Aeroméxico anuncia la edición 18 de su torneo de golf en Punta Mita

Aeroméxico anunció la edición 18 de su Torneo de Golf, que se llevará a cabo del 14 al 16 de octubre en Punta Mita, Nayarit. El evento reunirá a clientes, socios comerciales, aliados e invitados de la aerolínea y contará con un componente de apoyo a causas sociales.

La competencia será en el Pacífico Golf Course de Punta Mita Golf Club, un campo diseñado por una de las leyendas del golf ganó 18 majors y 73 títulos del PGA Tour, Jack Nicklaus. Entre sus características se encuentra el hoyo “Tail of the Whale”, ubicado sobre una isla natural. La experiencia para los invitados también incluirá la hospitalidad del Four Seasons Resort Punta Mita.

Esta edición apoyará a Fundación DINE Punta Mita, que impulsa proyectos de educación, salud, desarrollo comunitario y conservación ambiental en las comunidades de Bahía de Banderas. También apoyará a Trasplante y Vida I.A.P., que ayuda a personas que necesitan un trasplante y fomenta la donación de órganos y tejidos.

De acuerdo con Aeroméxico, la colaboración con Trasplante y Vida forma parte de su programa de ayuda humanitaria. La compañía también trabaja con el Centro Nacional de Trasplantes en el traslado aéreo de órganos con fines de trasplante a través de su red de vuelos.

El torneo contará con el respaldo de COMEX, Mastercard, Punta Mita, la Secretaría de Turismo de Nayarit y EMWA, además de la golfista mexicana Gaby López. Andrés Castañeda, vicepresidente ejecutivo de Digital y Experiencia al Cliente de Aeroméxico, explicó que el encuentro busca fortalecer las relaciones con clientes y socios, así como sumar esfuerzos para apoyar causas sociales.

Por su parte, Juan Enrique Suárez del Real Tostado, secretario de Turismo de Nayarit, señaló que el golf forma parte de la estrategia de turismo deportivo del estado. El funcionario destacó que recibir nuevamente el torneo permite promover los destinos, la infraestructura y la oferta turística de la entidad.