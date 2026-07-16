Los 76ers y los Timberwolves son los comodines en la puja por LeBron James
Mientras se prepara para firmar con una nueva franquicia de cara a su histórica temporada 24 en la NBA, algunos de los equipos interesados en LeBron James tienen un enorme sentido desde el punto de vista narrativo.
James comenzó su carrera con los Cavaliers, regresó años después a la franquicia y la condujo al primer campeonato de su historia. Entre ambas etapas en Cleveland conquistó dos títulos con el Heat, formando junto a Dwyane Wade y Chris Bosh uno de los mejores tríos que ha visto la NBA.
Desde hace semanas también ha sido vinculado con los Warriors, donde tendría la posibilidad de permanecer en California y compartir equipo con otra superestrella generacional como Stephen Curry, además de reunirse con su buen amigo Draymond Green, un escenario que resulta especialmente atractivo.
Y luego están los candidatos sorpresa.
Tras eliminar inesperadamente a los Celtics en la primera ronda de los playoffs, los 76ers realizaron un impactante canje para adquirir a Jaylen Brown, conformando un plantel que ahora luce como un auténtico contendiente en la Conferencia Este.
Por su parte, los Timberwolves también apostaron fuerte al incorporar a LaMelo Ball para reforzar un perímetro encabezado por Anthony Edwards. Minnesota se ha consolidado como un habitual participante en los playoffs durante la era de Edwards y, sin duda, podría beneficiarse de sumar a un veterano All-Star como LeBron.
Hay que reconocer que cuesta imaginar a James vistiendo el uniforme de los Sixers o de los Timberwolves en la recta final de su carrera. Sin embargo, esas plantillas podrían estar mejor preparadas para competir por el campeonato que otras opciones, incluso después de la llegada de los Cavaliers a las Finales del Este y de la incorporación de Giannis Antetokounmpo al Heat.
Y durante los últimos días, los directivos de ambas franquicias han defendido públicamente ese argumento, y no únicamente mediante mensajes enviados a LeBron a través de su agente, Rich Paul.
Bob Myers asegura que los 76ers representan la "mejor oportunidad para ganar" de LeBron
Bob Myers, conocido por su etapa como gerente general y presidente de operaciones de los Warriors entre 2012 y 2023, actualmente es presidente de Harris Blitzer Sports & Entertainment, empresa propietaria de los 76ers.
Durante una aparición en el podcast Game Over, conducido por Rich Paul, Myers aseguró que Philadelphia representa la mejor oportunidad para que LeBron vuelva a ser campeón.
"Si hablamos de los Sixers y él estuviera aquí, le diría: 'Sinceramente creo que esta es tu mejor oportunidad para ganar. Después tendrás que valorar todas las demás cosas, que también son importantes'.
"Porque es su vida. Él es quien tiene que jugar. Él es quien tendrá que afrontar todo el escrutinio que genere su decisión... Lo único que puedo decir es que, si todo se trata de ganar, entonces hablemos de este equipo. Porque aquí, en Philadelphia, puedes ganar".
Mike Gansey también se suma al reclutamiento
Días después, el nuevo presidente de operaciones de basquetbol de los 76ers, Mike Gansey, habló con The Athletic sobre el interés del equipo en incorporar a James.
"Si decide venir aquí, vamos a ser todavía mejores", afirmó.
"Hemos mantenido conversaciones con Rich prácticamente desde que se concretó el traspaso por Jaylen. LeBron y su entorno han guardado silencio y ha habido muchas especulaciones sobre distintos equipos. Pero, por supuesto, nos encantaría tener a LeBron. Lo respeto muchísimo. En mi opinión, es el mejor jugador de todos los tiempos.
"Creo que su decisión está tardando porque tiene muchas buenas opciones y quiere analizarlas bien. Evidentemente aportaría muchísimo a nuestro equipo. Pero al final sé que tomará la decisión que considere mejor para él y para su familia".
Gansey y James se conocen desde sus años como jugadores de preparatoria en Ohio. Al igual que LeBron, Gansey fue elegido All-State en 2001, aunque terminó por detrás de la estrella de St. Vincent-St. Mary en la votación para el premio Mr. Basketball del estado.
Quince años más tarde, Gansey formaba parte de la oficina deportiva de los Cavaliers cuando LeBron James, Kyrie Irving y compañía conquistaron el primer campeonato en la historia de la franquicia.
Gansey llegó a Philadelphia después de que la franquicia despidiera a Daryl Morey. Ya consiguió un gran golpe con el canje por Brown, deshaciéndose además del pesado contrato de Paul George. Ahora tiene la mira puesta en conformar un quinteto titular realmente temible, colocando a James como ala-pívot junto a Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Brown y Joel Embiid.
De acuerdo con Dave McMenamin, de ESPN, Maxey, Brown y Embiid han estado en contacto con James, mientras más de sus posibles compañeros alrededor de la liga presentan sus argumentos para convencerlo. Aún no está claro cuándo tomará una decisión, pero ninguno de los equipos involucrados ha sido particularmente discreto sobre su interés.
Los Timberwolves apuestan por el encaje basquetbolístico de James
Minnesota presentó oficialmente a Ball el martes, aunque, naturalmente, gran parte de la conversación giró en torno a James, en medio de los rumores de que está considerando seriamente a la franquicia.
Incluso en comparación con Philadelphia, James tiene muy poca conexión con Minnesota. Compartió el equipo de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 2024 con Anthony Edwards. El suplente Enrique Freeman nació en Cleveland y jugó a nivel universitario en Akron, por lo que es posible que sus caminos se hayan cruzado. Más allá de eso, James estaría eligiendo una situación completamente nueva, algo que no ha sido la constante en su carrera. Tras ser seleccionado por los Cavaliers, el equipo de su estado natal, se unió a sus amigos en el Heat, regresó a Cleveland y después eligió Los Ángeles, donde pasa la mayor parte de sus recesos.
Pero, al igual que ocurre con los 76ers, el encaje deportivo resulta muy atractivo. James podría convertirse en un valioso ala-pívot veterano junto a un joven fenómeno como Anthony Edwards, una estrella en ascenso como Jaden McDaniels y un base tan talentoso como impredecible como LaMelo Ball.
El presidente del equipo, Tim Connelly, considera que el potencial deportivo habla por sí solo mientras intentan convencer a James de mudarse al Medio Oeste.
“No hay mejor argumento que este equipo. Obviamente es un jugador increíble”, dijo Connelly el martes. “Cualquiera que sea la decisión que tome, será la correcta. Hay muchas cosas involucradas. Cuando eres tan grande como él, debes tener opciones. Si ves nuestro equipo, es difícil no entusiasmarse con lo que tenemos.
“Tenemos al mejor entrenador (Chris Finch), una afición extraordinaria. En los últimos años hemos tenido tanto éxito como cualquiera, salvo los equipos que han sido campeones. No sólo hablo para LeBron, sino para cualquier agente libre: este es un lugar donde te vas a divertir mucho, ganarás muchos partidos y estamos tratando de cambiar la narrativa sobre cómo se percibe a esta organización. Estamos orgullosos de lo que somos y, por supuesto, dondequiera que termine LeBron hará a ese equipo mucho mejor, pero es difícil no ilusionarse con LaMelo, Jaden, Rudy (Gobert), Ant y Josh (Green). Vimos lo que hizo Terrence Shannon Jr. en los playoffs. Creo que Joan Beringer tiene posibilidades de convertirse en un jugador especial. También estamos muy emocionados por recuperar a Ayo (Dosunmu); fue un mercado muy competitivo y tenía ofertas de toda la liga.
“Me gusta el equipo que tenemos y estamos muy orgullosos de él. Esperamos que eso resulte atractivo no sólo para LeBron, sino para cualquier agente libre”.
LeBron puede poner el broche de oro a su carrera regresando a los Cavaliers o al Heat, y sin duda cualquiera disfrutaría verlo compartir la cancha con Curry. Pero si realmente quiere aspirar a conquistar un quinto anillo, quizá las mejores opciones deportivas sean Minnesota y Philadelphia, dos equipos que, aunque parten como candidatos menos probables, no están dispuestos a renunciar a la pelea por ficharlo.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 15/07/2026, traducido al español para SI México.