América se despide de André Jardine y Almada sería candidato a reemplazarlo
La época de André Jardine en el América llegó a su fin. El club informó este miércoles que ambas partes llegaron al acuerdo de no continuar el vínculo, pese a que al entrenador le quedaba un año más de contrato.
En el mismo, el equipo se refirió al brasileño como su entrenador más ganador en la historia, tras haber obtenido seis títulos, tres de ellos de Liga y de manera consecutiva.
“El Club América informa que, después de diversas reuniones con André Jardine, el Club y el estratega acordaron, de mutuo acuerdo, dar por concluida la etapa de André y de su cuerpo técnico al frente de las Águilas”, señala el comunicado.
“El Club reconoce ampliamente la dedicación, el compromiso y el trabajo desarrollado por André y su equipo de trabajo en la consecución de múltiples éxitos que quedarán marcados en la historia del América, reafirmando su posición como el equipo más ganador de México y ubicando a André como el Director Técnico más triunfador del Club, tras levantar seis títulos en sus primeros 100 partidos, entre ellos, un histórico Tricampeonato de la Liga MX”.
Además de ganar las Ligas del Apertura 2023 y Clausura y Apertura 2024, obtuvo los títulos del Campeón de Campeones 2024, la Supercopa MX de ese mismo año, así como la Campeones Cup, también del 2024.
Sin embargo, desde el 2025 llegó la sequía, pero sobre todo con el fracaso de no ganar la Concachampions como el asterisco de su etapa con las Águilas.
De acuerdo a ESPN, Guillermo Almada es uno de los candidatos a reemplazarlo. Y el uruguayo está libre, ya que hace unas semanas se desvinculó del Oviedo, al que dirigió en la Primera División de España pero al que no pudo salvar del descenso.