América empata con Tijuana en el regreso de Gilberto Mora y no se despega en la cima

El América tuvo una noche de 72 por ciento de posesión y 28 remates, pero se topó con siete atajadas de Antonio Rodríguez y no pasó del 1-1 ante Tijuana en partido pendiente de la Jornada 7 del Apertura 2026, en un Estadio Banorte con pobre entrada.

Con el empate, las Águilas desaprovecharon la oportunidad de ampliar a cuatro puntos su ventaja sobre Cruz Azul y Chivas en el liderato.

Guillermo Almada cambió a los 11 titulares que enfrentaron al Pachuca para administrar esfuerzos antes de recibir al Toluca y visitar a Pumas, pero terminó por recurrir a sus principales futbolistas sin conseguir la victoria en el partido aplazado por la Leagues Cup.

La noche también marcó el regreso de Gilberto Mora, que recibió una ovación de la afición americanista cuando lo anunciaron entre los suplentes de Tijuana.

Fue el único visitante al que el estadio reconoció así, un gesto poco común hacia un rival que recordó al que recibió Ronaldinho en abril de 2015, cuando le marcó dos goles al América en el 4-0 del Querétaro.

¿Cómo se le escapó el triunfo al América?

Las Águilas salieron con la iniciativa y Alexis Gutiérrez exigió a Rodríguez al minuto 4, pero Tijuana aprovechó su primera llegada para adelantarse. Al 12, Elias Manoel recibió un pase de Alejandro Gómez en un contragolpe y venció a Rodolfo Cota con un disparo de izquierda.

El América respondió con dos oportunidades seguidas que Rodríguez detuvo, hasta que Miguel Borja empató al 19 con un derechazo cruzado tras asistencia de Isaías Violante.

Al descanso, las Águilas sumaban 16 remates contra tres de Tijuana, sin poder ponerse adelante. Almada metió a Brian Rodríguez y Óscar Perea al 55, y el América mejoró.

Brian le dio profundidad por la banda y generó dos de las llegadas más claras del segundo tiempo, al 70 y al 80, pero en ambas se topó con Antonio Rodríguez.

Sebastián Abreu respondió al 57 con el ingreso de Mora, que no jugaba desde el amistoso de México contra Colombia, el 26 de septiembre, en la Fecha FIFA, y que avisó al 77 con un disparo que pasó cerca del poste.

El portero de Tijuana sostuvo el empate con siete atajadas y fue la figura de su equipo. El América terminó con 1.53 goles esperados (xG) contra 0.40 de Tijuana, y ni siquiera la expulsión de Gómez, al 90+3, le alcanzó para encontrar el segundo.

En el complemento se escuchó varias veces el grito homofóbico desde las tribunas. El sonido local intentó taparlo con el himno del América, pero el árbitro no activó el protocolo.

¿Cómo queda la pelea por el liderato?

El empate dejó al América con 28 puntos en 14 partidos, dos más que Cruz Azul y Chivas, que tienen 26. Atlas es cuarto con 24 y Toluca, quinto con 23.

Las Águilas desperdiciaron su partido pendiente para alejarse de sus perseguidores. Del calendario solo queda otro encuentro reprogramado de la jornada 7, entre Querétaro y Monterrey, el 14 de noviembre.

El América recibirá al Toluca el sábado, antes de cerrar el torneo con visitas a Pumas en el clásico capitalino y Tigres.

Llegará a ese cierre sin ganar como local desde el 29 de agosto, una racha que tampoco rompió contra Tijuana, aunque dominó el partido y lo terminó con sus principales futbolistas en la cancha.