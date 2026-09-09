Alcaraz cae ante Shelton en épico juego que terminó a las 3:33am de Nueva York
El español Carlos Alcaraz, vigente campeón del torneo, fue eliminado del US Open por el estadounidense Ben Shelton en una batalla épica de Cuartos de Final que concluyó muy de madrugada neoyorquina, en una jornada en la que la N.1 mundial, la bielorrusa Aryna Sabalenka, sufrió para avanzar a semifinales.
Alcaraz, que compitió en el US Open tras cuatro meses de inactividad, fue llevado al límite físicamente por un Shelton imperial al servicio, que ahora enfrentará en semifinales a su compatriota Frances Tiafoe.
A las 3:33 de la madrugada en Nueva York (récord para un partido en el US Open), el N.9 del mundo conectó su último saque as a 235 km/h para tumbar al español en cinco sets, por 6-7 (5/7), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6 (10/7).
Esta derrota pone fin a la racha de 18 triunfos consecutivos en torneos del Grand Slam de Alcaraz, que comenzó en Nueva York hace un año y continuó en Australia en febrero.
Alcaraz se dice contento, orgulloso y sano
La corona en Melbourne fue la única que alzó este año y también era la que más deseaba porque lo consagró como el tenista más joven en conquistar los cuatro torneos grandes.
Su temporada se vio truncada por la lesión de muñeca en Barcelona, que lo apartó de Roland Garros y Wimbledon y de todos los eventos de preparación del US Open, por lo que llegó a Nueva York rodeado de dudas sobre su estado físico.
"Estoy contento, orgulloso de mí mismo, de cómo he luchado", dijo a la prensa el español de 23 años con buen ánimo tras aceptar la derrota con una sonrisa.
"Obviamente queríamos ganar y seguir en el torneo, pero lo más importante era salir del torneo con partidos jugados, con ritmo alto jugado y sobre todo sano", remarcó el español, que no competía desde su lesión en la muñeca derecha en abril.
Por su parte, Shelton, que nunca había ganado a un Top 3 en un Grand Slam, destacó: "Estoy cansado, ha sido un partido épico (...) Sin duda el partido más emocionante que he disputado en toda mi carrera".
Tiafoe hace un milagro
Estados Unidos se aseguró tener un representante en la final del domingo, ya que Shelton peleará con su compatriota Frances Tiafoe, que en otro épico partido se clasificó a sus terceras semifinales en el US Open ante el también norteamericano Alex Michelsen, por marcador de 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6 (10/6).
Big Foe llegó a estar dos sets y 5-4 abajo pero un tembloroso Michelsen le abrió una rendija para lanzarse a una remontada que culminó en el super tiebreak, después de cuatro horas y 39 minutos.
Michelsen, de 22 años, se derrumbó en lágrimas en brazos de Tiafoe por la brutal derrota. "Me dijo muchas cosas personales muy amables: que era joven y algún día iba a estar ahí. Es un gran tipo por consolarme en ese momento", agradeció Michelsen.
Sabalenka se aferra al número 1
En la rama femenina, Aryna Sabalenka salió viva de una prueba de fuego ante la checa Linda Noskova por 7-6 (7/1), 3-6 y 7-6 (10/7). La bielorurusa que sigue sin fallar a su cita de semifinales desde 2020, necesitaba el triunfo para tener opciones de mantenerse en el liderato de la WTA.
Para salir de Nueva York como número uno está obligada a ganar el título y que su principal perseguidora, Elena Rybakina, no alcance las semifinales el miércoles en su cruce ante la china Zheng Qinwen, gran sensación del torneo.
Si Rybakina fallara, abriría la puerta del número uno a tres jugadoras: Sabalenka, Pegula y Coco Gauff, todas ellas obligadas a ganar el título. Pero todos los cálculos de Sabalenka estuvieron cerca de ser dinamitados por Noskova.
Con un recital al servicio (18 aces), la campeona de Wimbledon igualó el primer set de Sabalenka y luego la puso contra la pared en el parcial definitivo al adelantarse por 4-2.
Doble revancha para Pegula
Con todo en juego, Sabalenka sacó su garra hasta cantar victoria en un super tiebreak. Por tercer año seguido, en la ruta de Sabalenka se cruzará la estadounidense Jessica Pegula, a la que venció en la final de 2024 y en las semifinales de 2025.
Pegula, número tres mundial, intentará vengar esas derrotas después del peleado triunfo de este martes ante la también local Emma Navarro por 3-6, 6-4 y 6-3. Este partido fue el previo al Alcaraz vs. Shelton y terminó cerca de las 11:00 de la noche locales, luego de una jornada que ya había sido extensa, y que todavía lo fue más.