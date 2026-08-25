América Femenil arranca con números sin precedente y pulverizaría récord de goles
Una goleada de 10 goles sin respuesta, otra de 7-0, una de 5-1 y su marcador más humilde ha sido de 3-0. Así ha sido el inicio histórico del América Femenil, pues apenas en cuatro jornadas acumula 25 goles, prácticamente la mitad del récord en la Liga MX Femenil.
Su promedio de goles por partido ha sido de 6.25, una cifra muy por encima de la media goleadora de todos los torneos de este circuito, desde su arranque en 2017, que en general ha sido de 3.08 goles por partido. Por si fuera poco, a esa máquina ofensiva la complementa una defensa casi imbatible, porque en 3 de esos 4 partidos ha mantenido el cero, con solo un gol en contra en lo que va del Apertura 2026.
Para dimensionarlo, el récord histórico de goles anotados en una temporada de fase regular es de 52, compartido por Rayadas en el Apertura 2019 y Tigres en el Apertura 2021. Si el América mantiene el ritmo actual, terminaría ¡con 106 goles! al final de la Jornada 17, más del doble de la marca impuesta por los dos equipos regiomontanos, y una diferencia de goles superior a +100.
Sin embargo, se trata de una proyección matemática, no de una predicción, ya que sería casi imposible que las Águilas mantengan el mismo ritmo goleador y defensivo, sobre todo porque el calendario las ha enfrentado hasta hoy con rivales que no son contendientes al título. De cualquier modo, su arranque está muy por encima de cualquier referencia histórica.
Sus rivales han sido Santos (3-0), Cruz Azul (10-0), Puebla (5-1) y Necaxa (7-0). Tan solo las laguneras, poblanas e hidrocálidas ocupan tres de los cuatro últimos lugares de la tabla general del torneo, mientras que la Máquina Femenil está en la posición 11, por lo que al América aun le falta la parte gruesa del calendario en que enfrentará a equipos como Tigres, Rayadas, Chivas, Pachuca y Toluca, quienes le siguen hoy los pasos al equipo azulcrema.
América es dueña de las tres máximas goleadas históricas
Pero como sea, las Águilas mantienen la costumbre goleadora, pues tres de las máximas goleadas históricas han sido del equipo de Coapa: un 12-1 sobre el Morelia durante el Apertura 2018, el 11-0 sobre Querétaro hace un año en el Apertura 2025, y ahora el 10-0 sobre Cruz Azul en la Fecha 2 del torneo actual.
Las Águilas confirman así la buena racha desde meses atrás, ya que apenas en mayo consiguieron el tercer título de su historia, además de que en mayo se coronó en la Copa de Campeones Femenina de Concacaf al vencer al Washington Spirit, con Scarlett Camberos premiada como Balón de Oro.
En su segundo torneo en Coapa, la brasileña Geyse da Silva es quien más ha aportado goles para las Águilas, al sumar 8 en esos 4 partidos, de manera que una proyección para el final del torneo sería de 34 anotaciones, cuando la campeona goleadora con el mayor número de goles en la Liga MX Femenil ha sido Charlyn Corral, con 22, en el Apertura 2025.
Lo mejor para el América es que los goles se han repartido de manera bastante equilibrada, ya que tiene otras tres jugadores que suman 3 tantos cada una: Priscila Da Silva, Montserrat Saldívar y Gabriela García, además de Alexa Soto e Irene Guerrero con 2 tantos, respectivamente, y cuatro jugadoras más con 1 tanto en el torneo.
Así que con mucho torneo por delante, el récord de 52 goles ya lo tiene bastante en la mira, por lo que de seguir así, la cuestión no será si rompe esa marca sino por cuánto.