22-0: el marcador que recuerda que el deporte también un lado oscuro
Lo que ocurrió el martes por la noche en Milwaukee no fue solo una derrota humillante, sino un recordatorio de que en el deporte profesional, en cualquier liga y en cualquier momento, la historia puede escribirse de la peor manera posible.
Los Milwaukee Brewers igualaron el récord de la era moderna del beisbol para la mayor blanqueada, venciendo 22-0 a los Seattle Mariners, la peor derrota en los 50 años de historia de la franquicia de Seattle. Desde 1901, los únicos triunfos anteriores por 22-0 habían sido el de Pittsburgh sobre los Cubs en 1975 y el de Cleveland sobre Yankees en 2004.
El momento más simbólico de la noche lo protagonizó Julio Rodríguez, la estrella de los Mariners, quien olvidó cuántos outs había en el octavo inning y tiró la pelota a las gradas pensando que el inning había terminado, permitiendo que Milwaukee anotara las carreras 20 y 21.
Pero el beisbol tiene récords aún más extremos, pues el marcador más apabullante en la historia de las Grandes Ligas sigue siendo el 30-3 de los Rangers de Texas sobre los Orioles de Baltimore el 22 de agosto de 2007.
En la NBA, la mayor debacle de la historia ocurrió el 2 de diciembre de 2021, cuando los Grizzlies de Memphis derrotaron 152-79 a Thunder de Oklahoma, es decir, con 73 puntos de diferencia, récord de la liga, logrado sin su estrella Ja Morant. Los suplentes de Memphis (93 puntos) anotaron más que todo el equipo del Thunder.
En la NFL, el partido más desequilibrado jamás disputado fue en la temporada de 1940, cuando los Bears de Chicago aplastaron a los Redskins de Washington por 73-0. Lo que hace ese resultado aún más extraordinario es que tres semanas antes Washington había derrotado a Chicago 7-3.
Temporadas enteras de catástrofe
Los marcadores abultados son memorables, pero hay algo aún más difícil de lograr que perder un partido de forma histórica: perder una temporada entera de esa misma manera.
En la MLB, los Cleveland Spiders de 1899 terminaron con récord de 20-134, el peor porcentaje de victorias (.130) en la historia del beisbol profesional. Más de un siglo después, los Chicago White Sox de 2024 establecieron el récord de la era moderna de 162 juegos con 41 victorias y 121 derrotas (.253), el equipo que más partidos ha perdido en una sola temporada en la historia contemporánea del béisbol.
En la NBA, los Bobcats de Charlotte de la campaña 2011-12 terminaron 7-59 en una temporada reducida por la pandemia, pero con el peor porcentaje de victorias (.106) en la historia de la liga. Por su parte, los 76ers de Filadelfia de 1972-73 terminaron 9-73 en una temporada completa, incluyendo 15 derrotas consecutivas al arranque.
En la NFL, solo dos equipos han terminado una temporada completa de 16 juegos sin ganar un solo partido: los Leones de Detroit de 2008 y los Browns de Cleveland de 2017, ambos con récord de 0-16. Los Tampa Bay Buccaneers de 1976 perdieron los 14 partidos de su temporada de expansión, y siguieron sin ganar los primeros 12 de la siguiente, completando una racha de 26 derrotas consecutivas al inicio de su existencia como franquicia.
Y en la NHL, los Capitals de Washington de 1975 protagonizaron quizás la peor temporada en la historia de las cuatro grandes ligas estadounidenses, con 8 triunfos, 67 derrotas y 5 empates, un diferencial de goles de -265, y una sola victoria como visitante en toda la temporada. Cuando finalmente ganaron en Oakland, los jugadores celebraron levantando un bote de basura como si fuera la Stanley Cup. El portero Ron Low lo resumió así: "Ese fue nuestro campeonato."
Para los Mariners, el martes fue una noche terrible, pero para algunos de estos equipos, fue una temporada entera, pues aun cuando el equipo de Seattle lleva marca perdedora con 59 victorias y 67 derrotas, el peor equipo de esta temporada en la MLB son los Atléticos de Oakland con 49 triunfos y 77 juegos perdidos.