La temporada 2026 de la Major League Soccer está disputando sus Playoffs, acercándose cada vez más la MLS Cup que definirá al gran campeón.



Tras haber acabado el torneo para muchos equipos, estos ya están pensando en el futuro y han comenzado sus movimientos de cara a la siguiente campaña.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes de la MLS:

1. Colorado Rapids despidió a tres elementos

OFFICIAL: The club has announced its roster decisions following the conclusion of the 2026 MLS season.



Thank you all for everything you've contributed to the club, both on the pitch and beyond it. Wishing you all the best in what’s next.



📰 » https://t.co/2m6HyYV5SK pic.twitter.com/pDJWpHnfTM — Colorado Rapids (@ColoradoRapids) November 25, 2026

Tras concluir su participación en el campeonato, los de Denver anunciaron sus primeras bajas. El extremo izquierdo canadiense Kimani Stewart-Baynes, el mediocentro ghanés Ali Fadal y el cancerbero Bryan Dowd no seguirán con la institución.

2. Thomas Gillier y Fabian Herbers, primeras bajas del CF Montréal

Merci à Thomas Gillier, Fabian Herbers et Frankie Amaya pour leur dévouement et leurs services rendus au Club. 💙



The Club would like to thank Thomas Gillier, Fabian Herbers, and Frankie Amaya for their dedication and service to the Club.#CFMTL pic.twitter.com/obcl3OxgZJ — CF Montréal (@cfmontreal) November 24, 2026

Este martes, el equipo canadiense dio a conocer a los jugadores que no seguirán ligados a la institución para la próxima temporada.



El guardameta chileno culminó su préstamo, procedente del Bologna de Italia, mientras el centrocampista alemán no renovará su contrato para quedar como agente libre.



Asimismo, el centrocampista Frankie Amaya también finaliza su vínculo teniendo que volver al Toluca de México.

3. Viktor Radojevic e Ivan Losenko podrían seguir con El Impact

Viktor Radojevic | Tim Austen/GettyImages

En la misma información que soltó el CF Montréal se pudo saber que el préstamo del lateral izquierdo serbio y del defensa ucraniano incluyen una opción para la temporada sprint, la cual corresponde del próximo 19 de febrero al 8 de mayo del 2027, así que el club anunciará su decisión antes de que finalice el 2026. El primero pertenece al Chicago Fire y el segundo al Shakhtar Donetsk de Ucrania.



Del mismo modo, los canadienses siguen negociando con el cancerbero Emil Gazdov y el centrocampista inglés Matty Longstaff, cuyos contratos acaban al final de la temporada.

4. Alexis Sánchez y Prince Owusu, aún por definir

Alexis Sánchez | Minas Panagiotakis/GettyImages

Por último, el delantero chileno y el atacante ghanés siguen bajo contrato con el CF Montréal al menos hasta la temporada sprint. Desde hace un tiempo se ha rumorado su posible partida de la institución, pues se desconoce qué sucederá con el club, el cual está puesto en venta.

5. Keisuke Kurokawa seguirá en la capital

Keisuke Kurokawa | Scott Taetsch/GettyImages

Medios estadounidenses han confirmado que el lateral izquierdo seguirá portando la elástica del DC United para la temporada 2027.



En la presente temporada, el japonés fue titular en los 34 cotejos de la liga registrando cinco asistencias.

6. Emmanuel Boateng anunció su retiro

Emmanuel Boateng announces his retirement from professional football.



✍️ https://t.co/hjb9On2wjW pic.twitter.com/nyRpdRHq6y — San Diego FC (@sandiegofc) November 18, 2026

Tras haber estado con el San Diego FC, el ghanés ha decidido ponerle fin a su trayectoria profesional.



“Luego de 14 años jugando al fútbol profesional, ha llegado el momento de anunciar mi retirada del deporte que he amado desde el primer momento. He tenido la fortuna de representar a Helsingborgs IF, LA Galaxy, DC United, Columbus Crew, New England Revolution y San Diego FC. A cada una de estas organizaciones, gracias por creer en mí y darme la oportunidad de representar a su club. No sería el jugador ni la persona que soy sin las personas con las que he tenido la suerte de compartir este deporte. Aunque mi carrera como jugador profesional está llegando a su fin, las lecciones, los recuerdos y las relaciones perdurarán toda la vida”, escribió el delantero africano.

7. Le siguen la pista a Liel Abada

Liel Abada | Justin Casterline/GettyImages

Lyall Thomas de Sky Sports News informó que el Wolverhampton Wanderers de Inglaterra, junto a otros clubes más de la EFL Championship, está interesado en fichar al extremo derecho.



El atacante israelí ha impresionado con 18 participaciones en goles, además su contrato con el Charlotte FC expira en diciembre.



Sin embargo, es posible que no cumpla automáticamente con los requisitos para un permiso de trabajo, así que los equipos interesados tendrían que considerar cederlo a otra escuadra por el resto de la temporada para que acumule los puntos necesarios.

8. Rob Holding tiene a tres interesados

Rob Holding | Dustin Bradford/GettyImages

Sky Sports dio a conocer que el Sheffield United de Inglaterra, Los Ángeles FC y el Houston Dynamo buscan fichar al defensa central.



Por ahora, el británico de 31 años está libre tras haber estado con el Colorado Rapids durante 32 cotejos de la temporada.

9. San José Earthquakes quiere de vuelta a Hernán López

Hernán López | Rodrigo Valle/GettyImages

El periodista Tom Bogert notificó que los Quakes han solicitado el retorno del centrocampista, pues manifestaron no haber recibido el pago de la opción de compra que Argentinos Juniors dijo haber ejecutado el pasado 13 de septiembre. Si El Semillero del Mundo no paga antes del 2 de enero, el zurdo argentino debe volver con El Terremoto.

10. Daniel Ríos prolongará su estadía en el CF Montréal

¡Hay Ríos para rato! 🇲🇽💙



🗞️ Le CF Montréal accorde une prolongation de contrat à l’attaquant Daniel Ríos >>> https://t.co/mVB9eoSUnX



🗞️ CF Montréal signs forward Daniel Ríos to contract extension >>> https://t.co/JNFmLPzBSy#CFMTL pic.twitter.com/UeYcz7j0lm — CF Montréal (@cfmontreal) November 20, 2026

A través de sus redes sociales, el equipo canadiense acordó un alargue de contrato con el delantero mexicano.



El Impact tendrá al atacante hasta la temporada 2028-29, con opción de extender hasta la campaña 2029-2030.



“Estoy muy feliz de quedarme en Montreal y continuar mi carrera con este club. He desarrollado un vínculo especial con este equipo, la ciudad y nuestra afición. Agradezco la confianza que el club ha depositado en mí. Tengo muchas ganas de lograr más, marcar más goles y ayudar a este equipo a triunfar. Seguiré dándolo todo por este escudo, mis compañeros y nuestra afición”, dijo el azteca.

11. LA Galaxy le dio las gracias a Hirving Lozano

Thank you, G’s 💫



We have declined contract options for Hirving Lozano, Pablo Ruiz, Novak Mićović, Isaiah Parente, Tucker Lepley, Chris Rindov, Gino Vivi, Ascel Essengue, and Brady Scott. pic.twitter.com/PfaplETh07 — LA Galaxy (@LAGalaxy) November 20, 2026

Del mismo modo, la semana anterior se dio a conocer que el cuadro galáctico no ejerció la opción de contrato del extremo izquierdo mexicano, por lo que debe volver al San Diego FC, con el cual tiene vínculo hasta diciembre del 2028. Tras unos días de descanso, El Chucky definirá su futuro inmediato, recordando que fue separado de la escuadra californiana en enero del 2026.



Junto al dos veces mundialista, se despidieron del mediocentro argentino Pablo Ruiz, el portero serbio Novak Micovic, el mediocentro Isaiah Parente, el pivote Tucker Lepley, el defensa Chris Rindov, el extremo izquierdo tico Gino Vivi, el defensa camerunés Ascel Essengue y el guardameta Brady Scott.

12. Martín Perelman se desvinculó del Orlando City

Orlando City SC has parted ways with interim head coach Martín Perelman. Interim assistant coach Sebastián Setti, who joined Perelman’s staff after his appointment as interim head coach, will also be departing the Club.



READ MORE: https://t.co/32UsEYeHwr pic.twitter.com/yQMxFcWT42 — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) November 23, 2026

A través de sus redes, los Leones informaron que rescindieron el contrato del estratega interino argentino con efecto inmediato.



A la vez, el entrenador asistente interino argentino Sebastián Setti también dejará el club.



“Quiero agradecer a Martín y Sebastián su dedicación a nuestra organización y el liderazgo que demostraron durante este periodo de transición”, declaró Mark Wilf, propietario y presidente de la institución.

13. Maya Yoshida dejó su huella en Los Ángeles

Once a G, always a G.



We’d like to thank Maya Yoshida for his leadership and dedication throughout his three and a half seasons with the LA Galaxy. Maya set the standard on the pitch and in the locker room and captained the Club to its sixth MLS Cup title in 2024. His impact… pic.twitter.com/H5WeDpHonB — LA Galaxy (@LAGalaxy) November 21, 2026

Los Galácticos informaron el adiós del nipón. El veterano defensa está a punto de dejar al Galaxy tras capitanear al club durante las últimas tres temporadas y media.



El internacional japonés, que se unió a la institución en agosto del 2023, disputó 117 cotejos en todas las competencias y contribuyó a que el equipo ganara su sexto título de la MLS Cup, un récord en la liga.

14. DC United separó su camino de René Weiler

René Weiler | Leonardo Fernandez/GettyImages

La pasada semana los Hombres de Negro rescindieron el contrato del entrenador suizo.



“Queremos agradecer a René su compromiso y sus contribuciones al DC United. Le deseamos a él y a su familia todo lo mejor”, declaró el Dr. Erkut Sogut, director general de operación del club.



Se rumora que el colombiano Óscar Pareja podría ser su sucesor.

15. Joao Klauss y Robert Taylor aún negocian en LA

Joao Klauss | Luiza Moraes/GettyImages

En su mismo comunicado, el Galaxy informó que está en conversaciones con el delantero brasileño y el mediocampista finlandés sobre su posible retorno en el 2027. El sudamericano anotó diez goles en 17 partidos esta temporada, mientras que el europeo se unió a mitad de la campaña tras ser dado de baja por el Austin FC.

16. Justin Che podría jugar en Italia

Justin Che | Sarah Stier/GettyImages

El periodista Tom Bogert compartió que el Frosinone de la Serie A se ha acercado al NY Red Bulls para ver el fichaje del lateral derecho, sin lanzar por ahora ninguna oferta formal. El germano-estadounidense tuvo una excelente campaña con los taurinos.

17. Giancarlo Sacaza ya firmó con el Austin FC

Giancarlo Sacaza | Jeff Dean/GettyImages

El periodista hondureño Álvaro de la Rocha comunicó que su compatriota, y defensa del Motagua de su país, ya estampó su firma con los Robles.



La operación fue de 300 mil dólares por el 80 por ciento del pase, ofreciéndole un contrato hasta el 2030.