Además de Gil Mora, también aumentaron su valor Lira, Johan y el Piojo Alvarado
La actuación de varios mexicanos en el Mundial 2026 provocó que aumentara su valor, de acuerdo a la plataforma Transfermarkt, que esta semana actualizó los números de varios futbolistas, una vez finalizado el torneo en Norteamérica.
Así como Gilberto Mora se convirtió en uno de los 20 futbolistas de todo el Mundial que más aumentó su valor, pues pasó de 10 a 25 millones de euros, otros jugadores del Tri también vieron incrementada su cifra, aunque de manera más moderada.
Entre ellos está Roberto Alvarado, quien antes de la Copa del Mundo tenía un valor de 7.5 millones de euros. Su número subió 2.5 millones, por lo que ahora vale 10 mde.
Con 27 años de edad y contrato con Chivas, el “Piojo” fue el segundo mexicano que más aumentó su valor, después de Mora. En tercer lugar están Johan Vásquez y Erik Lira, ya que ambos vieron incrementado su número en 2 millones de euros.
El defensa del Genoa ahora vale 14 mde, mismos que Lira, quien con 26 años de edad está por definir su futuro, ya que muy difícilmente permanecerá en Cruz Azul, ante el interés de al menos dos equipos europeos.
Por su parte, se espera que Vásquez también pueda escuchar ofertas en el mercado europeo de fichajes que apenas inicia. El zaguero de 27 años lleva desde el 2021 en el Genoa, con una temporada a préstamo en el Cremonese, la 2022-23.
El quinto mexicano que aumentó su valor gracias al Mundial es el portero Raúl “Tala” Rangel, ya que ahora vale 8 millones de euros, cuando antes de la Copa del Mundo su cifra era de 6.5 mde.
El arquero de Chivas fue titular desde el primer juego del Tricolor y solo salió unos minutos del último partido de Fase de grupos, contra Chequia, para que Guillermo Ochoa disputara la recta final de ese partido, a manera de homenaje.
Yamal y Haaland rompen cifras de valor de mercado
A nivel global, los jugadores que más aumentaron su nivel gracias al Mundial fueron los ingleses Elliot Anderson y Jude Bellingham. El primero subió 35 millones de euros, pues pasó de 75 a 110 mde, mientras que el mediocampista del Real Madrid aumentó 30, al pasar de 130 a 160 mde.
Los jugadores que rompieron récord de valor son Lamine Yamal y Erling Haaland, ya que ambos alcanzaron los 220 millones de euros. Ambos valían 200 antes del Mundial. Por su parte, Kylian Mbappé aumentó 20 millones, al pasar de 180 a 200 millones de euros.