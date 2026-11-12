Últimas noticias de fichajes para la campaña 2026 de la MLS: Najar, Jansen, Wicky, Fraser, Pareja, Jansson y más

La temporada 2026 de la Major League Soccer ha terminado su fase regular y está por disputar los Playoffs, acercándose cada vez más la MLS Cup que definirá al gran campeón.



Tras haber acabado el torneo para muchos equipos, estos ya están pensando en el futuro y han comenzado sus movimientos de cara a la siguiente campaña.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes de la MLS:

1. NYCFC despidió a Pascal Jansen

Dank je wel, Pascal 💙🗽



New York City FC today announced that the Club will part ways with Head Coach Pascal Jansen. Everyone at New York City FC thanks Pascal for his contributions to the Club and wishes him and his family all the best.



📰 https://t.co/hbK8Phcg1A pic.twitter.com/rxbjXIxBl1 — New York City FC (@newyorkcityfc) November 8, 2026

Apenas acabó la fase regular y cayeron varias cabezas en la dirección técnica. Después de una temporada decepcionante, donde no pudieron clasificar a la postemporada tras quedar en el onceavo sitio de la Conferencia Este, los Pigeons le dieron las gracias al inglés, que tomó las riendas en enero del 2025.

2. Raphael Wicky también perdió su trabajo

.@SportingKC look to turn the page as they part ways with head coach Raphael Wicky. pic.twitter.com/0779foPA6c — Major League Soccer (@MLS) November 9, 2026

El suizo tampoco pudo convencer y fue despedido por el Sporting Kansas City, lo cual no es ninguna sorpresa porque el equipo acabó en el último peldaño de la Conferencia Oeste.



Apenas había tomado el rol en enero de este año.

3. Robin Fraser, otro de los caídos

Thank you, Robin.



Toronto FC announced today that Robin Fraser has been relieved of his duties as Head Coach of the club.



📰: https://t.co/AoLOuvhUfN pic.twitter.com/WSFVsXP2Ge — Toronto FC (@TorontoFC) November 9, 2026

Por último y hasta ahora, porque podría haber más en esta semana y las siguientes, está el timonel de 59 años de ascendencia jamaicana.



Toronto FC optó por separar sus camios, luego de haberlos unido en enero del 2025. La decisión fue tomada porque no pudo clasificar al club a los Playoffs en sus dos años al frente.

4. Giancarlo Sacaza se acerca al Austin FC

Giancarlo Sacaza | Jeff Dean/GettyImages

El periodista Tom Bogert notificó que los Robles están finalizando un acuerdo para fichar al defensa central internacional de Honduras.



El zaguero, de 22 años, milita en el FC Motagua de su país, donde ya ganó dos títulos.

5. Óscar Pareja es asociado con el DC United

Óscar Pareja | Mark Thorstenson - Orlando City/GettyImages

Del mismo modo, Tom Bogert informó que el colombiano ha surgido como candidato principal para tomar las riendas de los Hombres de Negro siempre y cuando se separen del timonel suizo René Weiler.



Los rumores locales apuntan a que el europeo podría dejar su puesto, así que solamente queda esperar.

6. Orlando City pretende a Santiago Núñez

Santiago Núñez | LUIS ROBAYO/GettyImages

Desde Argentina han compartido que los Leones llevan varias semanas observando el rendimiento del defensa central argentino.



Por tal motivo, el club morado estaría evaluando mandar una oferta formal a Estudiantes de La Plata.

7. Andy Najar sumará más tiempo con Nashville SC

Andy Najar | Tim Austen/GettyImages

Tom Bogert informó que Las Seis Cuerdas acordaron un nuevo contrato con el defensa hondureño, el cual sería hasta el verano del 2028.



En la actual temporada el lateral derecho suma tres goles y nueve asistencias, siendo considerado uno de los mejores defensores de la liga.

8. Eric Maxim Choupo-Moting dejará al NY Red Bulls

Eric Maxim Choupo-Moting | Jordan Bank/GettyImages

El reportero de Sky Sports, Florian Plettenberg, explicó que el delantero no seguirá defendiendo la elástica taurina, con la cual hizo cinco goles y una asistencia en 22 juegos esta temporada.



El alemán nacionalizado camerunés analiza donde continuar su carrera, con la Bundesliga de Alemania como una opción.

9. Belal Halbouni se alejará del fútbol momentáneamente

We're standing with you, Belal. Every step of the way. 💙



Vancouver Whitecaps FC centre back Belal Halbouni has been diagnosed with Hodgkin lymphoma and will step away from football to focus on his treatment and recovery.



The club has confirmed that Halbouni has agreed to a… pic.twitter.com/yFzmh0pGGi — Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) November 6, 2026

La semana pasada el defensa central dio a conocer que fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer, y por ello dirá adiós al fútbol por un tiempo para enfocarse en su tratamiento y recuperación.



Vancouver Whitecaps lanzó un comunicado en sus redes indicando lo sucedido, mostrando su apoyo al sirio, quien ha acordado una extensión de contrato hasta la temporada 2027-2028.

10. Nashville SC espera mucho de Liam Stribling

Our homegrown star is ready to shine ✨



We’ve signed @NSCAcademy winger Liam Stribling as a Homegrown Player through the 2030-31 @MLS season with an option for 2031-32. He will complete the 2027 Sprint Season with @HuntCityFC before joining the first team in 2027-28 ✍️ pic.twitter.com/J2QOYOYCHs — Nashville SC (@NashvilleSC) November 11, 2026

A través de sus redes sociales, el cuadro de Tennessee comunicó que firmó al extremo derecho de su academia, brindándole un contrato hasta la temporada 2030-2031, con opción para el 2031-2032.



El jugador de 15 años completará la temporada 2027 con el Huntsville City FC de la MLS Next Pro antes de unirse al primer equipo en la campaña 2027-2028.

11. Robin Jansson colgará los botines

A legacy written in purple 🥹💜



Captain Robin Jansson will retire from professional soccer following the 2026 season as our all-time leader in appearances, starts and minutes played. Eight seasons of commitment we’ll always be grateful for. Forever a Lion 👏



📖… pic.twitter.com/W4kyCT6P74 — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) November 6, 2026

La semana pasada algunos futbolistas dieron a conocer que dirán adiós a su carrera profesional y el defensa sueco de 34 años se uniría a ellos.



Orlando City informó que al culminar la presente temporada, el capitán colgara los botines, luego de ocho años en la institución, donde se convirtió en el futbolista con más partidos en la historia del club.

12. Austin FC anunció tres salidas

Austin FC Announces Contract Decisions for Brendan Hines-Ike, Ilie Sánchez, Riley Thomas.



🔗: https://t.co/DAO8MSNTXj pic.twitter.com/Jx8a32ezfi — Austin FC (@AustinFC) November 10, 2026

Al concluir la temporada, los Robles dieron a conocer sus tres primeras bajas. El primero fue el defensa central de 31 años, Brendan Hines-Ike; el segundo fue el pivote español Ilie Sánchez, de 35 años; finalmente, el tercero se trató del lateral derecho Riley Thomas, de 24 años.

13. ¿Wilfried Nancy volvería a la MLS?

Wilfried Nancy | WM Sport Media/GettyImages

Se especula que el técnico francés podría estar de vuelta en la liga estadounidense porque habría rechazado una oferta para dirigir al Le Havre AC de la Ligue 1 de Francia. Se rumora que varios clubes intentarían ficharlo, sobre todo ahora que varios se quedaron sin estrategas.