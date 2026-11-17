De acuerdo con distintos medios de comunicación y periodistas reconocidos en México como Adrián Esparza Oteo de FOX , el Club de Fútbol Cruz Azul está muy cerca de concretar la renovación de contrato de Willer Ditta.

La institución quiere que el zaguero colombiano sea parte importante de la plantilla para la celebración del centenario del club en 2027.

Hay que recordar que el ahora líder de la defensa llegó a la Ciudad de México en el 2023. Esto quiere decir que, en caso de cumplir con su nuevo contrato podría estar por lo menos seis años en La Noria.

WILLER DITTA / EXCLUSIVA🚨



El central colombiano de @CruzAzul está muy cerca de renovar hasta 2029.



Muy merecido para el mejor central de la Liga MX. pic.twitter.com/W86P333zLm — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) November 17, 2026

Con su llegada proveniente de Newell’s Old Boys, Willer Ditta ha registrado 155 partidos con Cruz Azul, mismos en los que ha aportado cuatro goles y tres asistencias. Asimismo, gracias a sus actuaciones con la Máquina se ganó el llamado de su selección para el Mundial 2026, aunque no tuvo minutos.

El colombiano se ha consolidado como una pieza fundamental e inamovible del esquema táctico del club independientemente del entrenador que esté al mando. Además, su potencia física, juego aéreo, capacidad de anticipación y liderazgo en la zona defensiva lo convierten en un elemento que brinda mucha confianza al cuerpo técnico y es uno de los consentidos de la afición.

Desde entonces ha sido parte de un campeonato de Liga MX, Concacaf Champions Cup, Campeón de Campeones, además ha ganado el premio al mejor central de la temporada 24-25 y fue al Mundial 2026 con Colombia.

Willer Ditta seguirá siendo celeste

BLINDADO 🔒🚂



La renovación de Willer Ditta con Cruz Azul está al 98%, restan detalles:



🗓️ Extensión hasta el verano de 2029

💰 Mejora “ostensible” de la cláusula de rescisión y por tanto, del salario

🫱🏽‍🫲🏻 Club y jugador tenían posiciones cercanas desde el inicio de las charlas… pic.twitter.com/rYr7WqmkmA — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) November 17, 2026

Según la información de César Ponce de León del diario RÉCORD, la renovación es prácticamente un hecho y la extensión del contrato sería hasta el verano del 2029, también tendrá una mejora “ostensible” de la cláusula de rescisión y del salario. Esto quiere decir que si Ditta sale de la Máquina, sería por una suma considerable de dinero.

Por lo tanto, acorde a estos reportes, solo resta esperar a que el club haga el anunció oficial en sus redes sociales.