clubes intentarían ficharlo, sobre todo ahora que varios se quedaron sin estrategas.
Mauricio Gasca Bobadilla es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Está ligado al fútbol desde hace más de una década desde que era Creador de Contenidos en Terra Networks para Movistar y Telcel, cubriendo el fútbol mexicano y la selección mexicana. Asimismo, he trabajado como locutor de radio independiente, cronista y conductor de televisión en AYM Sports. Además ha llevado a cabo programas de televisión por Internet entrevistando luchadores y otros atletas. Se graduó con Mención Honorífica de la Universidad del Valle de México Tlalpan, arrancando su labor como periodista a través de programas de radio y coberturas a bandas de rock y otros eventos de moda, cultura y cine.