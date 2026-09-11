49ers aplastan a los Rams 27-7 en el Thursday Night Football de apertura de NFL
San Francisco arrancó la temporada 2026 de la NFL con una victoria dominante al derrotar 27-7 a los Los Angeles Rams este jueves en el partido inaugural del Thursday Night Football, con Brock Purdy como protagonista y una defensa que controló a los Rams de principio a fin.
Purdy completó 25 de 34 pases para 205 yardas y tres touchdowns, a Deebo Robinson (39 yardas), Mike Evans (2 yardas) y Deebo Samuel (15 yardas), con una intercepción. El quarterback tuvo un rating de 105.6 y manejó el partido con comodidad, ya que los 49ers tuvieron el balón durante casi 34 minutos y generaron 379 yardas totales frente a las 290 de los Rams.
El partido fue relativamente parejo en el primer cuarto, luego de que lo único destacado fue un gol de campo de 20 yardas de Pineiro para San Francisco. Los Rams tomaron la ventaja en el segundo cuando Kyren Williams anotó por tierra desde cinco yardas, pero Purdy respondió de inmediato con el pase de 39 yardas a Robinson para poner a los 49ers al frente antes del medio tiempo. Desde ahí, San Francisco no soltó el control.
La carrera terrestre también funcionó: 174 yardas en 30 acarreos, con un promedio de 5.8 yardas por intento. Los Rams, en cambio, tuvieron dos pérdidas de balón que interrumpieron sus drives en momentos clave y sus 168 yardas aéreas no fueron suficientes para hacer daño. Pineiro cerró el marcador con un gol de campo de 56 yardas en el cuarto periodo para poner el 27-7 definitivo.
Los 49ers recibirán a los Miami Dolphins el 20 de septiembre en su próximo partido de temporada regular.