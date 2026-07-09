América firma su peor presencia en cuartos de final desde el Mundial de 1994
El Mundial 2026 comenzó con una cifra histórica para América. Entre Concacaf y Conmebol, el continente reunió 12 selecciones en la Copa del Mundo y tres países fueron sede del torneo, pero a los cuartos de final, solo Argentina se clasificó.
No ocurría desde Estados Unidos 1994. Aquel torneo también dejó a un solo representante americano entre los ocho mejores, Brasil, que fue el campeón de esa edición. Desde Francia 1998, el continente siempre había colocado al menos dos selecciones en esta instancia.
El nuevo formato ayuda a poner el dato en perspectiva. El Mundial pasó de 32 a 48 selecciones, abrió más plazas para todas las confederaciones y añadió una ronda de dieciseisavos de final.
En otras palabras, llegar a cuartos ya no requiere superar un solo cruce de eliminación directa después de la fase de grupos, sino dos. La expansión aumentó las oportunidades para clasificar, pero también hizo más largo y exigente el camino hacia las últimas ocho selecciones.
Ocho selecciones americanas superaron el primer corte: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, México, Ecuador y Paraguay. Sin embargo, en apenas cuatro días quedaron fuera Canadá ante Marruecos, Paraguay frente a Francia, Brasil contra Noruega, México ante Inglaterra, Estados Unidos frente a Bélgica y Colombia en penales contra Suiza.
El dato también habla de la jerarquía que conserva Europa. Seis selecciones europeas avanzaron a cuartos de final y cinco de ellas eliminaron a un equipo americano en el camino. Marruecos completó el cuadro y Argentina evitó que el continente se quedara sin representantes antes de la ronda de los ocho mejores.
Las eliminaciones tampoco tuvieron el mismo peso. Brasil volvió a despedirse antes de las rondas que acostumbra disputar; Colombia quedó fuera después de 120 minutos sin recibir gol, y México, Estados Unidos y Canadá no pudieron convertir la localía en una ventaja suficiente para romper la barrera de los cuartos de final.
Argentina todavía puede cambiar el desenlace del torneo, pero no el balance colectivo. El Mundial que llevó a más selecciones americanas que nunca a la fase final dejó la misma presencia en cuartos que hace 32 años.
América en cuartos de final desde 1994
- 1994: Brasil
- 1998: Brasil y Argentina
- 2002: Brasil y Estados Unidos
- 2006: Brasil y Argentina
- 2010: Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay
- 2014: Brasil, Argentina, Colombia y Costa Rica
- 2018: Brasil y Uruguay
- 2022: Brasil y Argentina
- 2026: Argentina